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Lenta.ru
Lenta.ru

Двух боевиков ИГ ликвидировали в Ингушетии

Двух боевиков ИГ (запрещена на территории России) ликвидировали в ходе контртеррористической операции (КТО) в Ингушетии. Об этом в воскресенье, 23 августа, сообщили РИА Новости в Национальном антитеррористическом комитете (НАК).В источнике
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Коммерсантъ

В результате спецоперации в Ингушетии ликвидированы трое последователей ИГ

Коммерсантъвчера в 13:12
ТАСС

После спецоперации в Ингушетии возбудили дело о посягательстве на жизнь силовиков

ТАССвчера в 10:56
Ингушетия/ГIалгIайче

Следователи возбудили уголовное дело по факту посягательства на жизнь правоохранителей, после спецоперации в Ингушетии

Ингушетия/ГIалгIайчевчера в 11:24
RT на русском

Дело о посягательстве на жизнь силовиков завели после КТО в Ингушетии

RT на русскомвчера в 11:28
РИА Новости

Опубликовано видео ликвидации боевиков в Ингушетии

РИА Новостивчера в 10:32
Интерфакс

Двое спецназовцев получили ранения в ходе спецоперации в Ингушетии

Интерфаксвчера в 09:04
РБК

В Ингушетии двое спецназовцев получили ранения в перестрелке с боевиками

РБКвчера в 09:56

Президент Литвы поддержал «живую цепь» солидарности протестам в Минске

Президент Литвы Гинтанас Науседа заявил, что он намерен принять личное участие в акции солидарности с протестами против переизбрания Александра Лукашенко в качестве президента Белоруссии, как передает "Ридус".
РЕН ТВвчера в 14:04
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В Москве за сутки скончались 10 пациентов с коронавирусом

«В Москве скончались десять пациентов, у всех был подтверждён диагноз «пневмония» и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию», — говорится в сообщении столичного оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19.
RT на русскомвчера в 16:13
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Жесткая позиция Египта касательно Ливии обратила Турцию в бегство

Жесткая позиция египетского правительства по ливийскому кризису стала главным основанием отступления Турции из североафриканского государства и объявления перемирия силами Правительства национального согласия (ПНС) Ливии.
ПолитРоссиявчера в 14:48
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В Госдуме оценили появление Лукашенко с автоматом в Минске

Президент Белоруссии Александр Лукашенко своим появлением с автоматом в руках хотел показать готовность бороться за страну против организаторов «оранжевых революций», выразил мнение первый зампред комитета по делам СНГ Виктор Водолацкий.
Взгляд.рувчера в 15:36
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