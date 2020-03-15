Происшествия
Газета.RuДвух девушек-промоутеров обстреляли в Москве
В московском районе Люблино из пневматического пистолета были обстреляны две девушки-промоутера. Об этом сообщает Telegram-канал "112". Как стало известно, стрельбу устроил местный житель.
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Музыка
В Германии оценили шансы Little Big на победу в «Евровидении»
Представитель России на международном песенном конкурсе «Евровидение-2020» группа Little Big может стать его победителем.
Армия и оружие
О нехватке стратегических бомбардировщиков заявили в США
Согласно заявлению бывшего начальника Боевого авиационного командования ВВС США Майкла Ло, бомбардировочные силы страны находятся в кризисе.
Происшествия
После разлива мазута в Находке возбуждено уголовное дело
По факту разлива мазута в приморском городе Находка возбуждено уголовное дело по статье УК РФ, предусматривающей ответственность за нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов.
Общество
В Казахстане объявлен режим чрезвычайного положения из-за коронавируса
Нур-Султан, 15 марта 2020, 13:04 — REGNUM Режим чрезвычайного положения в связи с угрозой коронавируса ввёл президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.
Общество
Российские торговые сети создают запас продуктов
Общество
Алтайские фермеры обратились к губернатору Виктору Томенко
Глава фермерского Союза попросил главу края Виктора Томенко обозначить эту проблему «на самом высоком уровне» в Москве.
Общество
В Москве у здания ФСБ задержали участников несогласованной акции
Общество
Минпросвещения рекомендовало школам дистанционное обучение
Министерство просвещения РФ направило во все регионы страны рекомендации: при необходимости следует переводить образовательный процесс на дистанционную форму обучения.
Армия и оружие
СМИ рассказали о препятствии для кораблей НАТО при разведке у Крыма
Приближающиеся к границам России в Черном море в районе Крыма корабли НАТО практически не могут вести разведку из-за противодействия береговых средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ).
Шоу-бизнес
Младшая дочь Анджелины Джоли больше не одевается как мальчик
Ранее 11-летняя дочь Анджелины Джоли ходила на светские мероприятия, надев на себя одежду для мальчиков.
Здоровье
До 60 человек останутся без работы в результате объединения больниц Бийска
Новость об укрупнении больниц ранее озвучил министр здравоохранения Дмитрий Попов.
Происшествия
В Россию вернулись свыше 20 человек, летевших с инфицированной коронавирусом женщиной
Более 20 россиян, которые 12 марта прилетели в Нур-Султан из Москвы вместе с инфицированной коронавирусом гражданкой Казахстана, вернулись в Россию.
Энергетика
Цена нефти марки Brent снизилась более чем на 5%
Цена нефти марки Brent на бирже ICE в Лондоне снизилась более чем на 5%, следует из данных торгов на 2:40 мск.
Экономика
За бесплатный доступ к сайтам абоненты доплатят 20%
За бесплатный доступ к сайтам абоненты доплатят 20% Сотовые операторы предупредили о неизбежности роста тарифов на связь, если государство не компенсирует им бесплатный доступ абонентов к социально значимым сайтам.
Общество
Вильфанд предупредил о температурных скачках на юге России
Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что юг европейской части России ждет резкий перепад температур в 15-20 градусов, сообщает РИА Новости.
Происшествия
Бастрыкин просит возбудить уголовное дело в отношении судьи из Новосибирска
«Рассмотрение представления председателя Следственного комитета Российской Федерации о даче согласия на возбуждение уголовного дела в отношении судьи Новосибирского областного суда Петруниной Инна Николаевны по признакам преступления, предусмотренного статьей 283 Уголовного кодекса Российской Федерации», — говорится в повестке заседания ВККС, намеченного на 30 марта.
Общество
Автоматическое начисление пенсий могут начать в России с 2021 года
Министерство труда России готовит законопроект о введении беззаявительный механизм назначения пенсий с 2021 года.
Политика
Здравоохранение США не готово к коронавирусу, считает Сандерс
Система здравоохранения США не готова к борьбе с эпидемией коронавируса, поскольку не существует как единая система оказания помощи всем гражданам страны, заявил сенатор Берни Сандерс, который претендует на выдвижение кандидатом в президенты от Демократической партии.
Авто
Появились первые изображения кроссовера Volvo XC100
Совсем недавно представители марки Volvo рассказали о том, что компания планирует расширить свой модельный ряд новыми кроссоверами ХС100 и ХС40.
Авто
Завод по производству двигателей построит в РФ Haval
Новый завод расположится на той же территории, что и предприятие по выпуску автомобилей, то есть в Тульской области.
Общество
Роспотребнадзор: наличные деньги могут быть каналом передачи COVID-19
Наличные денежные средства теоретически могут быть каналом передачи коронавирусной инфекции COVID-19, предупредили в Роспотребнадзоре со ссылкой на рекомендации Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
Шоу-бизнес
Решила не наказывать: Меган Маркл пошла на уступки королеве
Хорошо, что супруга Гарри проявила благоразумие и стала наказывать 93-летнюю Елизавету, лишая её общения с правнуком.
Общество
Число случаев заражения коронавирусом в России увеличилось до 63
Москва, 15 марта 2020, 16:47 — REGNUM В Российской Федерации число заразившихся коронавирусом COVID-19 увеличилось за сутки на четыре человека до 63.
Футбол
У 2-летнего сына Кокорина появился инстаграм
У сына форварда «Сочи» Александра Кокорина Майкла появилась страница в инстаграме. Об этом футболист сообщил в сториз своего аккаунта.
Шоу-бизнес
Фадеев рассказал о ссоре с участницами группы Serebro
Музыкальный продюсер Максим Фадеев рассказал о причинах конфликта с участницами группы Serebro и певицей Наргиз.