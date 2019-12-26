Происшествия
Lenta.ruВетеранов спецназа ФСБ задержали за расстрелы бизнесменов в Москве
Трех ветеранов подразделений специального назначения ФСБ задержали по обвинению в убийствах московских бизнесменов, совершенных в 2008 и 2012 годах. Об этом в четверг, 26 декабря, «Ленте.ру» сообщил источник.
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Вскрылись жуткие подробности убийства коммерсанта, за которое задержали ветеранов «Альфы»
Московский Комсомолец10:15
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