с чего всё началось

По решению 1-го Западного окружного суда Виктор Филинков приговорен к семи годам лишения свободы, Юлий Бояршинов - к 5,5 годам. Наказание осужденные будут отбывать в колонии общего режима. Напомним, в феврале в Пензе Приволжский окружной военный суд вынес приговор семерым участникам сообщества.

Двух фигурантов дела «Сети» осудили в Петербурге

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Экономика Частное богатство жителей России выросло в 16 раз за 20 лет Москва, 22 июня 2020, 12:08 — REGNUM Жители России за период с 1999 по 2019 год довели свои частные состояния до $1,6 трлн, увеличив их в 16 раз. 941