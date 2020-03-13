с чего всё началось

Селфи в морге поставили крест на карьере начальника уголовного розыска отдела МВД по району Щукино майора Вячеслава Горнеева и его подчиненной старшего лейтенанта Татьяны Пулрышевой. Их уволили из полиции после публикации снимков на фоне тел погибших людей, сообщили "Интерфаксу" в столичном главке.

Двух офицеров столичной полиции уволили за селфи в морге

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Общество Польша закрывает границы из-за коронавируса Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что Польша закрывает границы для иностранцев, чтобы противодействовать распространению коронавируса COVID-19.

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Футбол На собрании РПЛ обсудят возможную приостановку турнира Есть специалисты, они должны сказать, что лучше в этой ситуации. Для меня лучше играть и играть, но я не специалист в вопросе коронавируса.

Здоровье Больницы Москвы прекратили пускать посетителей из-за коронавируса Исходя из постановления, руководителям медицинских организаций предписано: прекратить допуск посетителей в стационары и учреждения с круглосуточным пребыванием (дома ребенка, детские дома, интернаты); обеспечить режим проветривания, проведения дезинфекции и обеззараживания воздуха, изоляцию больных с симптомами ОРВИ и др.

Общество ВОЗ объявила Европу центром пандемии коронавируса Центром пандемии нового коронавируса стала Европа, заявил на брифинге в Женеве гендиректор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус.

Политика На Украине депутаты выступили против создания Консультативного совета Народные депутаты от партии "Слуга народа" высказались против создания Консультативного совета в рамках Трехсторонней контактной группы по ситуации на Донбассе.

Происшествия Генпрокуратура утвердила обвинение в шпионаже против Пола Уилана Генеральная прокуратура России утвердила обвинительное заключение по делу о шпионаже в отношении гражданина США, Великобритании, Канады и Ирландии Пола Уилана.

Биатлон Биатлонист Фуркад объявил о завершении карьеры Пятикратный олимпийский чемпион француз Мартен Фуркад объявил о завершении спортивной карьеры по окончании текущего сезона.

Технологии Apple проведёт конференцию для разработчиков в онлайн-формате «Сложившаяся в мире ситуация потребовала от нас найти новый формат для WWDC 2020, и сегодня мы рады сообщить, что у всех наших разработчиков будет полный доступ к презентациям, встречам и возможностям обучения на нашей конференции», — приводятся в сообщении слова старшего вице-президента Apple по всемирному маркетингу Фила Шиллера.

Шоу-бизнес Путин присвоил Пелагее звание заслуженной артистки С формулировкой "За большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность" почетное звание "Заслуженный деятель искусств Российской Федерации" присвоено главному продюсеру музыкальных и развлекательных программ акционерного общества "Первый канал" Юрию Аксюте.