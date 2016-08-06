Происшествия

КоммерсантъКоммерсантъДвух членов ЛДПР обвинили в хищении денег партии

Двум сотрудникам аппарата ЛДПР предъявили обвинения в хищении денег молодежных организаций партии, сообщает пресс-служба МВД. Дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество) было возбуждено еще в августе 2018 года. Имена обвиняемых не называются.
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Комментарий МВД России о ходе расследования уголовного дела в отношении сотрудников аппарата ЛДПР

МВД медиа03:00

Лебедев прокомментировал заявления обвиняемых в хищениях в ЛДПР

РЕН ТВ04:56

Двух членов ЛДПР обвинили в хищении денег партии

Коммерсантъ03:45

В ЛДПР раскрыли подробности дела против сотрудников аппарата партии

РИА Новости05:43

МВД предъявило обвинение в хищении денег двум сотрудникам аппарата ЛДПР

ТАСС03:12

Сын Жириновского отреагировал на подозрения в причастности к хищению денег

Газета.Ru04:03

Вице-спикер ГД Лебедев отверг обвинения в игнорировании допросов по делу о хищении

Интерфакс05:43
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Политика

На Украине рассказали об отставке министров финансов и здравоохранения

Депутат Верховной рады Украины от фракции Петра Порошенко "Европейская солидарность" Ирина Геращенко рассказала в своем Facebook об отставке главы Минздрава Ильи Емеца и министра финансов Игоря Уманского.
Газета.Ru вчера в 16:33
Происшествия

В МВД заявили, что комендантский час в Московской области не вводился

Начальник пресс-службы Главного управления МВД по Московской области Татьяна Петрова заявила, что информация о введении комендантского часа является недостоверной.
Газета.Ru 01:54
Общество

Губерниев пристыдил Резцову за нарушение карантина

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев раскритиковал трёхкратную олимпийскую чемпионку Анфису Резцову за нарушение режима карантина во время пандемии COVID-19.
News.ru 00:04
Общество

В России за сутки выявили еще 302 случая заражения коронавирусом

Хотя бы по одному больному коронавирусной инфекцией выявлено уже в 71 из 85 регионов России, общее число случаев заражения в России увеличилось до 1836.
РБК 05:27
Происшествия

Во Владимирской области умер больной коронавирусом

Во Владимирской области умер больной, у которого был подтвержден коронавирус COVID-19, сообщили ТАСС в региональном Роспотребнадзоре.
Коммерсантъ 06:19
Единоборства

Нурмагомедов сообщил о возможном срыве его боя с Фергюсоном

РБК 06:09
Биатлон

У российской биатлонистки Халиуллиной нашли коронавирус

ProstoProSport 05:50
Финансы

Курс доллара превысил 80 рублей

Курс доллара вырос на 1,47 рубля — до 80,29 рубля. Курс евро увеличился на 1,10 рубля и составил 88,83 рубля.
RT на русском 03:03
Происшествия

В Крыму проверяют медиков, контактировавших с зараженным врачом

В Крыму проверяют всех медиков, которые контактировали с врачом, заразившимся коронавирусом от пациента.
РИА Новости Крым 03:49
Экономика

Раскрыто влияние коронавируса на российский рынок жилья

Российский рынок жилья меняется под влиянием кризиса, вызванного пандемией коронавируса.
Lenta.ru 02:44
Общество

Правительство РФ изменило список товаров первой необходимости

Правительство РФ внесло изменения в распоряжение касательно утверждения перечня товаров первой необходимости.
Вести.Ru вчера в 16:54
Политика

Тимошенко: Власти Украины готовят «аферу века»

Власти Украины намерены провернуть "аферу века", приняв закон о продаже сельскохозяйственных земель в то время, как в стране введен карантин из-за эпидемии коронавируса, и люди не могут выйти на улицы в знак протеста.
Российская газета 02:54
Общество

В Калининградской области вводится режим полной самоизоляции

Interfax-Russia.ru - Правительство Калининградской области вводит режим полной самоизоляции, сообщил журналистам губернатор региона Антон Алиханов в понедельник.
Интерфакс - Россия 06:23
Общество

В Тульской области подтвержден еще один случай коронавируса

В Тульской области подтвержден еще один случай коронавируса. Вирусом заболела жительница Тулы.
Первый Тульский 05:26
Гаджеты

Эксперты оценили ремонтопригодность нового iPad Pro

Задняя крышка поддалась после обработки термофеном, после чего её при помощи специального инструмента из фирменного набора iFixit, наконец, удалось снять.
Машины и Механизмы 02:18
Общество

В Чечне нарушителям карантина пригрозили полипропиленовыми трубами

Издание опубликовало кадры видеозаписей настоящего коллапса, наставшего на проходящей через Чечню федеральной трассы Ростов–Баку по направлению в сторону Дагестана, также появились видео с чеченскими полицейскими, которые дежурят на дорогах с полипропиленовыми трубами в руках - они останавливают машины и отлавливают находящихся там людей без масок.
Новые Известия 06:11
Общество

Врач НИИ вакцин сообщил об эффективности самодельных масок

Самодельные маски из ткани или шерсти можно использовать при отсутствии медицинских, заявил 29 марта заведующий ГУ НИИ вакцин и сывороток им. Мечникова Михаил Костинов.
ToDay News Ufa 03:59
Общество

Безработным москвичам выплатят компенсации из-за пандемии коронавируса

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что безработные москвичи получат выплаты в связи с пандемией нового типа коронавируса COVID-19.
Газета.Ru вчера в 13:07
Энергетика

В Северной Америке начали закрываться нефтяные заводы

Первый в Северной Америке нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) закрылся из-за резкого снижения спроса.
Lenta.ru 04:53
Общество

Назван возраст заболевших коронавирусом в Москве

Всего в столице подтверждено 212 новых случаев. Среди них 102 человека в возрасте от 18 до 40 лет.
РИА Новости 06:00
Шоу-бизнес

Игорь Николаев сообщил об отрицательном тесте на коронавирус

РБК 02:45
Общество

Собянин пообещал ужесточить контроль за передвижениями москвичей

Информационные системы, которые позволят столичным властям жестче контролировать передвижение москвичей, могут заработать к концу недели, заявил Сергей Собянин.
РИА Новости 04:56
Здоровье

Еще две петербургские больницы начали прием больных пневмонией

Еще два петербургских медицинских учреждения перепрофилировались для лечения внебольничной пневмонии – это госпиталь для ветеранов войн на Старорусской улице и городская многопрофильная больница №2. Об этом сообщили 30 марта в пресс-службе Смольного.
Piter.tv 05:46
Общество

Мишустин призвал распространить режим самоизоляции на все регионы

Премьер-министр России Михаил Мишустин призвал руководителей российских регионов ввести такие же ограничительные меры по борьбе с распространением коронавируса, как в Москве и Подмосковье, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 03:12
Общество

Кабмин одобрил ужесточение наказания за нарушение карантина

Правительство РФ одобрило поправки об ужесточении административной ответственности за нарушение карантина.
Российская газета 03:46
Технологии

Huawei хочет вернуть в смартфоны сервисы Google

Ричард Ю, который является исполнительным директором Huawei Consumer Business Group, в недавнем интервью сообщил, что компания надеется вернуть сервисы Google на свои смартфоны.
The GEEK 05:04
Энергетика

Bloomberg спрогнозировал долгую ценовую войну Москвы и Эр-Рияда

Россия и Саудовская Аравия не собираются отказываться от ценовой войны, Эр-Рияд опроверг слухи о ведении переговоров с Москвой по нефти, передает агентство Bloomberg.
Радио Sputnik 28 марта в 12:27
Наука

Названо условие излечения от COVID-19 без препаратов

"Наше исследование показывает, что, несмотря на то что COVID-19 вызван новым вирусом, при выздоровлении у ранее здоровых людей мы видим устойчивый иммунный ответ, подобный тому, что мы видим при гриппе", — рассказала один из авторов исследования Кэтрин Кедзирска.
РИА Новости 04:21
Интернет

Microsoft начнет добывать криптовалюты при помощи физической активности пользователей

Система будет использовать физическую активность для майнинга криптовалюты: датчики смогут определять, когда организм выполняет какое-либо активное действие на основании, например, ускорения пульса, и использовать эти данные для добычи блоков.
Блокчейн24 04:17
Гаджеты

GTX 1650 получат более быструю память

Megaobzor.com 27 марта в 12:26
Как работают Яндекс.Новости?
Главное