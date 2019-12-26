с чего всё началось

Трех участников преступной группы задержали по делу об убийстве двух человек в Москве в 2008 и 2012 году, им предъявили обвинения, сообщается на сайте московского управления Следственного комитета России (СКР).

Двух бывших спецназовцев задержали по делу об убийствах в Москве

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Футбол Игрок «Манчестер Юнайтед» Мактоминей получил травму колена Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Скотт Мактоминей получил травму в матче 19-го тура АПЛ против «Ньюкасла» (4:1). Как сообщил главный тренер манкунианцев Уле-Гуннар Сульшер, хавбек повредил связку колена и покинул поле после первого тайма.

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Происшествия Дело о покушении на главу района Воронежской области передали в Москву Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил передать уголовное дело о покушении на главу Рамонского района Воронежской области Николая Фролова в центральный аппарат СК.

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