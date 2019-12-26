Происшествия
КоммерсантъДвух бывших спецназовцев задержали по делу об убийствах в Москве
Трех участников преступной группы задержали по делу об убийстве двух человек в Москве в 2008 и 2012 году, им предъявили обвинения, сообщается на сайте московского управления Следственного комитета России (СКР).
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Вскрылись жуткие подробности убийства коммерсанта, за которое задержали ветеранов «Альфы»
Московский Комсомолец10:15
В Москве трое ветеранов спецназа ФСБ задержаны за убийства бизнесменов
Общественное телевидение России07:28
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Шоу-бизнес
Петросяна вывел из себя телеэфир о его личной жизни
Юморист Евгений Петросян заявил, что не может молчать, посмотрев «передачу-пасквиль» «Пусть говорят», посвященную его личной жизни.
Армия и оружие
Ливия запросила военную поддержку у Турции
Шоу-бизнес
Пелагея заявила о расставании с хоккеистом сборной России
Певица Пелагея объявила о расставании с нападающим ЦСКА и сборной России Иваном Телегиным. Об этом она написала в своем Instagram-аккаунте.
Экономика
Рубль уступил украинской гривне
За год рубль укрепился к доллару более чем на 12%. Лучший результат только у украинской гривны.
Политика
Путин рассказал об отсутствии у россиян «ощущения перемен к лучшему»
Президент России Владимир Путин считает, что у граждан в настоящее время не самые позитивные мысли.
Футбол
Игрок «Манчестер Юнайтед» Мактоминей получил травму колена
Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Скотт Мактоминей получил травму в матче 19-го тура АПЛ против «Ньюкасла» (4:1). Как сообщил главный тренер манкунианцев Уле-Гуннар Сульшер, хавбек повредил связку колена и покинул поле после первого тайма.
Происшествия
В ходе обыска в ФБК Навального задержали
В Москве в офис Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) пришли с обысками и задержали его основателя Алексея Навального.
Политика
WP: Трамп подыскивает замену Помпео
Американский президент Дональд Трамп присматривает кандидатов на должность госсекретаря Майка Помпео на случай, если тот решит оставить пост ради участия в сенатских выборах от штата Канзас.
Политика
МИД пообещал ответить на санкции США против «Северного потока — 2»
Официальный представитель МИД Мария Захарова на брифинге сообщила, какой подход будет использовать Россия при ответе на санкции США против "Северного потока — 2".
Авто
Дилеры получили кроссоверы Toyota Wildlander на базе RAV4
Старт продаж новинки запланирован на апрель 2020-го, но уже сейчас серийные паркетники из тестовой партии добрались до дилеров бренда.
Происшествия
В Абакане горит торговый павильон
Общество
Умерла художественный руководитель «Современника» Галина Волчек
В Москве на 87-м году жизни умерла народная артистка СССР, художественный руководитель театра «Современник» Галина Волчек, говорится в сообщении театра.
Происшествия
Дело о покушении на главу района Воронежской области передали в Москву
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил передать уголовное дело о покушении на главу Рамонского района Воронежской области Николая Фролова в центральный аппарат СК.
Армия и оружие
Россия подписала 39 новых соглашений о военном сотрудничестве
Военное сотрудничество России и стран в других регионах в 2019 году существенно расширено, сообщил 27 декабря заместитель министра обороны РФ Александр Фомин в интервью газете «Красная звезда».
Футбол
«Ливерпуль» на выезде разгромил «Лестер Сити» в матче АПЛ
"Лестер Сити" с 39-ю очками располагается на второй строчке. Ранее "Лестер" и "Ливерпуль" объявили составы на матч 19-го тура АПЛ.
Армия и оружие
Советский Т-62 выдержал попадание американской противотанковой ракеты
Советский танк Т-62, до сих пор находящийся на вооружении в Сирии, выдержал удар американской противотанковой ракеты TOW.
Здоровье
В России пропало жизненно важное для больных лейкозом лекарство
В России пропало жизненно важное для больных лейкозом лекарство - зарубежный препарат «Онкаспар».
Хоккей
Россия проиграла Чехии на старте молодежного чемпионата мира
Политика
В России назвали завистью заявление США о запуске поездов в Крым
Шоу-бизнес
Рита Грачева показала свои шрамы в новой откровенной фотосессии
Жительница МО Маргарита Грачева, которой ревнивый муж отрубил кисти рук, дала согласие на участие в новой сексуальной фотосессии, показав свой новый протез.
Общество
Минобороны России намерено повысить оклады и пенсии военнослужащих
Оклады российских военнослужащих вырастут на 7% в ближайшие два года, также будут увеличены пенсии военных пенсионеров, заявила заместитель министра обороны России Татьяна Шевцова в интервью изданию "Известия".
Армия и оружие
Украина заключила контракт с США на поставку второй партии Javelin
«В течение IV квартала за счёт сосредоточения ресурсов Минобороны Украины удалось заключить контракты на поставку второй партии противотанковых ракетных комплексов Javelin производства США», — приводит пресс-служба украинского оборонного ведомства слова заместителя министра обороны Анатолия Петренко.
Единоборства
Федор Емельяненко: Для меня брат «мертв», но я молюсь, чтобы он «ожил»
Титулованный боец смешанных единоборств Федор Емельяненко сделал несколько жестких заявлений в отношении своего младшего брата Александра Емельяненко.
Происшествия
Взломавшие РЖД и S7 хакеры осуждены на сроки от 10 до 13 лет
Басманный суд Москвы назначил наказание трем хакерам, которые взломали билетные системы компаний РЖД и S7, и наживались на фиктивном возврате билетов.
Армия и оружие
В Санкт-Петербурге спустили на воду подлодку «Волхов»
В Санкт-Петербурге провели торжественную церемонию спуска на воду подлодки «Волхов».
Здоровье
В Окружном кардиодиспансере более 4 тысяч югорчан прошли диагностику на новом компьютерном томографе
Ежедневно в отделении лучевой диагностики Окружного кардиодиспансера выполняют до 120 исследований, около трети – на новом компьютерном томографе.
Культура
Песня из сериала «Ведьмак» стала главным мемом Рунета в декабре
Шоу-бизнес
Иван Охлобыстин предложил Борису Корчевникову взять в жены его дочь
Иван Охлобыстин посетил студию Бориса Корчевникова в компании дочери Анфисы.