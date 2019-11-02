Два человека погибли в результате перестрелки во дворе жилого дома на улице Академика Анохина на западе Москвы. Об этом в субботу, 2 ноября, сообщает Telegram-канал 112. По данным канала, нападавший был одет в маску и красно-черную куртку.

Двух человек расстреляли в Москве

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