Политика
РИА НовостиДвоюродный племянник Путина создаст партию
Двоюродный племянник президента Владимира Путина, бывший сотрудник ФСБ и предприниматель Роман Путин сообщил о создании своей партии. В интервью газете "Коммерсант" он рассказал, что не обсуждал свои политические амбиции с главой государства.
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с чего всё началось
Основной целью являются выборы в Госдуму, на которых мы рассчитываем преодолеть 5% барьер.Коммерсантъвчера в 19:06
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Энергетика
Путин не планирует переговоры с руководством Саудовской Аравии
Пресс-секретарь РФ президента Дмитрий Песков сообщил ТАСС, что глава государства Владимир Путин пока не планирует телефонные разговоры с руководством Саудовской Аравии.
Общество
В Казани первый полет совершил второй ракетоносец Ту-22М3М
В скором начнутся испытательные полеты Ту-22М3М. Впервые первый модернизированный ракетоносец совершил в декабре 2018 года.
Происшествия
Полиция назвала фейком сообщения о недопуске машин в Москву
«ГУ МВД России по Московской области официально заявляет, что данные сообщения не соответствуют действительности и носят фейковый характер», — говорится в сообщении.
Энергетика
Цены на нефть на открытии торгов начали расти после обвала
На открытии торгов 19 марта нефть марки Brent подорожала на 6,1% к уровню закрытия предыдущих торгов, североамериканская WTI – на 12,3%.
Наука
В России начали испытания вакцины против коронавируса
Научный центр Роспотребнадзора начал испытывать новую вакцину против коронавируса COVID-19.
Общество
В Коммунарке рассказали о вариантах развития пандемии коронавируса
Главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко назвал два варианта развития пандемии коронавируса.
Общество
Депутат Мосгордумы объяснила сравнение советских квартир с помойками
Депутат Мосгордумы Людмила Стебенкова объяснила, почему сравнила советские квартиры с помойками.
Политика
Лукашенко: российские ритейлеры просили у Белоруссии продукты питании
Российские ритейлеры после закрытия границы с Белоруссией обратились к Минску с просьбой помочь с поставками продуктов питания, заявил белорусский президент Александр Лукашенко.
Общество
В России обнаружили 54 новых случая заражения коронавирусом
В России за сутки выявили 54 случая заражения COVID-2019, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на оперативный штаб.
Музыка
Little Big прокомментировала отмену «Евровидения»
Наука
Диметилаурид оказался способен образовывать водородные связи в воде
Американские химики смоделировали поведение отрицательно заряженного комплекса диметилаурида с молекулами воды в жидкой фазе и обнаружили, что золото и метильные группы способны образовывать в этой среде водородные связи.
Космос
NASA приостановит сборку ракет для полетов на Луну и Марс из-за вируса
С 20 марта NASA приостановит сборку космических кораблей Space Launch System (SLS) и Orion, которые должны полететь на Луну и Марс, из-за угрозы распространения коронавируса.
Общество
Малому и среднему бизнесу отсрочат арендные платежи
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о предоставлении отсрочки субъектам малого и среднего предпринимательства (МСП) по арендным платежам за федеральное имущество до 2021 года.
Интернет
В браузерной версии Facebook наконец-то появился тёмный режим
Стоит отметить, что запуск нового дизайна Facebook произошёл через несколько недель после того, как разработчики радикально изменили внешний облик фирменного приложения для обмена сообщениями Messenger.
Здоровье
Ставропольскую пациентку с подозрением на коронавирус отключили от ИВЛ
Пациентку с подозрением на коронавирус в инфекционной больнице Ставрополя отключили от аппарата искусственной вентиляции лёгких, сообщила замминистра здравоохранения края Ольга Дроздецкая.
Происшествия
Актера Кирилла Емельянова задержали за избиение врача в Москве
Энергетика
Дональд Трамп занялся шантажом для регулировки мировых цен на нефть
Цена на нефть сразу поднялась почти на 10 долларов после того, как в нефтяную войну между Россией и Саудовской Аравией вмешался Дональд Трамп.
Политика
Путин обсудил с Токаевым шаги по борьбе с коронавирусом
Президент России Владимир Путин обсудил с главой Казахстана Касым-Жомартом Токаевым планы по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции.
Происшествия
Неизвестные сообщили о «минировании» трех пассажирских самолетов в РФ
Неизвестные сообщили о "минировании" трех пассажирских самолетов в воздушном пространстве РФ, передает ТАСС со ссылкой на источник в авиационных кругах.
Общество
Опубликован рейтинг самых счастливых стран мира по версии ООН
Общество
Путин подписал указ о выплатах на детей от 3 до 7 лет
Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении выплат для семей с детьми от 3 до 7 лет. Об этом сообщает РИА "Новости".
Армия и оружие
Офицер 30-й бригады ВСУ оказался заражен коронавирусом
На самом деле, болезнь настигла офицера 30-й бригады Вооруженных сил Украины, рассказал Федеральному агентству новостей экс-депутат Верховной рады Алексей Журавко.
Космос
Falcon 9 с 60 микроспутниками Starlink стартовала с мыса Канаверал
В мае 2019 года в космос были выведены первые 60 спутников, в ноябре того же года на орбиту была доставлена вторая группировка аппаратов Starlink, третья, четвертая и пятая – в январе и феврале этого года.
Общество
Новые случаи коронавируса зафиксировали в 15 регионах России за сутки
За последние сутки в 15 регионах России зарегистрировали новые случаи заражения коронавирусом нового типа.
Экономика
В ЦБ ответили на идею прямых выплат россиянам по модели США
Глава Центрального банка России Эльвира Набиуллина прокомментировала идею о прямых выплатах россиянам по модели США.
Происшествия
В Ростове пьяный сын прокурора подрезал кортеж губернатора Голубева
В Ростове-на-Дону помощник прокурора Кировского района города попался пьяным без прав за рулём дорогостоящей иномарки Porsche Cayenne.
Политика
Путин ответил на шутку Галкина в свой адрес
В проекте ТАСС «20 вопросов Владимиру Путину» журналист Андрей Ванденко поинтересовался, думал ли президент, что его пребывание на должности затянется, и вспомнил шутку Галкина о том, что Путин – это уже не фамилия, а профессия.
Происшествия
В России подтверждена первая смерть от коронавируса
По данным на 19 марта, в России зарегистрировано 147 случаев заражения коронавирусом.
Здоровье
Эпидемиолог рассказал об опасности всеобщего карантина
Всеобщий карантин может оказаться даже опасней, чем само по себе распространение коронавирусной инфекции.