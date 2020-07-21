Двое российских моряков приговорены в Греции к 253 годам колонии каждый за перевозку нелегальных мигрантов и торговлю людьми. Об этом ТАСС сообщил вице-президент российского отделения Международного комитета защиты прав человека Иван Мельников.

с чего всё началось

Двух российских моряков приговорили в Греции к 253 годам колонии каждого за перевозку нелегалов. Об во вторник, 21 июля, сообщил вице-президент российского отделения Международного комитета защиты прав человека Иван Мельников.

Двух моряков из РФ приговорили в Греции к 253 годам колонии каждого

Происшествия В Амурской области задержали участников массовых беспорядков на ГПЗ В Амурской области задержаны 11 участников массовых беспорядков, возникших на строительной площадке газоперерабатывающего комплекса, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по области. 104

Общество Фургал описал свое пребывание в изоляторе анекдотом про совесть Арестованный по обвинению в организации убийств экс-губернатор Хабаровского края Сергей Фургал заявил, что отлично спит в следственном изоляторе, а также рассказал анекдот. 712

Политика Пушков резко ответил на требование США прекратить разработки ракет Сенатор Алексей Пушков прокомментировал в твиттере слова спецпосланника президента США по контролю над вооружениями Маршалла Биллингсли, который заявил, что России нужно отказаться от разработок и внедрения новейших видов ракет с ядерным двигателем, назвав их "летающим Чернобылем". 1,9K

Спорт Оргкомитет Олимпиады в Токио допустил проведение Игр без зрителей Олимпийские игры могут пройти без зрителей, если это будет единственным возможным вариантом, сообщил в интервью телеканалу NHK глава оргкомитета Ёсиро Мори.

Общество Аномально теплая осень ожидается в России Синоптики прогнозируют аномально теплую осень в России, пишет газета «Известия» со ссылкой на ведущего научного сотрудника центра «Фобос» Евгения Тишковца.

Политика Пелоси обвинила Трампа в кризисной ситуации с коронавирусом Президент США Дональд Трамп своим бездействием в отношении пандемии коронавируса создал кризисную ситуацию с распространением заболевания в стране, заявила спикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси.

Общество Худрук Театра сатиры опроверг информацию о причине ухода Добронравова Художественный руководитель Театра сатиры Александр Ширвиндт опроверг в беседе с "Вечерней Москвой" информацию о том, что Федор Добронравов ушел из театра из-за недовольства денежным вознаграждением. 56

Футбол Во Франции избили защитника «Бреста» Пьер-Габриэля и сожгли его машину Во Франции было совершено нападение на защитника "Бреста" Ронаэля Пьер-Габриэля, права на которого принадлежат "Майнцу".

Политика Зеленский подтвердил освобождение заложников в Луцке Терроризму нет места ни в одной стране, заявил президент Украины Владимир Зеленский, комментируя захват заложников в Луцке. 171

Футбол «Аталанта» победила «Болонью» и поднялась на второе место в серии А "Аталанта" набрала 74 очка и поднялась на второе место в турнирной таблице серии А, опередив миланский "Интер" (72), у которого матч в запасе.

Культура Российский художник показал эпичную короткометражку по Warhammer 40,000 Российский VFX-художник Александр Primaris Панин опубликовал на своём канале в YouTube короткометражный синематик по Warhammer 40,000.