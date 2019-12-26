Происшествия

КоммерсантъКоммерсантъДвух бывших спецназовцев задержали по делу об убийствах в Москве

В зависимости от роли в преступлениях задержанным предъявили обвинения в убийстве двух и более лиц, совершенное организованной группой, из корыстных побуждений, с целью скрыть другое преступление (п.п. «а, ж, з, к» ч. 2 ст. 105 УК РФ). Один из соучастников преступления дал признательные показания.
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с чего всё началось
Следственный комитет объявил
, что совместно с ФСБ задержал троих человек, входивших в организованную преступную группу, совершившую в 2008–2012 годах несколько убийств.
РБК12:06

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Бывших спецназовцев арестовали по подозрению в убийствах

РБК12:06

Ветераны спецназа ФСБ задержаны по делу об убийствах бизнесменов

REGNUM07:24

Раскрыты подробности жестоких убийств банды ветеранов ФСБ

Lenta.ru11:24

В Москве задержаны трое членов банды, обвиняемых в убийствах в 2008 и 2012 годах

Интерфакс07:40

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Общественное телевидение России07:28

Вскрылись жуткие подробности убийства коммерсанта, за которое задержали ветеранов «Альфы»

Московский Комсомолец10:15

СМИ: трое ветеранов спецназа ФСБ задержаны за убийства бизнесменов

Национальная служба новостей06:57
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Происшествия

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Происшествия

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Старт серийного производства внедорожника Aurus Komendant на мощностях Ford Sollers в ОЭЗ «Алабуга» в Татарстане запланирован на 2022 год.
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В российский кинопрокат выходит комедия «Холоп» Клима Шипенко

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Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков опроверг, что на эту тему идут «предметные совещания», «пока нет ни позиции, ни решений».
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