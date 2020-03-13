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Вести.RuВести.RuДвух офицеров столичной полиции уволили за селфи в морге

Селфи в морге поставили крест на карьере начальника уголовного розыска отдела МВД по району Щукино майора Вячеслава Горнеева и его подчиненной старшего лейтенанта Татьяны Пулрышевой. Их уволили из полиции после публикации снимков на фоне тел погибших людей, сообщили "Интерфаксу" в столичном главке.
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"По данному факту проведена служебная проверка, по результатам которой указанные сотрудники уволены в связи с совершением проступка, порочащего честь сотрудника органов внутренних дел", - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Москве
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