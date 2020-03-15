Происшествия

Газета.RuГазета.RuДвух девушек-промоутеров обстреляли в Москве

В московском районе Люблино из пневматического пистолета были обстреляны две девушки-промоутера. Об этом сообщает Telegram-канал "112". Как стало известно, стрельбу устроил местный житель.
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В Москве обстреляли двух девушек-промоутеров

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Полиция разыскивает мужчину за стрельбу по двум девушкам в Москве

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Неизвестный устроил стрельбу из пневматического оружия на юго‑востоке Москвы

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Девушек-промоутеров расстреляли из пневматического ружья в Люблино

Телеканал 360°13:09

Полиция ищет неизвестного, выстрелившего в двух девушек в Люблино

Агентство Москва13:54
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Автоматически обработаны 7104 источника, обновлено в 23:18, Ашберн
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В Германии оценили шансы Little Big на победу в «Евровидении»

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О нехватке стратегических бомбардировщиков заявили в США

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Российская газета вчера в 05:43
Армия и оружие

СМИ рассказали о препятствии для кораблей НАТО при разведке у Крыма

Приближающиеся к границам России в Черном море в районе Крыма корабли НАТО практически не могут вести разведку из-за противодействия береговых средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ).
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Младшая дочь Анджелины Джоли больше не одевается как мальчик

Ранее 11-летняя дочь Анджелины Джоли ходила на светские мероприятия, надев на себя одежду для мальчиков.
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До 60 человек останутся без работы в результате объединения больниц Бийска

Новость об укрупнении больниц ранее озвучил министр здравоохранения Дмитрий Попов.
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В Россию вернулись свыше 20 человек, летевших с инфицированной коронавирусом женщиной

Более 20 россиян, которые 12 марта прилетели в Нур-Султан из Москвы вместе с инфицированной коронавирусом гражданкой Казахстана, вернулись в Россию.
ТАСС вчера в 04:00
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Цена нефти марки Brent снизилась более чем на 5%

Цена нефти марки Brent на бирже ICE в Лондоне снизилась более чем на 5%, следует из данных торгов на 2:40 мск.
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Экономика

За бесплатный доступ к сайтам абоненты доплатят 20%

За бесплатный доступ к сайтам абоненты доплатят 20% Сотовые операторы предупредили о неизбежности роста тарифов на связь, если государство не компенсирует им бесплатный доступ абонентов к социально значимым сайтам.
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Вильфанд предупредил о температурных скачках на юге России

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что юг европейской части России ждет резкий перепад температур в 15-20 градусов, сообщает РИА Новости.
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Происшествия

Бастрыкин просит возбудить уголовное дело в отношении судьи из Новосибирска

«Рассмотрение представления председателя Следственного комитета Российской Федерации о даче согласия на возбуждение уголовного дела в отношении судьи Новосибирского областного суда Петруниной Инна Николаевны по признакам преступления, предусмотренного статьей 283 Уголовного кодекса Российской Федерации», — говорится в повестке заседания ВККС, намеченного на 30 марта.
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Российский шеф-повар оспорил слова украинца об идеальном борще

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Автоматическое начисление пенсий могут начать в России с 2021 года

Министерство труда России готовит законопроект о введении беззаявительный механизм назначения пенсий с 2021 года.
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Политика

Здравоохранение США не готово к коронавирусу, считает Сандерс

Система здравоохранения США не готова к борьбе с эпидемией коронавируса, поскольку не существует как единая система оказания помощи всем гражданам страны, заявил сенатор Берни Сандерс, который претендует на выдвижение кандидатом в президенты от Демократической партии.
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Совсем недавно представители марки Volvo рассказали о том, что компания планирует расширить свой модельный ряд новыми кроссоверами ХС100 и ХС40.
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Завод по производству двигателей построит в РФ Haval

Новый завод расположится на той же территории, что и предприятие по выпуску автомобилей, то есть в Тульской области.
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Роспотребнадзор: наличные деньги могут быть каналом передачи COVID-19

Наличные денежные средства теоретически могут быть каналом передачи коронавирусной инфекции COVID-19, предупредили в Роспотребнадзоре со ссылкой на рекомендации Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
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Шоу-бизнес

Решила не наказывать: Меган Маркл пошла на уступки королеве

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Число случаев заражения коронавирусом в России увеличилось до 63

Москва, 15 марта 2020, 16:47 — REGNUM В Российской Федерации число заразившихся коронавирусом COVID-19 увеличилось за сутки на четыре человека до 63.
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У 2-летнего сына Кокорина появился инстаграм

У сына форварда «Сочи» Александра Кокорина Майкла появилась страница в инстаграме. Об этом футболист сообщил в сториз своего аккаунта.
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Криштиану Роналду бесплатно отдаст свои отели под больницы

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Фадеев рассказал о ссоре с участницами группы Serebro

Музыкальный продюсер Максим Фадеев рассказал о причинах конфликта с участницами группы Serebro и певицей Наргиз.
Телеканал 360° 21:40
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