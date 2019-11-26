Лига чемпионов

Спорт-ЭкспрессСпорт-ЭкспрессГалатасарай — Брюгге 1:1

Галатасарай — Брюгге
1 – 1
Матч завершён
Лига чемпионов, Групповой этап, вчера
Стадион «Тюрк Телеком Арена»
Адем Бююк
11′
Марио Лемина
14′
28′
Федерико Рикка
31′
Клинтон Мата
Мариано
33′
46′
Матс Ритс
Шарль де Кетеларе
58′
Деннис Бонавентуре
Сибе Схрейверс
66′
Крепен Диатта
77′
Лоис Опенда
Давид Окереке
Омер Байрам
Сельчук Инан
80′
Юто Нагатомо
84′
Юнес Бельханда
Эмре Мор
87′
Эмре Мор
90′
Фернандо Муслера
90′+1′
90′+2′
Крепен Диатта
90′+3′
Крепен Диатта
90′+3′
Клинтон Мата
Жан Микаэль Сери
Эренджан Ярдымджи
90′+4′
«Галатасарай» сыграл вничью с «Брюгге» (1:1) в матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов. Первый мяч на 11-й минуте забил Адем Бюйюк. В концовке отличился Крепин Диатта.
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