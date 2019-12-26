Происшествия
КоммерсантъДвух бывших спецназовцев задержали по делу об убийствах в Москве
В зависимости от роли в преступлениях задержанным предъявили обвинения в убийстве двух и более лиц, совершенное организованной группой, из корыстных побуждений, с целью скрыть другое преступление (п.п. «а, ж, з, к» ч. 2 ст. 105 УК РФ). Один из соучастников преступления дал признательные показания.
Читать в источнике
Оценить145
Подробнее о событии
Показать все источники
В Москве трое ветеранов спецназа ФСБ задержаны за убийства бизнесменов
Общественное телевидение России07:28
Вскрылись жуткие подробности убийства коммерсанта, за которое задержали ветеранов «Альфы»
Московский Комсомолец10:15
Автоматически обработаны 7052 источника, обновлено в 22:35, Ашберн
Происшествия
В Казахстане упал пассажирский самолет
Шоу-бизнес
Петросян пригрозил судом за обсуждение его личной жизни в эфире
Юморист Евгений Петросян резко раскритиковал выпуск ток-шоу Первого канала «Пусть говорят», посвященный перипетиям его личной жизни.
Общество
Умерла худрук театра «Современник» Галина Волчек
В Москве на 87-м году жизни скончалась художественный руководитель театра "Современник", народная артистка СССР Галина Волчек, сообщила "Интерфаксу" заведующая литературной частью театра Евгения Кузнецова.
Происшествия
Бывшие полицейские в Уфе получили сроки за изнасилование своей коллеги
Кировский районный суд Уфы приговорил на сроки от шести до семи лет лишения свободы трех бывших полицейских Башкирии, признав их виновными в изнасиловании в отделе своей коллеги, 23-летней дознавательницы.
Политика
МИД пообещал ответить на санкции США против «Северного потока — 2»
Официальный представитель МИД Мария Захарова на брифинге сообщила, какой подход будет использовать Россия при ответе на санкции США против "Северного потока — 2".
Здоровье
Назвали болезни, при которых нельзя употреблять алкоголь
Московский гастроэнтеролог Алексей Парамонов сообщил о заболеваниях, при которых категорически запрещено распитие спиртного даже в самых малых дозах — пишет «АиФ».
Единоборства
Федор Емельяненко рассказал, как относится к своему брату
Российский боец смешанных единоборств Федор Емельяненко рассказал об отношении к своему младшему брату Александру Емельяненко в интервью порталу Sport24ru.
Шоу-бизнес
Пелагея о расставании с Телегиным: «Наша история закончилась»
Певица заявила, что нисколько не жалеет о трёх годах семейной жизни с Иваном Телегиным, но их история закончена.
Армия и оружие
Запущенные с Плесецка спутники успешно выведены на орбиту
Разгонный блок "Бриз-КМ", запущенный сегодня с космодрома "Плесецк", вывел на расчетную орбиту спутник военного назначения и три аппарата связи "Гонец-М".
Религия
РПЦ изменила правила крещения детей
Синод Русской православной церкви в четверг исключил ограничения в таинствах и поминовении для людей, которые носят имена святых любых поместных православных церквей мира или созвучные им имена, следует из журналов заседания Синода, опубликованных в четверг на сайте Русской православной церкви.
Футбол
Бакаев назвал главные причины неудачной игры «Спартака» в 2019 году
Полузащитник московского «Спартака» Зелимхан Бакаев рассказал, почему «красно-белые» показывали невнятный футбол перед отставкой Олега Кононова.
Армия и оружие
Япония направит эсминец и патрульный самолет в Оманский залив
Правительство Японии отправит в зону Оманского залива эсминец Сил самообороны, а также патрульный самолет.
Гаджеты
Названа наиболее распространенная ошибка при зарядке смартфона
Как сообщает ToDay News Ufa, директор BatterieIngenieure Доминик Шульте в интервью Business Insider рассказал о правильной зарядке смартфонов.
Происшествия
В Петербурге обнаружены останки жертвы историка Соколова
Оказалось, что убитая - аспирантка вуза Анастасия Ещенко. Соколов признался в убийстве и расчленении девушки.
Армия и оружие
В Минобороны РФ заявили о наличии вопросов к США по выполнению СНВ-3
У Российской Федерации есть вопросы к Соединенным Штатам Америки по соблюдению договора о стратегических наступательных вооружениях, передает заместитель министра обороны РФ Александр Фомин.
Авто
Дилеры получили кроссоверы Toyota Wildlander на базе RAV4
Старт продаж новинки запланирован на апрель 2020-го, но уже сейчас серийные паркетники из тестовой партии добрались до дилеров бренда.
Здоровье
Врач рассказала жителям Подмосковья о правилах лечения насморка
Жителям России рассказали о действенных правилах лечения насморка.
Общество
Туристку из Японии возмутило приветствие жителей острова Итуруп
Туристка из Японии Айко Ясуда возмутилась словами жителей курильского острова Итуруп, которые встречали гостей фразой «приветствуем вас на нашем острове».
Общество
Скворцова ответила на критику Голиковой об оптимизации здравоохранения
Министр здравоохранения России Вероника Скворцова прокомментировала заявление вице-премьера Татьяны Голиковой, которая признала неудовлетворительной работу во многих регионах по оптимизации здравоохранения.
Общество
Андрей Костин назвал расследование ФБК о бизнес-джетах ложью и грязью
В расследовании Фонда борьбы с коррупцией говорится, что телеведущая Наиля Аскер-заде связана с Андреем Костиным и пользуется самолётами, которые ранее принадлежали офшору ВТБ.
Армия и оружие
Советский танк Т-62 выдержал прямое попадание противотанковой ракеты
По версии издательства обстрел танка мог быть осуществлен из противотанкового ракетного комплекса TOW, произведенного в США.
Здоровье
Врачи дали рекомендации по празднованию Нового года
Врачи дали рекомендации по празднованию Нового года Врачи попросили россиян в ночь на 1 января обойтись без пьяной «праздничной бравады», позволять себе не больше двух бокалов белого, не показывать детям радость от употребления алкоголя и следить за снюсом.
Происшествия
В Свердловской области загорелись два ангара на площади 5 тыс. метров
В селе Новопышминское Свердловской области в двух ангарах возник пожар, достигший площади в 5 тыс. кв. м. Об этом в пятницу, 27 декабря, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС России.
Общество
Росстат сделал прогноз об убыли населения на 16 лет
В 2035 году численность населения страны уменьшится на 134,9 тысячи человек, а миграционный прирост, согласно прогнозу, будет оставаться на уровне 2020 года и не сможет компенсировать естественную убыль населения, которая вырастет с 355,7 тысячи до 398,5 тысячи человек.
Происшествия
В Кемерове ищут трехмесячную девочку, брошенную матерью на обочине
Авто
Производство внедорожника Aurus Komendant начнут в 2022 году
Старт серийного производства внедорожника Aurus Komendant на мощностях Ford Sollers в ОЭЗ «Алабуга» в Татарстане запланирован на 2022 год.
Кино
В российский кинопрокат выходит комедия «Холоп» Клима Шипенко
Экономика
Налог на доходы малоимущих может быть отменен
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков опроверг, что на эту тему идут «предметные совещания», «пока нет ни позиции, ни решений».