Госпогранкомитет Белоруссии сообщил о задержании Марии Колесниковой
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В Госпогранкомитете Белоруссии сообщили о задержании члена координационного совета оппозиции республики Марии Колесниковой при попытке пересечь границу с Украиной. Ещё двое представителей белорусской оппозиции — Иван Кравцов и Антон Родненков — покинули территорию страны.В источнике
С чего всё началось
Ранее во вторник государственный телеканал "Беларусь-1" в своем Telegram-канале
сообщил, что Колесникова задержана при незаконном пересечении границы с Украиной, где она, по данным государственного пограничного комитета Белоруссии, проходила контроль вместе со своими соратниками Родненковым и Кравцовым в ночь на вторник.
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