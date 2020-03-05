Политика

РИА НовостиРИА НовостиДвоюродный племянник Путина создаст партию

Двоюродный племянник президента Владимира Путина, бывший сотрудник ФСБ и предприниматель Роман Путин сообщил о создании своей партии. В интервью газете "Коммерсант" он рассказал, что не обсуждал свои политические амбиции с главой государства.
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с чего всё началось

Роман Путин — о задачах новой партии

Основной целью являются выборы в Госдуму, на которых мы рассчитываем преодолеть 5% барьер.
Коммерсантъвчера в 19:06

Подробнее о событии

Двоюродный племянник Путина создаст партию

РИА Новости06:17

«Коммерсант»: Племянник Путина создает новую партию

URA.Ruвчера в 22:16

Племянник Путина высказался об альтернативе президенту

Lenta.ru01:08

Двоюродный племянник Владимира Путина объявил о создании партии

Эхо Москвы03:04

Племянник Путина собирается создать свою партию

Znak.comвчера в 22:45

Двоюродный племянник Путина сообщил о планах по созданию партии

РБК01:18

Роман Путин — о задачах новой партии

Коммерсантъвчера в 19:06
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Шоу-бизнес

Павел Прилучный резко помолодел после развода с Агатой Муцениеце

Bimru.ru 04:14
Энергетика

Путин не планирует переговоры с руководством Саудовской Аравии

Пресс-секретарь РФ президента Дмитрий Песков сообщил ТАСС, что глава государства Владимир Путин пока не планирует телефонные разговоры с руководством Саудовской Аравии.
ТАСС 04:20
Общество

В Казани первый полет совершил второй ракетоносец Ту-22М3М

В скором начнутся испытательные полеты Ту-22М3М. Впервые первый модернизированный ракетоносец совершил в декабре 2018 года.
Inkazan 09:38
Происшествия

Полиция назвала фейком сообщения о недопуске машин в Москву

«ГУ МВД России по Московской области официально заявляет, что данные сообщения не соответствуют действительности и носят фейковый характер», — говорится в сообщении.
РБК 10:59
Энергетика

Цены на нефть на открытии торгов начали расти после обвала

На открытии торгов 19 марта нефть марки Brent подорожала на 6,1% к уровню закрытия предыдущих торгов, североамериканская WTI – на 12,3%.
Ведомости 18 марта в 19:58
Наука

В России начали испытания вакцины против коронавируса

Научный центр Роспотребнадзора начал испытывать новую вакцину против коронавируса COVID-19.
The GEEK 02:14
Общество

В Коммунарке рассказали о вариантах развития пандемии коронавируса

Главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко назвал два варианта развития пандемии коронавируса.
Газета.Ru 09:28
Общество

Депутат Мосгордумы объяснила сравнение советских квартир с помойками

Депутат Мосгордумы Людмила Стебенкова объяснила, почему сравнила советские квартиры с помойками.
Газета.Ru 08:41
Политика

Лукашенко: российские ритейлеры просили у Белоруссии продукты питании

Российские ритейлеры после закрытия границы с Белоруссией обратились к Минску с просьбой помочь с поставками продуктов питания, заявил белорусский президент Александр Лукашенко.
Коммерсантъ 09:21
Общество

В России обнаружили 54 новых случая заражения коронавирусом

В России за сутки выявили 54 случая заражения COVID-2019, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на оперативный штаб.
Газета.Ru 11:09
Музыка

Little Big прокомментировала отмену «Евровидения»

Мой Брянск 18 марта в 13:52
Наука

Диметилаурид оказался способен образовывать водородные связи в воде

Американские химики смоделировали поведение отрицательно заряженного комплекса диметилаурида с молекулами воды в жидкой фазе и обнаружили, что золото и метильные группы способны образовывать в этой среде водородные связи.
N+1 11:11
Космос

NASA приостановит сборку ракет для полетов на Луну и Марс из-за вируса

С 20 марта NASA приостановит сборку космических кораблей Space Launch System (SLS) и Orion, которые должны полететь на Луну и Марс, из-за угрозы распространения коронавируса.
РБК 00:53
Общество

Малому и среднему бизнесу отсрочат арендные платежи

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о предоставлении отсрочки субъектам малого и среднего предпринимательства (МСП) по арендным платежам за федеральное имущество до 2021 года.
ТАСС 08:14
Интернет

В браузерной версии Facebook наконец-то появился тёмный режим

Стоит отметить, что запуск нового дизайна Facebook произошёл через несколько недель после того, как разработчики радикально изменили внешний облик фирменного приложения для обмена сообщениями Messenger.
3DNews 10:53
Здоровье

Ставропольскую пациентку с подозрением на коронавирус отключили от ИВЛ

Пациентку с подозрением на коронавирус в инфекционной больнице Ставрополя отключили от аппарата искусственной вентиляции лёгких, сообщила замминистра здравоохранения края Ольга Дроздецкая.
Аргументы и Факты - Ставрополь 05:54
Происшествия

Актера Кирилла Емельянова задержали за избиение врача в Москве

ТАСС 18 марта в 17:03
Энергетика

Дональд Трамп занялся шантажом для регулировки мировых цен на нефть

Цена на нефть сразу поднялась почти на 10 долларов после того, как в нефтяную войну между Россией и Саудовской Аравией вмешался Дональд Трамп.
Мир новостей 07:24
Политика

Путин обсудил с Токаевым шаги по борьбе с коронавирусом

Президент России Владимир Путин обсудил с главой Казахстана Касым-Жомартом Токаевым планы по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции.
Народные новости 08:59
Происшествия

Неизвестные сообщили о «минировании» трех пассажирских самолетов в РФ

Неизвестные сообщили о "минировании" трех пассажирских самолетов в воздушном пространстве РФ, передает ТАСС со ссылкой на источник в авиационных кругах.
Газета.Ru вчера в 08:30
Общество

Опубликован рейтинг самых счастливых стран мира по версии ООН

Ореанда-Новости 04:17
Общество

Путин подписал указ о выплатах на детей от 3 до 7 лет

Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении выплат для семей с детьми от 3 до 7 лет. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 10:38
Армия и оружие

Офицер 30-й бригады ВСУ оказался заражен коронавирусом

На самом деле, болезнь настигла офицера 30-й бригады Вооруженных сил Украины, рассказал Федеральному агентству новостей экс-депутат Верховной рады Алексей Журавко.
Слово и Дело 09:38
Космос

Falcon 9 с 60 микроспутниками Starlink стартовала с мыса Канаверал

В мае 2019 года в космос были выведены первые 60 спутников, в ноябре того же года на орбиту была доставлена вторая группировка аппаратов Starlink, третья, четвертая и пятая – в январе и феврале этого года.
ТАСС 18 марта в 08:33
Общество

Новые случаи коронавируса зафиксировали в 15 регионах России за сутки

За последние сутки в 15 регионах России зарегистрировали новые случаи заражения коронавирусом нового типа.
Городовой 18 марта в 01:19
Экономика

В ЦБ ответили на идею прямых выплат россиянам по модели США

Глава Центрального банка России Эльвира Набиуллина прокомментировала идею о прямых выплатах россиянам по модели США.
Газета.Ru 10:30
Происшествия

В Ростове пьяный сын прокурора подрезал кортеж губернатора Голубева

В Ростове-на-Дону помощник прокурора Кировского района города попался пьяным без прав за рулём дорогостоящей иномарки Porsche Cayenne.
Ugpressa.ru 04:48
Политика

Путин ответил на шутку Галкина в свой адрес

В проекте ТАСС «20 вопросов Владимиру Путину» журналист Андрей Ванденко поинтересовался, думал ли президент, что его пребывание на должности затянется, и вспомнил шутку Галкина о том, что Путин – это уже не фамилия, а профессия.
Известия вчера в 17:45
Происшествия

В России подтверждена первая смерть от коронавируса

По данным на 19 марта, в России зарегистрировано 147 случаев заражения коронавирусом.
ТВ Центр вчера в 03:58
Здоровье

Эпидемиолог рассказал об опасности всеобщего карантина

Всеобщий карантин может оказаться даже опасней, чем само по себе распространение коронавирусной инфекции.
News.ru вчера в 10:13
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Роман Игоревич Путин
Российский предприниматель
Российский предприниматель и общественный деятель. С 2011 года - председатель совета директоров ООО «Группа компаний МРТ», совладелец компании «МРТ-АВИА», производящей на территории России лёгкие летательные аппараты - гиропланы. 2012-2013 годы - советник по социально-экономическим вопросам губернатора Новосибирской области.
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