По поручению прокуратуры Москвы прокуратура Московского метрополитена проверит обоснованность составления в отношении женщины, находившей 12 октября 2021 года в вагоне метро в момент конфликта, протокола об административном правонарушении по части 1 статьи 20.1 КоАП («Мелкое хулиганство»).
Студия Warner Bros. на мероприятии DC FanDome представила фичуретку фильма «Аквамен 2». Сиквел ленты про получеловека-полуатланта Артура Карри получил в английском варианте название «Аквамен и затерянное королевство» (Aquaman and the Lost Kingdom).