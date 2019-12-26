с чего всё началось

В зависимости от роли в преступлениях задержанным предъявили обвинения в убийстве двух и более лиц, совершенное организованной группой, из корыстных побуждений, с целью скрыть другое преступление (п.п. «а, ж, з, к» ч. 2 ст. 105 УК РФ). Один из соучастников преступления дал признательные показания.

Двух бывших спецназовцев задержали по делу об убийствах в Москве

Общество Умерла худрук театра «Современник» Галина Волчек В Москве на 87-м году жизни скончалась художественный руководитель театра "Современник", народная артистка СССР Галина Волчек, сообщила "Интерфаксу" заведующая литературной частью театра Евгения Кузнецова.

Происшествия Бывшие полицейские в Уфе получили сроки за изнасилование своей коллеги Кировский районный суд Уфы приговорил на сроки от шести до семи лет лишения свободы трех бывших полицейских Башкирии, признав их виновными в изнасиловании в отделе своей коллеги, 23-летней дознавательницы.

Здоровье Назвали болезни, при которых нельзя употреблять алкоголь Московский гастроэнтеролог Алексей Парамонов сообщил о заболеваниях, при которых категорически запрещено распитие спиртного даже в самых малых дозах — пишет «АиФ».

Единоборства Федор Емельяненко рассказал, как относится к своему брату Российский боец смешанных единоборств Федор Емельяненко рассказал об отношении к своему младшему брату Александру Емельяненко в интервью порталу Sport24ru.

Религия РПЦ изменила правила крещения детей Синод Русской православной церкви в четверг исключил ограничения в таинствах и поминовении для людей, которые носят имена святых любых поместных православных церквей мира или созвучные им имена, следует из журналов заседания Синода, опубликованных в четверг на сайте Русской православной церкви.

Гаджеты Названа наиболее распространенная ошибка при зарядке смартфона Как сообщает ToDay News Ufa, директор BatterieIngenieure Доминик Шульте в интервью Business Insider рассказал о правильной зарядке смартфонов.

Авто Дилеры получили кроссоверы Toyota Wildlander на базе RAV4 Старт продаж новинки запланирован на апрель 2020-го, но уже сейчас серийные паркетники из тестовой партии добрались до дилеров бренда.

Общество Туристку из Японии возмутило приветствие жителей острова Итуруп Туристка из Японии Айко Ясуда возмутилась словами жителей курильского острова Итуруп, которые встречали гостей фразой «приветствуем вас на нашем острове».

Общество Скворцова ответила на критику Голиковой об оптимизации здравоохранения Министр здравоохранения России Вероника Скворцова прокомментировала заявление вице-премьера Татьяны Голиковой, которая признала неудовлетворительной работу во многих регионах по оптимизации здравоохранения.

Здоровье Врачи дали рекомендации по празднованию Нового года Врачи дали рекомендации по празднованию Нового года Врачи попросили россиян в ночь на 1 января обойтись без пьяной «праздничной бравады», позволять себе не больше двух бокалов белого, не показывать детям радость от употребления алкоголя и следить за снюсом.

Происшествия В Свердловской области загорелись два ангара на площади 5 тыс. метров В селе Новопышминское Свердловской области в двух ангарах возник пожар, достигший площади в 5 тыс. кв. м. Об этом в пятницу, 27 декабря, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС России.

Общество Росстат сделал прогноз об убыли населения на 16 лет В 2035 году численность населения страны уменьшится на 134,9 тысячи человек, а миграционный прирост, согласно прогнозу, будет оставаться на уровне 2020 года и не сможет компенсировать естественную убыль населения, которая вырастет с 355,7 тысячи до 398,5 тысячи человек.