Общество

ИзвестияИзвестияДвух моряков из РФ приговорили в Греции к 253 годам колонии каждого

Двух российских моряков приговорили в Греции к 253 годам колонии каждого за перевозку нелегалов. Об во вторник, 21 июля, сообщил вице-президент российского отделения Международного комитета защиты прав человека Иван Мельников.
Читать в источнике
Комментировать580
с чего всё началось

Двух российских моряков приговорили в Греции к 253 годам колонии за перевозку нелегалов

Двое российских моряков приговорены в Греции к 253 годам колонии каждый за перевозку нелегальных мигрантов и торговлю людьми. Об этом ТАСС сообщил вице-президент российского отделения Международного комитета защиты прав человека Иван Мельников.
ТАСС09:56

Подробнее о событии

Греция не сообщила посольству РФ об осуждении российских моряков на 253 года

Газета.Ru15:25

Греция не сообщила посольству РФ о приговоре двум российским морякам

Интерфакс15:13

В Греции двум российским морякам дали по 253 года тюрьмы

РБК12:43

В Греции двум российским морякам дали по 253 года колонии

РИА Новости13:45

Власти Греции не уведомили посольство РФ о приговорах российским морякам

ТАСС13:11

Два российских моряка-работорговца получили в Греции по 253 года колонии

Вести.Ru10:51

Российских моряков в Греции приговорили к 253 годам колонии

Комсомольская правда10:15
Показать все источники
Автоматически обработано 7278 источников, обновлено в 22:11, Ашберн
Политика

Посол в Британии оценил способность Шотландии быть независимой страной

Россия не заинтересована в выходе Шотландии из состава Великобритании, заявил российский посол Андрей Келин.
Взгляд.ру 21:50
1
Происшествия

СК: Фургал мешал расследованию убийства бизнесмена в 2004 году

Бывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал, обвиняемый в организации убийств, оказывал влияние на высокопоставленных полицейских в ходе расследования убийства бизнесмена в 2004 году.
Газета.Ru вчера в 11:59
1,3K
Общество

Захвативший заложников в Луцке задержан

Мужчина, захвативший автобус в Луцке, задержан, передает украинское издание "Страна". Силовики взяли транспортное средство штурмом.
Москва 24 14:47
253
Происшествия

Утверждено обвинительное заключение по делу Ефремова

BFM.ru вчера в 09:07
410
Происшествия

Три человека пострадали в ДТП с бетоновозом в Иркутске

Известия 11:48
4
Наука

Генетики доказали, что первыми Америку заселили жители Прибайкалья

Чита.Ру вчера в 20:31
1
Армия и оружие

Израиль атаковал цели на юге Дамаска, пострадали семь солдат

Самолеты ВВС Израиля вечером в понедельник атаковали цели в южных окрестностях Дамаска, сообщает агентство SANA со ссылкой на командование вооруженных сил арабской республики.
Парламентская газета вчера в 17:50
106
Экономика

Часть россиян получат новую выплату 15 тысяч рублей до 15 августа

Денежная помощь направлена в качестве компенсации за проведение профилактических мероприятий в условиях распространения коронавируса, включая покупку средств для дезинфекции.
Evo-rus.com 07:20
3
Происшествия

По меньшей мере 11 человек пострадали при стрельбе в Чикаго

Минимум 11 человек госпитализированы в результате стрельбы в американском городе Чикаго, пишет издание Chicago Suntimes со ссылкой на пожарную службу.
Известия 21:32
Игры

Бесплатная онлайн-игра Star Wars: The Old Republic вышла в Steam

Игра Star Wars: The Old Republic была разработана компанией BioWare и выпущена в 2011 году.
Известия 20:25
13
Политика

Немецкий бизнес готовит ответ на угрозу санкций США против Nord Stream 2

Восточный комитет немецкой экономики рассматривает ответные меры на угрозу введения США санкций против "Северного потока — 2", вплоть до контрсанкций, заявил исполнительный директор комитета Михаэль Хармс в интервью изданиям медиагруппы Funke.
РИА Новости 20:16
Общество

В ОП предложили выплатить пенсионерам по 15 тысяч рублей

В среднем затраты пенсионеров только на лекарственные препараты увеличились на 4 000 рублей.
РИА Новости 01:26
1,4K
Экономика

Сбербанк закрыл сделку по выкупу доли «Яндекса» в «Яндекс.Деньгах»

Сбербанк выкупил у «Яндекса» долю в совместном предприятии «Яндекс.Деньги», став его единственным владельцем, сообщает 22 июля «Интерфакс».
Известия 18:33
1
Политика

США призвали Россию отказаться от ракет с ядерным двигателем

Газета.Ru 14:03
1,6K
Авто

Renault перенесла в России премьеру нового Renault Duster

Стоит отметить, что данную информацию никто из представителей Renault пока не прокомментировал, поэтому относиться к ней серьезно не стоит.
Tvoe-avto.com 12:05
9
Здоровье

Нарушения при лечении коронавируса выявили в Свердловской области

В Свердловской области выявили грубые нарушения в организации и оказании медпомощи ковидным пациентам.
Kursk.com 09:59
60
Экономика

«Газпром» продал 34 процента в операторе ГТС Латвии

"Газпром" продал 34 процента в операторе газотранспортной системы Латвии Conexus Baltic Grid, сообщили в российской компании.
РИА Новости 13:52
Общество

ПФР сообщил об условиях выплаты к пенсии в размере 11 тысяч рублей

Выплаты к пенсии в размере 11 тысяч рублей полагаются людям старше 80 лет.
Народные новости 18:22
1
Интернет

«Касперский» предупредил о вредоносном ПО под видом продуктов Netflix

Пресс-служба «Лаборатории Касперского» сообщила, что в период наблюдения было зафиксировано свыше 22 тыс. попыток заражения вредоносной программой компьютеров пользователей.
Astera 15:33
14
Путешествия

Жительница Сочи описала происходящее на курорте из-за наплыва туристов

Lenta.ru 07:29
249
Футбол

Судья Федотов: авторитет Кашшаи - ниже плинтуса

Судья Игорь Федотов раскритиковал Руководителя департамента судейства Российского футбольного союза (РФС) Виктора Кашшаи.
Газета.Ru 17:13
2
Армия и оружие

Микроскопический разведывательный дрон США захватили в Сирии

Российская газета 03:34
47
Единоборства

Тайсон может провести бой с Роем Джонсом

CT news 15:20
Общество

Заболеваемость коронавирусом вновь стала расти в Приморье

В Приморском крае вновь стало расти количество заболевших коронавирусом. Только за последние сутки его выявили у 104 человек.
EastRussia 21:24
Общество

Петербург обошел Москву в рейтинге РБК по качеству жизни в регионах

Санкт-Петербург возглавил рейтинг регинов по качеству жизни, составленный РБК.
РИА Новости 04:30
627
Общество

Российские граждане могут получить еще три детских пособия в августе

По информации издания, российские семьи могут рассчитывать сразу на три пособии.
Лезги газет вчера в 17:58
311
Политика

Дегтярев оценил возможность участия в выборах главы Хабаровского края

Вопрос участия в выборах губернатора Хабаровского края пока не рассматривается, заявил врио главы региона Михаил Дегтярев.
Политика Сегодня 09:44
444
Происшествия

Администратор «Омбудсмена полиции» Худяков вышел из СИЗО

Администратор паблика "Омбудсмен полиции" Игорь Худяков, которому следствие решило отменить меру пресечения в виде содержания под стражей, вышел из СИЗО, сообщил РИА Новости его адвокат Максим Пашков.
РИА Новости 07:55
Общество

Стивен Сигал посетил Иволгинский дацан в Бурятии

Актер Стивен Сигал, прибывший во вторник в Бурятию, посетил Иволгинский дацан и поклонился нетленному телу Хамбо-ламы Даши-Доржо Итигэлова, сообщает пресс-служба республиканского правительства.
РИА Новости 21:44
22
Киберспорт

Игра Rocket League покинула библиотеку Steam и стала бесплатной

Вашингтон, 21 июля 2020, 23:18 — REGNUM Разработчики гоночной «футбольной» видеоигры Rocket League объявили, что она покидает платформу Steam и становится бесплатной.
REGNUM 16:18
Как работают Яндекс.Новости?
Главное