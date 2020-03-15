В московском районе Люблино из пневматического пистолета были обстреляны две девушки-промоутера. Об этом сообщает Telegram-канал "112". Как стало известно, стрельбу устроил местный житель.

Двух девушек-промоутеров обстреляли в Москве

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