Общество
ИзвестияДвух моряков из РФ приговорили в Греции к 253 годам колонии каждого
Двух российских моряков приговорили в Греции к 253 годам колонии каждого за перевозку нелегалов. Об во вторник, 21 июля, сообщил вице-президент российского отделения Международного комитета защиты прав человека Иван Мельников.
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с чего всё началось
Двое российских моряков приговорены в Греции к 253 годам колонии каждый за перевозку нелегальных мигрантов и торговлю людьми. Об этом ТАСС сообщил вице-президент российского отделения Международного комитета защиты прав человека Иван Мельников.ТАСС09:56
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Открытие ресторанов и ТЦ в Петербурге запланировано на 27 июля
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