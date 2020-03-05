Основной целью являются выборы в Госдуму, на которых мы рассчитываем преодолеть 5% барьер.

с чего всё началось

Двоюродный племянник президента Владимира Путина, бывший сотрудник ФСБ и предприниматель Роман Путин сообщил о создании своей партии. В интервью газете "Коммерсант" он рассказал, что не обсуждал свои политические амбиции с главой государства.

Энергетика Путин не планирует переговоры с руководством Саудовской Аравии Пресс-секретарь РФ президента Дмитрий Песков сообщил ТАСС, что глава государства Владимир Путин пока не планирует телефонные разговоры с руководством Саудовской Аравии.

Политика Лукашенко: российские ритейлеры просили у Белоруссии продукты питании Российские ритейлеры после закрытия границы с Белоруссией обратились к Минску с просьбой помочь с поставками продуктов питания, заявил белорусский президент Александр Лукашенко.

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Космос Falcon 9 с 60 микроспутниками Starlink стартовала с мыса Канаверал В мае 2019 года в космос были выведены первые 60 спутников, в ноябре того же года на орбиту была доставлена вторая группировка аппаратов Starlink, третья, четвертая и пятая – в январе и феврале этого года.