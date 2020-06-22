с чего всё началось

По решению 1-го Западного окружного суда Виктор Филинков приговорен к семи годам лишения свободы, Юлий Бояршинов - к 5,5 годам. Наказание осужденные будут отбывать в колонии общего режима. Напомним, в феврале в Пензе Приволжский окружной военный суд вынес приговор семерым участникам сообщества.

Двух фигурантов дела «Сети» осудили в Петербурге

Политика Путин потребовал от чиновников не выпячивать свое благосостояние Президент России Владимир Путин в интервью «России 1» заявил, что чиновники не должны выпячивать свое благосостояние, когда сотни тысяч людей живут очень скромно. 4,5K

Футбол «Аякс» объявил о возвращении Стекеленбурга Голкипер «Эвертона» Мартек Стекеленбург на правах свободного агента перешел в «Аякс», сообщается на официальном сайте клуба.

Политика Защита по делу MH17 запросит расследовать радиолокационные данные Защита обвиняемого по делу о крушении рейса MH17 на востоке Украины Олега Пулатова запросит продолжение расследования по радиолокационными данным, чтобы установить, находились ли истребитель или ракета поблизости с пассажирским самолетом в день трагедии, заявила голландский адвокат Сабине тен Дуссхате на судебных слушаниях в понедельник. 2

Общество В Минкомсвязи назвали причины разблокировки Telegram в России Решение о разблокировке Telegram в России было принято из-за невозможности его заблокировать и активного сотрудничества мессенджера в вопросах борьбы с терроризмом. 84

Хоккей IIHF: ЧМ-2021 по хоккею пройдёт в Минске и Риге в мае В понедельник, 22-го июня, стало окончательно известно, что первенство мира по хоккею в 2021 году пройдёт в Минске и Риге.

Политика Францию на параде Победы в Москве представит посол республики Францию на параде Победы в Москве, который пройдет 24 июня, представит посол республики в России Пьер Леви.

Экономика В Белоруссии с 1 июля вырастут пенсии "Предусмотрено в целях повышения трудовых пенсий провести их перерасчет с 1 июля 2020 года в связи с ростом средней заработной платы работников в республике", - говорится в сообщении. 47

Происшествия Волейболист «Факела» устроил дорожный конфликт в Новой Москве Волейболист "Факела" из Нового Уренгоя Александр Кимеров, привлекающийся к играм сборной России, устроил дорожный конфликт с водителем каршеринга в Новой Москве, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. 14

Общество Причастных к афере с голосованием по поправкам установили в Москве Московская полиция установила круг причастных к мошенничеству с SIM-картами для фальсификации голосования по поправкам в Конституцию, сообщается на сайте столичного управления МВД. 42

Теннис Джокович с семьей сдали тест на коронавирус Первая ракетка мира Новак Джокович прибыл в Белград, где сдал тест на коронавирус, сообщает Sport Klub. 4

Политика Reuters: Кремль проследит за явкой на голосовании с помощью QR-кодов Кремль попросил крупные российские компании прорекламировать среди их сотрудников предстоящее голосование по изменению Конституции, объяснив наиболее сложные моменты.

Политика В Нью-Йорке решили демонтировать памятник Теодору Рузвельту В Нью-Йорке решили демонтировать памятник бывшему президенту США Теодору Рузвельту у входа в Американский музей естественной истории, пишет New York Times. 1K

Политика Ярославский депутат просит СК проверить пост Дудя о поправках в Конституцию Ярославский депутат Дмитрий Петровский обратился в Следственный комитет России с требованием проверить пост журналиста и блогера Юрия Дудя о поправках в Конституцию "по факту публичного оскорбления власти". 43

Финансы ЦБ понизил курс доллара на 23 июня до 69,48 рубля Банк России установил на 23 июня 2020 года официальный курс доллара на уровне 69,4835 рубля, что на 8,9 копейки ниже предыдущего показателя.