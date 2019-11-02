Происшествия
Lenta.ruДвух человек расстреляли в Москве
Два человека погибли в результате перестрелки во дворе жилого дома на улице Академика Анохина на западе Москвы. Об этом в субботу, 2 ноября, сообщает Telegram-канал 112. По данным канала, нападавший был одет в маску и красно-черную куртку.
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Общество
Кондитеры из Москвы поставляли снаряжение боевикам в Сирию
ИА «Ореанда-Новости» Уроженцы Азербайджана Расим Бахшиев и Эльшада Ягубова поставляли снаряжение сирийским боевикам и параллельно пекли пахлаву в Москве, об этом сообщает «Коммерсантъ».
Ореанда-Новости 06:50
Происшествия
В Москве убили начальника центра по борьбе с экстремизмом Ингушетии
На юге столицы неизвестный расстрелял двоих мужчин, один из погибшмх начальник центра противодействия экстремизму Ингушетии Ибрагим Эльджаркиев, рассказал РБК источник в ГУ МВД по Москве, информацию подтвердил другой источник в этом управлении.
РБК 12:30
Шоу-бизнес
Орбакайте кардинально сменила прическу
Певица показала результат преображения в соцсети На опубликованной несколько часов назад серии фотографий на личной странице "Инстаграма" 48-летняя звезда российской эстрады Кристина Орбакайте предстала в неожиданном образе — с каре нежно-розового цвета и серебристыми стразами на лице.
WomanHit.ru вчера в 15:32
Политика
Депутаты Госдумы от КПРФ просят Путина не увольнять Левченко
Депутаты фракции КПРФ в Госдуме направили в адрес президента РФ Владимира Путина призыв не увольнять губернатора Иркутской области Сергея Левченко.
REGNUM 04:02
Здоровье
Минздрав изменил норму потребления соли для россиян
Министерство здравоохранения РФ внесло изменения в Рекомендации по рациональным нормам потребления пищевых продуктов, установив суточную норму для соли.
Газета.Ru 10:31
Музыка
Участник «Евровидения-2008» провалился на «Голосе»
Усталость и негодование Полины Гагариной, Пелагея на руках Дмитрия Нагиева и неудачная попытка "напомнить о себе" участника "Евровидения-2008" Руслана Алехно: "Газета.Ru" рассказывает о самых ярких моментах четвертой недели слепых прослушиваний восьмого сезона шоу "Голос".
Газета.Ru вчера в 17:14
Армия и оружие
Силовики 31 раз нарушили перемирие в Донбассе за сутки, заявили в ДНР
РИА Новости 31 октября в 03:01
Экономика
Сбербанк запустит ипотеку для покупателей новостроек со ставкой 1%
Сбербанк запустит новое предложение для застройщиков и покупателей квартир в новостройках.
РБК вчера в 04:26
Общество
В Гидрометцентре прогнозируют «розовую зиму»
Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что «зима ожидается не холодной, температурный фон — около и выше нормы», россиян ждет «розовая зима», передает «Интерфакс».
Дождь вчера в 09:46
Шоу-бизнес
Оксана Воеводина впервые показала лицо наследника экс-короля Малайзии
Супруга экс-короля Малайзии Оксана Воеводина впервые показала лицо их совместного с Фаридом сына.
Блокнот Ростов-на-Дону 04:15
Общество
Мама девочки с родимым пятном на все лицо обратилась к россиянам
Мама американской девочки Луны Феннер, которая прилетела в Краснодар удалять гигантскую родинку на все лицо, поблагодарила в своем Instagram россиян, которые помогают ее семье.
РИА Новости 08:48
Общество
Командиры расстрелявшего солдат срочника нарушили приказ Шойгу
Министр жестко раскритиковал работу командиров с личным составом и заявил, что "при надлежащем исполнении должностными лицами воинской части требований приказов" солдат срочной службы Шамсутдинов не мог быть назначен в караул.
Газета.Ru вчера в 15:24
Общество
Актриса Асмус отказалась от претензий за свое фото на надгробном камне
Российская актриса Кристина Асмус отказалась от претензий и требования компенсации от компании, разместившей на похоронной гравюре ее изображение, сообщил "Интерфаксу" в субботу ее адвокат Анатолий Кучерена.
Интерфакс 03:36
Гаджеты
Утечка: AMD готовит ещё минимум три версии карт на Navi 14
На сей раз в репозитории agd5f/linux обнаружилась новая запись, которая подтверждает выход сразу пяти видеокарт на базе графического процессора AMD Navi 14.
Игромания.ру 08:38
Политика
Испанские СМИ назвали советскую «Царь-бомбу» бесполезной
Советская «Царь-бомба», испытание которой в 1961 году провел СССР, была бесполезной для реальной войны.
Известия вчера в 22:00
Происшествия
Полковник ФСБ Черкалин согласился вернуть в казну более 6 млрд рублей
Обвиняемый во взяточничестве полковник ФСБ Кирилл Черкалин частично признал исковые требования.
RT на русском вчера в 09:20
Футбол
«Бавария» пропустила 16 мячей в 10 турах Бундеслиги впервые за 11 лет
«Бавария» проиграла «Айнтрахту» (1:5) в 10-м туре Бундеслиги.
Sports.ru 12:47
Политика
Кадыров ответил на критику в свой адрес
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров ответил на религиозную критику в свой адрес.
Lenta.ru 12:31
Общество
«Нафтогаз» подал новый иск против «Газпрома» в Стокгольмский арбитраж
Украинская компания «Нафтогаз» подала новый иск в Стокгольмский арбитраж против российской компании «Газпром», касающийся контракта на транзит газа.
РБК 12:18
Шоу-бизнес
«Оторвалась»: Брежнева в латексном костюме кошки пришла на вечеринку
Для появления на публике певица выбрала очень смелый образ. Она облачилась в латексный комбинезон, шпильки и надела маску кошки.
Телепрограмма 07:39
Технологии
Названо допустимое время использования гаджетов для молодежи
Названо максимальное время, которое молодежь может тратить на компьютер и другие электронные устройства без вреда для здоровья.
Газета.Ru 01:37
Религия
Сегодня ивановцы отмечают родительскую субботу
Кстати.News 00:43
Космос
Стали известны новые детали «межзвездной» миссии NASA
Концепция Interstellar Probe, разрабатываемая по заказу отделения гелиофизики NASA, впервые была обнародована летом 2018 года, и теперь инженеры сообщили некоторые новые детали проекта.
Naked Science вчера в 05:33
Политика
В Крыму назвали интеллектуальным кризисом угрозы об ударах по АЭС РФ
Угрозы со стороны Украины о ракетных ударах по российским АЭС свидетельствуют о серьезном интеллектуальном кризисе в украинском экспертном сообществе, заявил депутат Госдумы РФ от Крыма Руслан Бальбек.
РЕН ТВ 03:30
Происшествия
Пьяная девочка-подросток с топором разгромила дом в Ленобласти
15-летняя дебоширка проживает в Гатчине с отчимом. В Гатчине Ленинградской области девочка разгромила топором многоквартирный дом.
Пятый канал 01:39
Общество
Ноябрь в Оренбуржье будет теплым
Антициклон останется в регионе на все праздничные дни. Осадков синоптики не прогнозируют. В субботу осадков по области не ожидается.
Вестирама.ру вчера в 02:14