Двое российских моряков приговорены в Греции к 253 годам колонии каждый за перевозку нелегальных мигрантов и торговлю людьми. Об этом ТАСС сообщил вице-президент российского отделения Международного комитета защиты прав человека Иван Мельников.

с чего всё началось

Российские моряки Константин Семенов и Иван Возниковцев приговорены в Греции к 253 годам колонии каждый за перевозку нелегальных мигрантов, торговлю людьми и нелегальное пересечение границы.

Двух россиян в Греции приговорили к 253 годам тюрьмы каждого

Авто Эксперт дал семь простых советов по выбору подержанного автомобиля Эксперт журнала "За рулем" Сергей Зиновьев дал семь "коротких" советов по выбору автомобиля с пробегом, которые помогут сэкономить.

Единоборства В Сочи Емельяненко без зрителей выйдет на бой против Исмаилова Бой между входящим в десятку тяжеловесов мира Александром Емельяненко и Магомедом Исмаиловым, который почти на 20 сантиметров уступает в росте сопернику, в формате турнира АСА 107, напомним, запланирован на грядущую пятницу, 24 апреля. 4

Киберспорт Rocket League станет бесплатной — игру нельзя будет получить в Steam Бесплатная версия будет недоступна на платформе Steam и станет эксклюзивом Epic Games Store.

Происшествия Администратор «Омбудсмена полиции» Худяков вышел из СИЗО Администратор паблика "Омбудсмен полиции" Игорь Худяков, которому следствие решило отменить меру пресечения в виде содержания под стражей, вышел из СИЗО, сообщил РИА Новости его адвокат Максим Пашков.

Общество Фургал описал свое пребывание в изоляторе анекдотом про совесть Арестованный по обвинению в организации убийств экс-губернатор Хабаровского края Сергей Фургал заявил, что отлично спит в следственном изоляторе, а также рассказал анекдот. 694

Политика Чудовищное шоу: что не так с захватом луцкого террориста? Ткачёв, как и многие другие эксперты, предполагает, что Зеленскому и его команде идею с захватом и освобождением заложников подсунули креативные пиарщики для спасения стремительно падающего рейтинга.

Политика МИД прокомментировал британский доклад о «российском вмешательстве» Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала доклад комитета парламента Великобритании о якобы имевшем место вмешательстве Москвы во внутреннюю политику Соединенного Королевства. 395

Политика Соловьев заявил, что Зеленский «открыл врата ада» Телеведущий Владимир Соловьев прокомментировал решение президента Украины Владимира Зеленского выполнить требование мужчины, захватившего заложников в Луцке, о записи видеообращения. 3