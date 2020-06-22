Происшествия
Российская газетаДвух фигурантов дела «Сети» осудили в Петербурге
По решению 1-го Западного окружного суда Виктор Филинков приговорен к семи годам лишения свободы, Юлий Бояршинов - к 5,5 годам. Наказание осужденные будут отбывать в колонии общего режима. Напомним, в феврале в Пензе Приволжский окружной военный суд вынес приговор семерым участникам сообщества.
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