По решению 1-го Западного окружного суда Виктор Филинков приговорен к семи годам лишения свободы, Юлий Бояршинов - к 5,5 годам. Наказание осужденные будут отбывать в колонии общего режима. Напомним, в феврале в Пензе Приволжский окружной военный суд вынес приговор семерым участникам сообщества.

Двух фигурантов дела «Сети» осудили в Петербурге

Политика Кадыров назвал поиск преемника для Путина неуместным Глава Чечни Рамзан Кадыров, комментируя поправки в Конституцию, заявил, что президенту Владимиру Путину необходимо баллотироваться на следующий срок. 215

Здоровье Конгресс татар в Челнах написал открытое письмо по поводу коронавируса Глава организации сослался на имеющиеся у отделения конгресса татар данные, по которым с признаками коронавируса в больницы Челнов ежедневно обращаются до 200 человек, при этом в медицинских учреждениях на лечение оставляют только 50-60 из них, которые «буквально умирают от удушья». 24

Политика В США ходят слухи о болезни Паркинсона у Трампа Первый за три месяца предвыборный митинг Дональда Трампа чуть не закончился дракой между его сторонниками и противниками.

Политика Песков заявил о постоянной сменяемости власти в России В России происходит постоянный процесс ротации во власти, не замечать его было бы неверно, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. 825

Культура Федор Добронравов объяснил уход из Театра сатиры Народный артист России Федор Добронравов в беседе с "Московским комсомольцем" рассказал, что очень долго работал в Театре сатиры — 16 лет. 255

Общество В России объявят минуту молчания Закон о проведении общероссийской Минуты молчания Госдума приняла в марте 2020 года, закон одобрил и Совфед.

Здоровье В челябинском онкоцентре выявили очаг коронавируса Более 80 человек в Челябинском областном клиническом центре онкологии и ядерной медицины получили положительные результаты на COVID-19, закрыты несколько отделений центра, сообщила в понедельник пресс-служба минздрава региона. 47

Наука Квантовая телепортация электронов возможна, доказали физики Физики Джон Николь и Эндрю Джордан из университета Рочестера подтвердили, что возможна квантовая телепортация спиновых состояний электронов.

Общество Правительство упрощает порядок предоставления госуслуг Правительство РФ упрощает порядок предоставления некоторых госуслуг в стране, заявил на оперативном совещании с вице-премьерами председатель правительства Михаил Мишустин.

Общество Южная Корея объявила о второй волне заражений коронавирусом Глава организации Центров по контролю и профилактике заболеваний (KCDC) Южной Кореи Чон Ын Гён заявила, что в столице страны Сеуле и его окрестностях идет вторая волна заражений коронавирусной инфекцией и эпидемия COVID-19 в стране может продлиться до осени.

Финансы Экономисты спрогнозировали взлет курса доллара летом Центральный банк России установил следующий курс валют 22 июня: доллар США составляет 69,57 рубля, евро 78,00 рубля, сообщает РИА VladNews.Во Владивостоке 22 июня доллар выгодно приобрести в Примтеркомбанк и в ББР банке за 70,10 рубля, продать валюту выгодно в Оперкассе на Фокина за 69,52 рубля за один доллар.

Экономика Частное богатство жителей России выросло в 16 раз за 20 лет Москва, 22 июня 2020, 12:08 — REGNUM Жители России за период с 1999 по 2019 год довели свои частные состояния до $1,6 трлн, увеличив их в 16 раз. 878

Политика Клишас рассказал о влиянии поправок в Конституцию на ситуацию с Крымом Глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас заявил, что поправка в Конституцию России, связанная с защитой суверенитета страны, предназначена для пресечения попыток вернуть Крым Украине. 15

Армия и оружие Названы возможности российского боевого лазера «Пересвет» Американское издание The Space Review опубликовало статью аналитика Барта Хендрикса, в которой он рассказал о возможностях российского боевого лазера «Пересвет». 128

Общество На сотрудников мэрии Саратова завели дело о воспрепятствовании бизнесу В Саратове возбуждено уголовное дело о воспрепятствовании деятельности предпринимателя, а также о превышении должностных полномочий.

Происшествия Блогер из России погибла в ДТП на Бали Посольство РФ в Индонезии занимается происшествием на острове Бали, в результате которого погибла российская гражданка Анастасия Тропицель. 2K

Политика Лукашенко исключил силовые методы решения политических задач в Белоруссии Президент Белоруссии Александр Лукашенко исключил силовые методы решения политических проблем и проведение силовых операций в политических целях.