Двух боевиков ИГ ликвидировали в Ингушетии
Смотрите также
В Воронежской области пятеро погибли после падения в выгребную яму
«Бавария» победила ПСЖ и выиграла Лигу чемпионов
Появилось видео прибытия Лукашенко в резиденцию с автоматом в руках
Президент Литвы поддержал «живую цепь» солидарности протестам в Минске
Число пострадавших в ДТП с автобусом на Калужском шоссе выросло до 20
В Москве за сутки скончались 10 пациентов с коронавирусом
Опубликовано видео победного удара Поветкина в бою с Уайтом
В самом южном населенном пункте России выпал снег
В Госдуме оценили появление Лукашенко с автоматом в Минске
Зеленский высказался за повторные выборы в Белоруссии
Лукашенко поручил c понедельника закрыть бастующие предприятия
Сторонники оппозиции вышли на митинг в центре Минска
«Бавария» победила ПСЖ и выиграла Лигу чемпионов
В России вступает в силу закон об индивидуализации тарифов ОСАГО
В Воронежской области пятеро погибли после падения в выгребную яму
Отец погибшего при взрыве в Ярославле мальчика выступил с обращением
Лавров на фоне протестов заявил о согласии с любым решением Лукашенко
Модернизированный ракетоносец Ту-95МСМ совершил первый полет
Двух боевиков ИГ (запрещена на территории России) ликвидировали в ходе контртеррористической операции (КТО) в Ингушетии. Об этом в воскресенье, 23 августа, сообщили РИА Новости в Национальном антитеррористическом комитете (НАК).В источнике
Подробнее о событии
Следователи возбудили уголовное дело по факту посягательства на жизнь правоохранителей, после спецоперации в Ингушетии
Ингушетия/ГIалгIайчевчера в 11:24