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RT на русском
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Госпогранкомитет Белоруссии сообщил о задержании Марии Колесниковой

В Госпогранкомитете Белоруссии сообщили о задержании члена координационного совета оппозиции республики Марии Колесниковой при попытке пересечь границу с Украиной. Ещё двое представителей белорусской оппозиции — Иван Кравцов и Антон Родненков — покинули территорию страны.В источнике
С чего всё началось
Ранее во вторник государственный телеканал "Беларусь-1" в своем Telegram-канале
 сообщил, что Колесникова задержана при незаконном пересечении границы с Украиной, где она, по данным государственного пограничного комитета Белоруссии, проходила контроль вместе со своими соратниками Родненковым и Кравцовым в ночь на вторник.
ТАСС02:46
Подробнее о событии
РИА Новости

Белорусские пограничники назвали причину задержания Колесниковой

РИА Новости06:18
РБК

Украинские пограничники сообщили о пропуске белорусских оппозиционеров

РБК07:45
Российская газета

Деятели белорусской оппозиции замечены при пересечении украинской границы

Российская газета01:31
RT на русском

Госпогранкомитет Белоруссии сообщил о задержании Марии Колесниковой

RT на русском08:09
Коммерсантъ

Погранкомитет Белоруссии сообщил о задержании на Украине двух соратников Колесниковой

Коммерсантъ04:17
ТАСС

В Госпогранслужбе заявили, что Колесникова не пересекала границу Украины

ТАСС02:46
Интерфакс

В Киеве не подтвердили задержание двух соратников Колесниковой

Интерфакс04:30

Штаб Бабарико узнал местонахождение задержанной Колесниковой

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РИА Новости10:18
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Lenta.ru11:13
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Экономика сегоднявчера в 13:49
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