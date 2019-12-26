Происшествия

КоммерсантъКоммерсантъДвух бывших спецназовцев задержали по делу об убийствах в Москве

Трех участников преступной группы задержали по делу об убийстве двух человек в Москве в 2008 и 2012 году, им предъявили обвинения, сообщается на сайте московского управления Следственного комитета России (СКР).
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с чего всё началось
Следственный комитет объявил
, что совместно с ФСБ задержал троих человек, входивших в организованную преступную группу, совершившую в 2008–2012 годах несколько убийств.
РБК12:06

Подробнее о событии

Бывших спецназовцев арестовали по подозрению в убийствах

РБК12:06

Вскрылись жуткие подробности убийства коммерсанта, за которое задержали ветеранов «Альфы»

Московский Комсомолец10:15

СМИ: трое ветеранов спецназа ФСБ задержаны за убийства бизнесменов

Национальная служба новостей06:57

В Москве задержаны трое членов банды, обвиняемых в убийствах в 2008 и 2012 годах

Интерфакс07:40

В Москве трое ветеранов спецназа ФСБ задержаны за убийства бизнесменов

Общественное телевидение России07:28

Ветераны спецназа ФСБ задержаны по делу об убийствах бизнесменов

REGNUM07:24

Раскрыты подробности жестоких убийств банды ветеранов ФСБ

Lenta.ru11:24
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В ходе обыска в ФБК Навального задержали

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Американский президент Дональд Трамп присматривает кандидатов на должность госсекретаря Майка Помпео на случай, если тот решит оставить пост ради участия в сенатских выборах от штата Канзас.
Газета.Ru 17:47
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Официальный представитель МИД Мария Захарова на брифинге сообщила, какой подход будет использовать Россия при ответе на санкции США против "Северного потока — 2".
РИА Новости 09:43
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Генпрокуратура отказалась утвердить обвинение по делу сестер Хачатурян

Газета.Ru 16:21
Авто

Дилеры получили кроссоверы Toyota Wildlander на базе RAV4

Старт продаж новинки запланирован на апрель 2020-го, но уже сейчас серийные паркетники из тестовой партии добрались до дилеров бренда.
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В Абакане горит торговый павильон

Газета.Ru 15:27
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Ведомости 12:09
Происшествия

Дело о покушении на главу района Воронежской области передали в Москву

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РБК 16:37
Армия и оружие

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Футбол

«Ливерпуль» на выезде разгромил «Лестер Сити» в матче АПЛ

"Лестер Сити" с 39-ю очками располагается на второй строчке. Ранее "Лестер" и "Ливерпуль" объявили составы на матч 19-го тура АПЛ.
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В России пропало жизненно важное для больных лейкозом лекарство

В России пропало жизненно важное для больных лейкозом лекарство - зарубежный препарат «Онкаспар».
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Россия проиграла Чехии на старте молодежного чемпионата мира

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Volkswagen придумал робота для зарядки электромобилей

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В России назвали завистью заявление США о запуске поездов в Крым

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Армия и оружие

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«В течение IV квартала за счёт сосредоточения ресурсов Минобороны Украины удалось заключить контракты на поставку второй партии противотанковых ракетных комплексов Javelin производства США», — приводит пресс-служба украинского оборонного ведомства слова заместителя министра обороны Анатолия Петренко.
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