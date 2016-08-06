Происшествия
КоммерсантъДвух членов ЛДПР обвинили в хищении денег партии
Двум сотрудникам аппарата ЛДПР предъявили обвинения в хищении денег молодежных организаций партии, сообщает пресс-служба МВД. Дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество) было возбуждено еще в августе 2018 года. Имена обвиняемых не называются.
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Политика
На Украине рассказали об отставке министров финансов и здравоохранения
Депутат Верховной рады Украины от фракции Петра Порошенко "Европейская солидарность" Ирина Геращенко рассказала в своем Facebook об отставке главы Минздрава Ильи Емеца и министра финансов Игоря Уманского.
Происшествия
В МВД заявили, что комендантский час в Московской области не вводился
Начальник пресс-службы Главного управления МВД по Московской области Татьяна Петрова заявила, что информация о введении комендантского часа является недостоверной.
Общество
Губерниев пристыдил Резцову за нарушение карантина
Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев раскритиковал трёхкратную олимпийскую чемпионку Анфису Резцову за нарушение режима карантина во время пандемии COVID-19.
Общество
В России за сутки выявили еще 302 случая заражения коронавирусом
Хотя бы по одному больному коронавирусной инфекцией выявлено уже в 71 из 85 регионов России, общее число случаев заражения в России увеличилось до 1836.
Происшествия
Во Владимирской области умер больной коронавирусом
Во Владимирской области умер больной, у которого был подтвержден коронавирус COVID-19, сообщили ТАСС в региональном Роспотребнадзоре.
Биатлон
У российской биатлонистки Халиуллиной нашли коронавирус
Финансы
Курс доллара превысил 80 рублей
Курс доллара вырос на 1,47 рубля — до 80,29 рубля. Курс евро увеличился на 1,10 рубля и составил 88,83 рубля.
Происшествия
В Крыму проверяют медиков, контактировавших с зараженным врачом
В Крыму проверяют всех медиков, которые контактировали с врачом, заразившимся коронавирусом от пациента.
Экономика
Раскрыто влияние коронавируса на российский рынок жилья
Российский рынок жилья меняется под влиянием кризиса, вызванного пандемией коронавируса.
Общество
Правительство РФ изменило список товаров первой необходимости
Правительство РФ внесло изменения в распоряжение касательно утверждения перечня товаров первой необходимости.
Политика
Тимошенко: Власти Украины готовят «аферу века»
Власти Украины намерены провернуть "аферу века", приняв закон о продаже сельскохозяйственных земель в то время, как в стране введен карантин из-за эпидемии коронавируса, и люди не могут выйти на улицы в знак протеста.
Общество
В Калининградской области вводится режим полной самоизоляции
Interfax-Russia.ru - Правительство Калининградской области вводит режим полной самоизоляции, сообщил журналистам губернатор региона Антон Алиханов в понедельник.
Общество
В Тульской области подтвержден еще один случай коронавируса
В Тульской области подтвержден еще один случай коронавируса. Вирусом заболела жительница Тулы.
Гаджеты
Эксперты оценили ремонтопригодность нового iPad Pro
Задняя крышка поддалась после обработки термофеном, после чего её при помощи специального инструмента из фирменного набора iFixit, наконец, удалось снять.
Общество
В Чечне нарушителям карантина пригрозили полипропиленовыми трубами
Издание опубликовало кадры видеозаписей настоящего коллапса, наставшего на проходящей через Чечню федеральной трассы Ростов–Баку по направлению в сторону Дагестана, также появились видео с чеченскими полицейскими, которые дежурят на дорогах с полипропиленовыми трубами в руках - они останавливают машины и отлавливают находящихся там людей без масок.
Общество
Врач НИИ вакцин сообщил об эффективности самодельных масок
Самодельные маски из ткани или шерсти можно использовать при отсутствии медицинских, заявил 29 марта заведующий ГУ НИИ вакцин и сывороток им. Мечникова Михаил Костинов.
Общество
Безработным москвичам выплатят компенсации из-за пандемии коронавируса
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что безработные москвичи получат выплаты в связи с пандемией нового типа коронавируса COVID-19.
Энергетика
В Северной Америке начали закрываться нефтяные заводы
Первый в Северной Америке нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) закрылся из-за резкого снижения спроса.
Общество
Назван возраст заболевших коронавирусом в Москве
Всего в столице подтверждено 212 новых случаев. Среди них 102 человека в возрасте от 18 до 40 лет.
Общество
Собянин пообещал ужесточить контроль за передвижениями москвичей
Информационные системы, которые позволят столичным властям жестче контролировать передвижение москвичей, могут заработать к концу недели, заявил Сергей Собянин.
Здоровье
Еще две петербургские больницы начали прием больных пневмонией
Еще два петербургских медицинских учреждения перепрофилировались для лечения внебольничной пневмонии – это госпиталь для ветеранов войн на Старорусской улице и городская многопрофильная больница №2. Об этом сообщили 30 марта в пресс-службе Смольного.
Общество
Мишустин призвал распространить режим самоизоляции на все регионы
Премьер-министр России Михаил Мишустин призвал руководителей российских регионов ввести такие же ограничительные меры по борьбе с распространением коронавируса, как в Москве и Подмосковье, передает РИА "Новости".
Общество
Кабмин одобрил ужесточение наказания за нарушение карантина
Правительство РФ одобрило поправки об ужесточении административной ответственности за нарушение карантина.
Технологии
Huawei хочет вернуть в смартфоны сервисы Google
Ричард Ю, который является исполнительным директором Huawei Consumer Business Group, в недавнем интервью сообщил, что компания надеется вернуть сервисы Google на свои смартфоны.
Энергетика
Bloomberg спрогнозировал долгую ценовую войну Москвы и Эр-Рияда
Россия и Саудовская Аравия не собираются отказываться от ценовой войны, Эр-Рияд опроверг слухи о ведении переговоров с Москвой по нефти, передает агентство Bloomberg.
Наука
Названо условие излечения от COVID-19 без препаратов
"Наше исследование показывает, что, несмотря на то что COVID-19 вызван новым вирусом, при выздоровлении у ранее здоровых людей мы видим устойчивый иммунный ответ, подобный тому, что мы видим при гриппе", — рассказала один из авторов исследования Кэтрин Кедзирска.
Интернет
Microsoft начнет добывать криптовалюты при помощи физической активности пользователей
Система будет использовать физическую активность для майнинга криптовалюты: датчики смогут определять, когда организм выполняет какое-либо активное действие на основании, например, ускорения пульса, и использовать эти данные для добычи блоков.
Гаджеты