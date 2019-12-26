Происшествия

Lenta.ruLenta.ruВетеранов спецназа ФСБ задержали за расстрелы бизнесменов в Москве

Трех ветеранов подразделений специального назначения ФСБ задержали по обвинению в убийствах московских бизнесменов, совершенных в 2008 и 2012 годах. Об этом в четверг, 26 декабря, «Ленте.ру» сообщил источник.
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с чего всё началось
Следственный комитет объявил
, что совместно с ФСБ задержал троих человек, входивших в организованную преступную группу, совершившую в 2008–2012 годах несколько убийств.
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