Происшествия

Вести.RuВести.RuДвух фигурантов секс-скандала в уфимском МВД полностью оправдали

Верховный суд Башкирии вынес решение по апелляции участников секс-скандала в отделе МВД Уфы. Двое полицейских, обвиняемых в изнасиловании дознавательницы МВД, оправданы, третьему смягчили наказание — он проведет в колонии 4 вместо 6 лет.
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с чего всё началось

В Уфе суд оправдал двух полицейских, обвиняемых в изнасиловании дознавательницы МВД

Напомним, в октябре 2018 года дознаватель отдела МВД по Уфимскому району заявила о групповом изнасиловании. Трое полицейских и сама потерпевшая были уволены из правоохранительных органов. Ранее суд приговорил обвиняемых в совокупности к 20 годам лишения свободы.
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Оправданный по делу об изнасиловании дознавательницы экс-полицейский намерен восстановиться на прежней должности в МВД Башкирии

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Защита осужденного за изнасилование бывшего полицейского из Уфы обжалует приговор

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Интерфакс03:05

Адвокат осужденного экс-полицейского Уфы о приговоре: «Будем 100% обжаловать это решение»

Башинформ04:34

Осужденный по делу о секс-скандале в МВД Уфы экс-полицейский и потерпевшая будут обжаловать приговор

ГТРК Башкортостан05:02
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Владелец русского ресторана в США заявил о защите от протестующих

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Путешествия

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Газета.Ru вчера в 12:12
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Общество

Кафе решили не штрафовать за нарушение требований Роспотребнадзора

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Шоу-бизнес

Бывшая возлюбленная Аршавина показала новый дом

Российская телеведущая и бывшая возлюбленная футболиста Андрея Аршавина Юлия Барановская показала свой новый дом.
Lenta.ru 05:13
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Общество

В России за сутки выявили свыше 8000 случаев заражения коронавируса

Новые случаи выявлены в 84 субъектов РФ. У 38,5% заболевших нет клинических проявлений заболевания.
ProstoProSport 03:50
Происшествия

МВД попросило установить надзор за Варварой Карауловой

Полиция просит установить административный надзор за бывшей студенткой МГУ Варварой Карауловой, осужденной за попытку вступить в террористическую группировку "Исламское государство"*, сообщил РИА Новости ее адвокат Сергей Бадамшин.
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Футбол

«Ювентус» предложил «Челси» Бернардески в обмен на Жоржиньо

«Ювентус» намерен обменять нападающего Федерико Бернардески на хавбека «Челси» Жоржиньо.
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Instagram заблокировал аккаунт губернатора Воронежской области Александра Гусева.
De Facto 03:56
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Общество

ВОЗ дала оценку ситуации с коронавирусом в России

Директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге дал оценку ситуации с распространением коронавируса в России.
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Политика

Парламент ЛНР сделал русский единственным государственным языком

Русский язык официально признан единственным государственным в самопровозглашенной Луганской народной республике (ЛНР).
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Общество

СМИ сообщили об иске инвалида из-за штрафов за нарушение самоизоляции

Профессор РУД Ирина Карабулатова подала иск на 1 млн руб. к Главконтролю Москвы из-за штрафов за нарушение самоизоляции, выписанных приложением «Социальный мониторинг».
РБК 05:37
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Здоровье

20 новых случаев коронавируса зафиксировано в Амурской области

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Правительство ослабит валютный контроль на фоне пандемии

Нужно полностью отказаться от тотального валютного контроля и контролировать только сомнительные операции в рамках законодательства о противодействии отмыванию средств, как в странах ОЭСР, уверена эксперт.
РБК 01:00
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В ЯНАО умер еще один пациент с коронавирусом

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Происшествия

При пожаре в Боткинской больнице Петербурга погиб пациент

Пожар быстро потушили, однако погиб один пациент 1981 года рождения. Он отравился продуктами горения.
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Происшествия

Создатель бренда «Довгань» объявлен в международный розыск

Следствие объявило в международный розыск создателя брендов «Довгань» и «Смак» Германа Лиллевяли, который обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере.
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Apple заблокировала украденные во время погромов в США iPhone

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Польша начала расследование против «Газпрома»

«Глава Управления по охране конкуренции и потребителей возбудил дело против «Газпрома» за отказ от сотрудничества в ходе антимонопольного расследования», — говорится в сообщении.
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Технологии

Google убрал из магазина приложение, удаляющее китайские программы

Google убрал из магазина популярное в Индии приложение Remove China App, которое позволяет находить и удалять со смартфона разработанные в Китае программы, сообщает портал TechCrunch.
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Игры

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Напомним, Tencent имеет значительную долю в таких компаниях, как Epic Games, Supercell (занимается мобильными играми) и Grinding Gear Games (создатели Path of Exile), а также полностью владеет Funcom, Riot Games и Sharkmob.
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Свыше половины торговых сетей в России могут закрыть часть магазинов

Свыше половины торговых сетей в России закроют часть своих магазинов в 2020 году из-за вызванного пандемией коронавируса кризиса.
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Происшествия

В Индии похороненный заживо сам выбрался из могилы

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