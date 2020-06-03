Происшествия
Вести.RuДвух фигурантов секс-скандала в уфимском МВД полностью оправдали
Верховный суд Башкирии вынес решение по апелляции участников секс-скандала в отделе МВД Уфы. Двое полицейских, обвиняемых в изнасиловании дознавательницы МВД, оправданы, третьему смягчили наказание — он проведет в колонии 4 вместо 6 лет.
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с чего всё началось
Напомним, в октябре 2018 года дознаватель отдела МВД по Уфимскому району заявила о групповом изнасиловании. Трое полицейских и сама потерпевшая были уволены из правоохранительных органов. Ранее суд приговорил обвиняемых в совокупности к 20 годам лишения свободы.ГТРК Башкортостан02:30
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