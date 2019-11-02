Происшествия
Вечерняя МоскваДва человека погибли в результате стрельбы на западе Москвы
В Москве погибли два человека в результате стрельбы, которая произошла в районе Тропарево-Никулино. Об этом корреспонденту «Вечерней Москвы» рассказали в пресс-службе МВД по столице.
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Футбол
«Зенит» в большинстве не смог обыграть ЦСКА в матче РПЛ
Петербургский "Зенит" на своем поле, играя в большинстве, не смог дожать московский ЦСКА и выиграть матч 15-го тура чемпионата России.
Газета.Ru 16:21
Транспорт
В России водителям грозят новые штрафы с 1 ноября
С 1 ноября в России водители могут получить крупный штраф за нарушение безопасности пассажирских перевозок.
Уфимские Заметки 03:16
Музыка
Россияне выбрали музыку для своих похорон
Большинство россиян предпочли бы на собственных похоронах включать песни Highway To Hell австралийской рок-группы AC/DC и The Show Must Go On группы Queen, передает РИА "Новости" со ссылкой на данные опроса сервиса "Яндекс.Музыка".
Газета.Ru вчера в 08:41
Экономика
Цены на аренду жилья в России выросли на 27%
Средняя цена на съем жилья в крупных городах России увеличилась на 27%.
Газета.Ru 31 октября в 20:00
Политика
Трамп сообщил о желании встретиться с Зеленским в Белом доме
Президент США Дональд Трамп заявил, что готов принять в Белом доме украинского лидера Владимира Зеленского.
РБК 20:50
Общество
Мама девочки из США с «маской Бэтмена» поблагодарила россиян за помощь
Мама американской 6-месячной девочки Луны Феннер, которая прилетела в Краснодар для удаления большого родимого пятна на все лицо, поблагодарила россиян за помощь.
РБК 17:40
Происшествия
В Забайкалье арестовали троих подростков за изнасилование и убийство
В Кыринском районе Забайкальского края трое несовершеннолетних были арестованы за изнасилование и умышленное причинение тяжкого вреда здоровью человека с летальным исходом.
Газета.Ru 13:09
Общество
Врачи рекомендуют закрыть на зиму щиколотки
Говорит Москва 03:17
Космос
Исследования обнаружили, что могло спровоцировать Ледниковый период
Ученые создали модель того, как охлаждение атмосферы может привести к ледниковому периоду.
ГЛАС.RU вчера в 09:16
Единоборства
Ковалёв и Альварес пройдут дополнительное взвешивание перед боем
Чемпион мира по версии WBO в полутяжёлом весе Сергей Ковалёв и обладатель поясов WBC, WBA Super и IBF в среднем весе мексиканец Сауль Альварес пройдут дополнительную процедуру взвешивания перед боем.
RT на русском 13:31
Армия и оружие
Индия ликвидирует последнюю эскадрилью МиГ-27
Индия решила отказаться от последней эскадрильи самолетов МиГ-27, которые ВВС страны использовали последние 35 лет.
Московский Комсомолец 07:43
Политика
Дмитрий Медведев: интерес России к сотрудничеству с АСЕАН растет
Дмитрий Медведев подчеркнул, что интерес к сотрудничеству с ЕАЭС в тех или иных форматах только растет, и эта тенденция обусловлена тем, что Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия создали один из крупнейших общих рынков.
Вести.Ru 20:09
Космос
На орбите МКС проведут эксперимент по изготовлению свежей выпечки
Новую электропечь, способную работать в условиях невесомости, испытают в ближайшем будущем американские астронавты на борту Международной космической станции (МКС).
ТАСС вчера в 01:49
Происшествия
В Находке возобновили поиски моряков на танкере «Залив Америка»
Активная фаза поисков моряка танкера "Залив Америка", где прогремел взрыв, возобновлена, сообщил РИА Новости представитель аварийно-спасательного подразделения порта Находка.
РИА Новости 20:24
Шоу-бизнес
Дмитрий Шепелев и Екатерина Тулупова отправились отдыхать в США
Возлюбленные вместе отправились на отдых в США. На появившимся в Сети снимке запечатлены счастливые и довольные Тулупова и Шепелев.
Актуальные Новости 01:51
Политика
Начальник СБУ подрался с главой администрации Зеленского
Глава Службы безопасности Украины (СБУ) Иван Баканов подрался в Киеве с главой офиса украинского лидера Андреем Богданом, сообщили журналисты Станислав Речинский и Соня Кошкина в соцсетях.
Известия 19:14
Наука
Инженеры создали жилет для управления роботами
ToDay News Ufa 14:52
Шоу-бизнес
Вележева не станет подавать в суд после инцидента в самолете
РБК 31 октября в 10:04
Армия и оружие
В США назвали Россию реальной военной угрозой
Авторы доклада для американского исследовательского института Heritage Foundation заявляют, что Россия остаётся реальной военной угрозой для США и интересов Вашингтона в Европе.
RT на русском 18:49
Кино
Новый «Терминатор: Темные судьбы» стартовал в российском прокате
Новый долгожданный «Терминатор» 2019 со Шварценеггером в главной роли стартовал в российском прокате, сообщает информационно-аналитическое издание evo-rus.com.
Evo-rus.com 31 октября в 10:00
Происшествия
В Иркутске водитель протаранил памятник Александру III
РИА Новости 03:01
Экономика
Состояние Маска выросло на $2 млрд за неделю благодаря прибыли Tesla
Состояние Илона Маска за неделю выросло на $2 млрд и достигло $22,9 млрд, сообщает Forbes.
Коммерсантъ 16:00
Фигурное катание
Косторная победила на этапе Гран-при во Франции, Загитова — вторая
Россиянка Алёна Косторная заняла первое место на третьем этапе серии Гран-при по фигурному катанию во французском Гренобле.
RT на русском 15:51
Шоу-бизнес
Бывший муж Ани Лорак прилетел в Москву ради дочери
Ани Лорак не раз заявляла, что развод с турецким бизнесменом Муратом Налчаджиоглу, с которым она прожила 14 лет, стал для нее мучительным.
Комсомольская правда 08:35
Здоровье
Ученые рассказали об опасности женского храпа
iReactor 14:48
Происшествия
Во Владивостоке у женщины в руках взорвался неизвестный предмет
Женщина во Владивостоке была госпитализирована после того, как подняла с земли неизвестный предмет, который взорвался у нее в руках, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
РИА Новости 09:10
Технологии
Автомобили россиян смогут самостоятельно парковаться и вызывать помощь
В октябре сообщалось, что в 2021 году на российских дорогах могут появиться умные «лежачие полицейские», которые смогут самостоятельно определять, надо ли поднимать барьер.
Lenta.ru 21:09
Общество
Захарова осудила осквернение мемориала маршалу Жукову в Одессе
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала осквернение мемориала маршалу Советского Союза Георгию Жукову в Одессе.
Российская газета 18:56