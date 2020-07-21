Общество
ИзвестияДвух моряков из РФ приговорили в Греции к 253 годам колонии каждого
Двух российских моряков приговорили в Греции к 253 годам колонии каждого за перевозку нелегалов. Об во вторник, 21 июля, сообщил вице-президент российского отделения Международного комитета защиты прав человека Иван Мельников.
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Двое российских моряков приговорены в Греции к 253 годам колонии каждый за перевозку нелегальных мигрантов и торговлю людьми. Об этом ТАСС сообщил вице-президент российского отделения Международного комитета защиты прав человека Иван Мельников.ТАСС09:56
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Газета.Ru вчера в 11:59
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Генетики доказали, что первыми Америку заселили жители Прибайкалья
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Израиль атаковал цели на юге Дамаска, пострадали семь солдат
Самолеты ВВС Израиля вечером в понедельник атаковали цели в южных окрестностях Дамаска, сообщает агентство SANA со ссылкой на командование вооруженных сил арабской республики.
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В среднем затраты пенсионеров только на лекарственные препараты увеличились на 4 000 рублей.
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Стоит отметить, что данную информацию никто из представителей Renault пока не прокомментировал, поэтому относиться к ней серьезно не стоит.
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В Свердловской области выявили грубые нарушения в организации и оказании медпомощи ковидным пациентам.
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Выплаты к пенсии в размере 11 тысяч рублей полагаются людям старше 80 лет.
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Интернет
«Касперский» предупредил о вредоносном ПО под видом продуктов Netflix
Пресс-служба «Лаборатории Касперского» сообщила, что в период наблюдения было зафиксировано свыше 22 тыс. попыток заражения вредоносной программой компьютеров пользователей.
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Судья Федотов: авторитет Кашшаи - ниже плинтуса
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Армия и оружие
Микроскопический разведывательный дрон США захватили в Сирии
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Заболеваемость коронавирусом вновь стала расти в Приморье
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Общество
Петербург обошел Москву в рейтинге РБК по качеству жизни в регионах
Санкт-Петербург возглавил рейтинг регинов по качеству жизни, составленный РБК.
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Российские граждане могут получить еще три детских пособия в августе
По информации издания, российские семьи могут рассчитывать сразу на три пособии.
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Дегтярев оценил возможность участия в выборах главы Хабаровского края
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Администратор «Омбудсмена полиции» Худяков вышел из СИЗО
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Вашингтон, 21 июля 2020, 23:18 — REGNUM Разработчики гоночной «футбольной» видеоигры Rocket League объявили, что она покидает платформу Steam и становится бесплатной.
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