Из фракции «Слуга народа» в Верховной раде Украины исключили двух депутатов — Анну Скороход и Антона Полякова, заявила депутат от «Слуги народа» Татьяна Цыба, сообщило 15 ноября информационное агентство УНИАН.

Из фракции «Слуга народа» исключили двух депутатов

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