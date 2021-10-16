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18 человек погибли от отравления метиловым спиртом в Екатеринбурге

В результате отравления метиловым спиртом в Екатеринбурге погибли 18 человек.В источнике

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Метиловым спиртом в Свердловской области отравились 12 мужчин и 6 женщин
Уральский меридианвчера в 16:52
В Екатеринбурге задержаны двое подозреваемых в причастности к сбыту суррогатного алкоголя
МВД медиавчера в 13:09
В Екатеринбурге число погибших из-за отравления спиртом достигло 18
Интерфаксвчера в 12:35
В Екатеринбурге число погибших из-за отравления спиртом возросло до 18
РИА Новостивчера в 12:29
СК и МВД: в Екатеринбурге 18 человек погибли от отравления спиртом, задержаны двое
Znak.comвчера в 12:29
Двух человек задержали в связи со смертью 18 отравившихся спиртом в Екатеринбурге
ТАССвчера в 12:26
После смерти людей от отравления спиртом на Урале задержаны 2 человека
РЕН ТВвчера в 12:30

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