Общество
ИзвестияДвух моряков из РФ приговорили в Греции к 253 годам колонии каждого
Двух российских моряков приговорили в Греции к 253 годам колонии каждого за перевозку нелегалов. Об во вторник, 21 июля, сообщил вице-президент российского отделения Международного комитета защиты прав человека Иван Мельников.
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с чего всё началось
Двое российских моряков приговорены в Греции к 253 годам колонии каждый за перевозку нелегальных мигрантов и торговлю людьми. Об этом ТАСС сообщил вице-президент российского отделения Международного комитета защиты прав человека Иван Мельников.ТАСС09:56
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Владимир Путин поручил повысить ожидаемую продолжительность жизни россиян до 78 лет, сообщила пресс-служба Кремля Такое поручение глава государства дал в рамках подписанного указа "О национальных целях развития России на период до 2030 года".
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Российский флот начал отслеживать вошедший в Черное море эсминец США
«Силы и средства Черноморского флота приступили к слежению за действиями эсминца УРО (ПРО) Porter (типа "Орли Берк") ВМС США, зашедшего в 19:45 19 июля 2020 года в акваторию Черного моря», — говорится в сообщении.
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Изначально фильм должны были показать в кино 17 июля.
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Квартальная выручка Coca-Cola обвалилась на 28%
Компания Coca-Cola отчиталась о падении квартальной операционной выручки на 28%.
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В среднем затраты пенсионеров только на лекарственные препараты увеличились на 4 000 рублей.
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В августе семьи, в которых растут дети, смогут получить ещё три пособия.
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В МИД Украины назвали условие встречи Путина и Зеленского в Крыму
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Минобороны заявило о готовности российской вакцины от коронавируса
Российская вакцина от коронавируса, в создании которой участвуют военные, готова.
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