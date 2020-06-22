Происшествия

Российская газетаРоссийская газетаДвух фигурантов дела «Сети» осудили в Петербурге

По решению 1-го Западного окружного суда Виктор Филинков приговорен к семи годам лишения свободы, Юлий Бояршинов - к 5,5 годам. Наказание осужденные будут отбывать в колонии общего режима. Напомним, в феврале в Пензе Приволжский окружной военный суд вынес приговор семерым участникам сообщества.
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с чего всё началось
«Медиазона» писала
, что протестующие скандировали у здания суда лозунги «Антифашист не террорист!», «Свобода!» и «Позор!», часть активистов играли на гитарах и барабанах, музыканты оказались среди задержанных.
РБК06:34

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В Петербурге после суда по делу «Сети» задержали более 20 человек

РБК06:34

Суд в Петербурге вынес приговоры фигурантам дела «Сети»

ТАСС05:30

В Петербурге у здания суда задержали жену приговоренного фигуранта дела «Сети» и других его сторонников. Песня группы «Порнофильмы» полиции не понравилась

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Члены террористической организации «Сеть» приговорены к реальным срокам в Петербурге

Петербургский дневник05:24

Суд в Петербурге вынес приговор двум фигурантам дела «Сети»

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Суд вынес приговоры фигурантам петербургского дела «Сети»*

РИА Новости05:10

В Санкт-Петербурге задержаны 24 человека у здания суда, где сегодня вынесли приговор фигурантам дела «Сети»

Эхо Москвы06:31
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Происшествия

ФСБ задержала в Курской области главу отдела полиции за госизмену

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РИА Новости 06:51
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Спорт

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Pravda.Ru 06:43
Происшествия

Адвокат назвал причину пьяной езды Ефремова

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Общество

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В Киеве активисты ЛГБТ повесили флаг на меч «Родины-матери»

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Политика

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Общество

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Космос

Опубликованы снимки мест посадок американцев на Луне

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Финансы

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Курс доллара поднялся на 6 копеек – до 69,5 рубля, курс евро - на 12 копеек, до 77,77 рубля.
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Общество

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Зидан вышел на второе место по количеству побед среди тренеров «Реала»

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