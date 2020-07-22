Два игрока московского футбольного клуба ЦСКА изолированы из-за подозрений на заболевание COVID-19. Об этом в среду, 22 июля, сообщает пресс-служба клуба.

Двух футболистов ЦСКА изолировали из-за подозрений на COVID-19

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