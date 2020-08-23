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REGNUM
REGNUM

Двое силовиков ранены в ходе спецоперации в Ингушетии

В результате спецоперации были нейтрализованы два боевика. В ходе перестрелки пострадали также два сотрудника спецслужб, сообщили ИА REGNUM в информационном центре Национального антитеррористического комитета.В источнике
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РБК

В Ингушетии двое спецназовцев получили ранения в перестрелке с боевиками

РБК09:56
Коммерсантъ

Двое спецназовцев ранены при перестрелке с боевиками ИГ в Ингушетии

Коммерсантъ09:51
Интерфакс

Двое спецназовцев получили ранения в ходе спецоперации в Ингушетии

Интерфакс09:04
РИА Новости

Опубликовано видео ликвидации боевиков в Ингушетии

РИА Новости10:32
RT на русском

Дело о посягательстве на жизнь силовиков завели после КТО в Ингушетии

RT на русском11:28
ТАСС

После спецоперации в Ингушетии возбудили дело о посягательстве на жизнь силовиков

ТАСС10:56
Известия

Двое спецназовцев ранены в ходе операции в Ингушетии

Известия08:55

Минск заявил, что не нуждается в «заезженных советах» Зеленского

Белоруссия в непростой для себя период хотела бы ощутить от Украины поддержку, а не слушать "уже заезженные со всех сторон советы", заявил в воскресенье пресс-секретарь МИД республики Анатолий Глаз.
РИА Новости09:06
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В Перу 13 человек погибли при давке на несанкционированной дискотеке

В Перу не менее 13 человек погибли в результате давки на несанкционированной дискотеке, проходившей в развлекательном заведении с нарушением ограничительных мер, связанных с коронавирусом.
RT на русском10:58
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