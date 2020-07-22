Коронавирус

ИзвестияИзвестияДвух футболистов ЦСКА изолировали из-за подозрений на COVID-19

Два игрока московского футбольного клуба ЦСКА изолированы из-за подозрений на заболевание COVID-19. Об этом в среду, 22 июля, сообщает пресс-служба клуба.
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Заявление ЦСКА: тесты Магнуссона и Сигурдссона на коронавирус были признаны сомнительными

Спорт-Экспресс10:31

Матч ЦСКА — «Тамбов» состоится

Чемпионат10:54

Два игрока ЦСКА получили «сомнительные» результаты тестов на COVID-19, команда сможет сыграть с «Тамбовом»

Матч ТВ10:43

Два игрока ЦСКА сдали сомнительные тесты на коронавирус, они изолированы

Sport.ru11:15

Официально: исландские игроки ЦСКА изолированы от команды и пропустят матч с «Тамбовом»

Sport24.ru10:34

У исландских игроков ЦСКА подозрение на коронавирус

Soccer.ru09:05

Источник: У игроков ЦСКА Магнуссона и Сигурдссона подозревают заражение коронавирусом

Советский спорт08:52
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Общество

Родители более 90% детей в РФ получили «президентские» выплаты

Глава Пенсионного фонда России Максим Топилин заявил, что дополнительные выплаты на детей до 16 лет в России уже назначены порядка 90% потенциальных получателей.
Интерфакс 08:20
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Общество

Глава карельского «Мемориала» приговорен к 3,5 годам колонии

REGNUM 08:29
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Общество

Адвокат сообщил о предъявлении Навальному обвинения в клевете

Следователи предъявили обвинение основателю Фонда борьбы с коррупцией Алексею Навальному по делу о клевете в адрес ветерана Великой Отечественной войны.
РБК 11:19
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Армия и оружие

Фрегат проекта 22350 «Адмирал Касатонов» приняли в состав ВМФ России

Первый серийный фрегат проекта 22350 «Адмирал Касатонов» вошел в состав Военно-морского флота России.
Военное дело вчера в 05:28
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Общество

Родственники чеченского блогера признались в его убийстве в Вене

Родственники чеченского блогера Анзора Умарова взяли на себя ответственность за его убийство в Австрии.
BFM.ru 10:39
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Экономика

В Совфеде оценили идею о выплате пенсионерам по 15 тысяч рублей

Ранее в Общественной палате предложили единовременно выплатить пенсионерам по 15 тысяч рублей в качестве поддержки в период эпидемии коронавируса.
Lenta.ru 00:40
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Политика

Пекин допустил закрытие консульства США в Ухане

Вашингтон, 22 июля 2020, 12:59 — REGNUM Китай в ответ на требование США закрыть паспортно-визовое отделение в генеральном консульстве КНР в Хьюстоне рассматривает возможность закрытия американского консульства в городе Ухань.
REGNUM 05:59
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Общество

Суд арестовал бренды косметической компании Natura Siberica

BFM.ru 10:33
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Политика

«Роснефть» предложила лишить еще 12 млн граждан избирательных прав

В случае одобрения законопроекта численность молодежи в России увеличится сразу на 12,7 миллиона человек.
Inkazan 05:24
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Происшествия

В центре Москвы в квартире нашли тело девушки

В Москве возбудили уголовное дело по статье об убийстве после обнаружения тела молодой девушки в квартире в центре столицы.
RT на русском 06:23
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Хоккей

Панарин номинирован на приз «Харт Трофи»

CT news 04:22
Происшествия

Мосгорсуд отменил продление ареста экс-полицейским по делу Голунова

Мосгорсуд отменил решение о продлении ареста четырём бывшим полицейским по делу о превышении полномочий и фальсификации доказательств при задержании журналиста Ивана Голунова в 2019 году, сообщает ТАСС.
RT на русском 10:02
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Общество

Знатока «Что? Где? Когда?» обвинили в домогательствах

Ровшан Аскеров прокомментировал «Ридусу» обвинения в домогательствах в адрес Михаила Скипского.
Известия 09:39
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Общество

Работавшая в купальнике тульская медсестра стала телеведущей

Говорит Москва 09:47
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Кино

Фаталити в новой экранизации Mortal Kombat не уступят в жестокости играм

Льюис Тан, который исполняет одну из ролей в грядущей экранизации Mortal Kombat, сообщил, что фаталити в фильме получились под стать играм.
Игромания.ру 11:20
Путешествия

Глава Ростуризма рассказала об условиях кешбэка за туры по России

"Программа стартует в начале августа с возможностью купить туры до конца года", - отметила глава Ростуризма.
ТАСС 11:30
Хоккей

Умер олимпийский чемпион и участник Суперсерии Александр Гусев

В составе сборной СССР хоккеист становился чемпионом мира и Европы в 1973 и 1974 года, участвовал в Суперсерии СССР — Канада в 1972 году и в Кубке Канады 1976 года.
Матч ТВ 06:08
Общество

Госдума приняла закон о кальянах и вейпах

Первый зампред комитета Госдумы по охране здоровья Федот Тумусов прокомментировал RT принятие нижней палатой парламента во втором чтении законопроекта о распространении антитабачного законодательства на вейпы и электронные сигареты, в том числе об административной ответственности за его нарушение.
RT на русском 10:00
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Экономика

«Газпром» и «Росатом» начнут производить «чистый» водород в 2024 году

Минэнерго разработало и направило в правительство «дорожную карту» «Развитие водородной энергетики в России» на 2020–2024 годы, рассказал РБК представитель министерства.
РБК 09:53
Технологии

Астрофизики создали самую большую трехмерную карту Вселенной

Астрофизики из международного проекта eBOSS создали и обнародовали самую большую и подробную трехмерную карту Вселенной.
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Политика

Дегтярев ответил на призывы покинуть пост врио главы Хабаровского края

Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев заявил, что не покинет пост, несмотря на призывы сделать это.
Газета.Ru 03:27
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Общество

В Минздраве объяснили повторное заражение коронавирусом

"Повторное заражение – явление редкое и связано, вероятно, с особенностями иммунной системы конкретного человека",- говорится в сообщении.
РИА Новости 10:28
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Происшествия

В США полицейские напали на освещавших протесты журналистов из России

RT на русском 06:10
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Общество

Решение о формате нового учебного года в России примут 20 августа

Решение о формате начала следующего учебного года в России будет принято 20 августа, анонсировал премьер-министр Михаил Мишустин в среду, 22 июля, выступая в Госдуме с докладом о результатах работы правительства.
Вечерняя Москва 04:22
22
Общество

Закон о «гаражной амнистии» может быть принят в 2020 году

В феврале 2020 года Минэкономразвития и Росреестр внесли в правительство законопроект о так называемой гаражной амнистии.
ТАСС 10:39
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Происшествия

Ксению Собчак задержали на акции в поддержку Сафронова

РИА Новости 11:39
Футбол

«Крылья Советов» выбыли из премьер-лиги в ФНЛ

Самара, 22 июля 2020, 14:24 — REGNUM Самарские «Крылья Советов» выбыли из Российской премьер-лиги (РПЛ) в первый дивизион по итогам сезона 2019/20.
REGNUM 07:24
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Политика

В Белоруссии призвали разорвать союзный договор с Россией

Канопацкая предложила закрепить в законодательстве семилетний срок пребывания президента на своем посту, предоставление специальных гарантий покинувшему эту должность главе государства, а также особый механизм привлечения к судебной ответственности при наличии достаточных оснований.
Новые Известия 04:04
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Общество

В США заявили о готовности купить 100 млн доз вакцины почти за $2 млрд

Соглашение, заключенное с Pfizer, предусматривает, что государство в случае необходимости может дополнительно купить еще 500 млн доз.
РБК 10:54
Кино

Фильм «Мажор» с Прилучным выйдет в кино после окончания пандемии

ToDay News Ufa 08:06
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