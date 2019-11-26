Лига чемпионов
Спорт-ЭкспрессГалатасарай — Брюгге 1:1
Лига чемпионов, Групповой этап, вчера
Стадион «Тюрк Телеком Арена»
Адем Бююк
|11′
Марио Лемина
|14′
|28′
Федерико Рикка
|31′
Клинтон Мата
Мариано
|33′
|46′
Матс Ритс
Шарль де Кетеларе
|58′
Деннис Бонавентуре
Сибе Схрейверс
|66′
Крепен Диатта
|77′
Лоис Опенда
Давид Окереке
Омер Байрам
Сельчук Инан
|80′
Юто Нагатомо
|84′
Юнес Бельханда
Эмре Мор
|87′
Эмре Мор
|90′
Фернандо Муслера
|90′+1′
|90′+2′
Крепен Диатта
|90′+3′
Крепен Диатта
|90′+3′
Клинтон Мата
Жан Микаэль Сери
Эренджан Ярдымджи
|90′+4′
|46%
|Владение мячом
|54%
|69%
|Процент точных передач
|77%
|4
|Удары в сторону ворот
|5
|3
|Удары в створ ворот
|6
|5
|Сейвы вратарём
|2
|2
|Офсайды
|4
|–
|Угловые
|4
|10
|Отборы
|21
|17
|Фолы
|21
|5
|Желтые карточки
|5
|–
|Красные карточки
|2
Галатасарай
Расстановка 4‑3‑3
1
Муслера
22
Мариано
15
Донк
45
Тейшейра
55
Нагатомо
41
Ярдымджи
99
Лемина
97
Мор
89
Фегули
7
Бююк
8
Инан
88
Миньоле
77
Мата
44
Мехеле
17
Дели
18
Рикка
90
де Кетеларе
3
Альварес
20
Ванакен
16
Схрейверс
14
Окереке
11
Диатта
Брюгге
Расстановка 4‑3‑3
«Галатасарай» сыграл вничью с «Брюгге» (1:1) в матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов. Первый мяч на 11-й минуте забил Адем Бюйюк. В концовке отличился Крепин Диатта.
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