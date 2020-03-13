Происшествия

Вести.RuВести.RuДвух офицеров столичной полиции уволили за селфи в морге

Селфи в морге поставили крест на карьере начальника уголовного розыска отдела МВД по району Щукино майора Вячеслава Горнеева и его подчиненной старшего лейтенанта Татьяны Пулрышевой. Их уволили из полиции после публикации снимков на фоне тел погибших людей, сообщили "Интерфаксу" в столичном главке.
Читать в источнике
Комментировать1,1K
с чего всё началось
"По данному факту проведена служебная проверка, по результатам которой указанные сотрудники уволены в связи с совершением проступка, порочащего честь сотрудника органов внутренних дел", - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Москве
.
РЕН ТВ04:04

Подробнее о событии

Начальников уволенных за фото в московском морге полицейских наказали

РИА Новости09:29

Глава отдела угрозыска в Москве уволен за фотосессию с телами в морге

Интерфакс04:50

Глава отдела уголовного розыска в Москве уволен за селфи в морге

RT на русском06:22

Майора полиции и его подчиненную уволили за селфи в московском морге

РБК05:20

Двух полицейских в Москве уволили из-за фотографий на фоне трупов в морге

ТАСС04:55

Главу отдела угрозыска УВД по СЗАО Москвы уволили после истории с селфи на фоне трупов

РИАМО07:09

Руководители полицейских привлечены к ответственности за фото в морге

РЕН ТВ04:04
Показать все источники
Автоматически обработаны 7104 источника, обновлено в 11:41, Ашберн
Музыка

Клип Little Big стал самым популярным среди участников Евровидения

РИА Новости 04:50
Политика

Президент Бразилии заразился коронавирусом

Президент Бразилии Жаир Болсонару заразился коронавирусом. Об этом сообщает местное издание Journal O Dia.
Lenta.ru 10:09
Автоспорт

«Формула-1» отложила этапы в Бахрейне и Вьетнаме из-за коронавируса

Гран-при Бахрейна и Гран-при Вьетнама «Формулы-1» перенесены из-за ситуации с глобальным распространением коронавируса.
РБК 09:17
Происшествия

В Ингушетии в результате перестрелки погиб один человек

По данным источника в правоохранительных органах региона, в результате инцидента погиб один человек, еще двое получили ранения.
ТАСС 11:00
Политика

Евросоюз продлил на полгода антироссийские санкции из-за Украины

Евросоюз продлил на полгода индивидуальные санкции в отношении физических лиц и организаций России.
Коммерсантъ 11:23
Общество

Первая смерть от коронавируса зафиксирована на Украине

Информацию о первой смерти от коронавируса на Украине в Житомирской области подтвердила главный внештатный инфекционист министерства здравоохранения Украины Ольга Голубовская.
Интерфакс 09:49
Футбол

АПЛ приостановлена из-за коронавируса

Английская премьер-лига (АПЛ) и Английская футбольная лига (EFL) приостановили проведение матчей из-за распространения коронавируса.
Lenta.ru 06:59
Культура

Подборку фильмов ужасов подготовили для москвичей к пятнице, 13-го

Москва 24 06:39
Общество

В России выявили 11 новых случаев заражения коронавирусом

За сутки в России выявили 11 новых случаев заражения коронавирусом COVID-19, сообщили в оперативном штабе.
Коммерсантъ 09:10
Финансы

Goldman Sachs прогнозирует восстановление рубля через пару лет

Курс российской национальной валюты к доллару будет изменяться в соответствии с колебаниями цен на нефть марки Brent и постепенно вернется к своему значению до обвала в 61 рубль.
Экономика сегодня 05:49
Армия и оружие

Рогозин призвал создать новый корабль для полетов на орбиту

В сентябре 2019 года в пресс-службе Роскосмоса сообщили РИА Новости, что Россия построит универсальную версию нового пилотируемого космического корабля "Орел" вместо создания отдельно версии для полетов на околоземную орбиту и отдельно - к Луне.
РИА Новости 11:16
Политика

В Кремле рассказали об отношении Путина к созданию культа его личности

В январе Дмитрий Песков прокомментировал наличие культа личности Владимира Путина в Чеченской Республике.
Lenta.ru 05:50
Политика

Юрий Луценко рассказал об украинских героях, узнавших правду о рейсе MH17

В интервью украинскому изданию Овоzrеvатеl Луценко рассказал о группе отважных украинских расследователей, которые чуть ли не под дулами "сепаратистов" смогли докопаться до истины на обломках погибшего лайнера.
Евразия Daily 09:31
Происшествия

В Екатеринбурге из-за сообщения о минировании экстренно сел самолет

Самолет авиакомпании "Уральские авиалинии", летевший из Санкт-Петербурга, совершил посадку в аэропорту Екатеринбурга после сообщения о "минировании", сообщили в пресс-службе перевозчика.
РИА Новости 10:34
Шоу-бизнес

Лолита выйдет замуж в шестой раз

Певица сообщила своему защитнику, что ей нужно как можно быстрее развестись, чтобы выйти замуж в шестой раз.
RuNews24.ru 05:17
Шоу-бизнес

Жена съехала от разбитого инсультом актера Алексея Янина

Ольга Янина поделилась новыми фотографиями с ним. Разбитый инсультом 36-летний актер пять лет борется за возвращение к нормальной жизни.
Комсомольская правда вчера в 08:35
Происшествия

На борту застрявшего в Карибском море лайнера оказалось 20 россиян

На борту круизного лайнера Costa Magica, который стоит у берегов французского острова Мартиника в Карибском море из-за подозрения на коронавирус, находятся 20 граждан России.
РБК 11:03
Экономика

Назван главный победитель от обрушения нефти

Главным победителем от резкого падения цен на нефть станет Индия, которая импортирует более 80 процентов энергоресурсов.
Lenta.ru 00:42
Политика

Украина начнет прямые переговоры с ДНР и ЛНР

Представители Украины в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) подписали договоренности, согласно которым Киев начнет прямые переговоры с самопровозглашенными Донецкой и Луганской народными республиками (ДНР и ЛНР).
Lenta.ru 08:01
Политика

Украина временно закрывает границу для иностранцев

Украина через 48 часов закроет границу для иностранных граждан на две недели.
RT на русском 09:18
Шоу-бизнес

«Мне уже лучше»: Джиган заявил, что идет на поправку

13 марта Джиган в очередной раз вышел с подписчиками на связь и сделал неожиданное признание, мол, ему уже лучше — и на этот раз без всяких шуток.
Woman.ru 09:32
Политика

Путин прокомментировал высокие зарплаты глав госкомпаний

Президента РФ Владимира Путина задевает ситуация, когда руководство государственных компаний получает неимоверно высокие зарплаты.
BFM.ru 02:54
Общество

В США пригрозили Эр-Рияду и Москве расследованием о нефтяном демпинге

Альянс производителей энергоносителей США проведет расследование, чтобы установить, занимаются ли Саудовская Аравия, Россия и другие страны демпингом на нефтяном рынке в ущерб американским нефтепроизводителям.
РБК вчера в 05:46
Футбол

Чернышенко уверен, что Россия готова провести Евро-2020

Чернышенко отметил, что Россия способна расширить программу турнира и готова предложить свои возможности.
Sport.ru 11:28
Экономика

В Кремле прокомментировали прогноз Кудрина о возможном росте бедности

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал слова главы Счетной палаты Алексея Кудрина о ВВП и росте бедности мнением серьезного экономиста, однако призвал понять тренды более детально перед тем, как делать выводы.
РИА Новости 05:37
Политика

Ровно 80 лет назад завершилась Советско-финляндская война

Несмотря на победу и небольшой период боевых действий, СССР понёс серьёзные потери в «Зимней войне» - погибло более 126 тысяч человек, из которых около 40 тысяч – пропали без вести.
Би-порт 04:40
Общество

Мишустин рассказал о плюсах технического образования

Премьер РФ Михаил Мишустин обсудил со студентами Костромского государственного университета влияние современных цифровых технологий на систему высшего образования, плюсы и минусы болонской системы, и поделился своим мнением о том, какое образование - техническое или гуманитарное - лучше.
РИА Новости 08:16
Авто

Ford закрывает дилеров в Европе и уходит в онлайн

Американский автопроизводитель Ford объявил, что продолжит продавать машины в Европе, в основном, онлайн.
Городовой вчера в 06:06
Кино

Вышел новый обзор BadComedian. В этот раз блогер критикует последнего «Терминатора»

Афиша Daily вчера в 06:57
Экономика

В «Авито» зафиксировали рост цен на гаражи в крупных городах России

Рост цен связан с подготовкой законопроекта о «гаражной амнистии». В 12 из 25 крупных городов подорожали гаражи.
РБК 05:37
Как работают Яндекс.Новости?
Главное