Политика
РБКДвух «подозрительных» россиян задержали в Давосе в преддверии форума
Двое россиян были задержаны в Давосе полицией кантона Граубюнден за несколько месяцев до начала Всемирного экономического форума (ВЭФ), сообщают швейцарские СМИ.
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Экономика
Россия не пустила казахстанскую нефть в Белоруссию
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Россия не пустила в республику казахстанскую нефть.
Происшествия
Замглавы Генштаба ВС РФ обвинили в хищении почти 6,7 млрд рублей
«18 октября 2019 года Арсланову предъявлено обвинение в совершении двух преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ, по факту хищения в рамках исполнения госконтракта денежных средств на сумму в 191 млн 437 тыс. 536 рублей и не менее 6,5 млрд рублей соответственно», — огласил материалы уголовного дела судья Второго окружного военного суда.
Спорт
Александр Большунов выиграл гонку преследования на Кубке мира
Студент Пензенского государственного университета Александр Большунов выиграл гонку преследования на 15 километров на Кубке мира в чешском Нове-Место в воскресенье, 19 января.
Общество
В Египте посчитали «вредным» возвращение чартеров из России
Если проверка окажется финальной, то чартеры из России могут отправятся в конце апреля — начале мая 2020 года.
Кино
Брэд Питт назвал интимное прозвище, которое ему дал Ди Каприо
Во время беседы с представителями прессы на церемонии вручения премии Гильдии киноактеров Питт признался, что Ди Каприо называет его "любовником".
Политика
Грузинские власти захотели восстановить авиасообщение с Россией
Авиасообщение между Грузией и Россией прекратилось в июле 2019 года.
Политика
РБК: Мутко не войдет в состав нового правительства
Исполняющий обязанности вице-премьера Виталий Мутко не войдет в состав правительства во главе с новым премьер-министром России Михаилом Мишустиным.
Политика
МИД Польши выразил надежду на диалог российских и польских историков
Министерство иностранных дел Польши выразило надежду, что новые публикации документов о Второй мировой войне российской стороной положат начало возобновлению исторического диалога между двумя странами.
Шоу-бизнес
Елизавета II забрала у Меган Маркл все подаренные украшения
Елизавета II лишила жену принца Гарри Меган Маркл всех подаренных ей украшений из-за решения пары отказаться от королевского титула.
Политика
Госдума поддержала законопроект о введении должности замглавы Совбеза
Государственная Дума приняла в первом чтении приняла поправки в закон «О безопасности», предполагающие введение должности заместителя председателя Совета безопасности страны.
Армия и оружие
В Донецке убили замкомандира полка МВД ДНР
В Донецке неизвестные застрелили заместителя командира полка СпН ВВ МВД самопровозглашенной Донецкой Народной Республики Алексея "Грина".
Происшествия
Злая кошка два дня продержала на кухне жительницу Архангельска
Общество
Доступ к сайтам госуслуг и органов власти станет бесплатным с 1 марта
Речь идет, в частности, о портале госуслуг или сайтах государственных органов, служб социальной защиты и медицинских организаций.
Политика
Россия и Израиль обсудили помилование осужденной за гашиш девушки
Россия и Израиль обсудили вероятное помилование осужденной за контрабанду гашиша еврейской девушки Наамы Иссахар.
Политика
Комитеты Совфеда рекомендовали утвердить Краснова на пост генпрокурора
Комитеты Совфеда по конституционному законодательству и по обороне и безопасности рекомендовали палате утвердить кандидатуру заместителя главы СК Игоря Краснова на пост генерального прокурора РФ.
Технологии
Одобренное ФСБ шифрование в сети связи получило госсубсидию
Минпромторг выделил 165 млн руб. на внедрение сим-карт с одобренным Федеральной службой безопасности (ФСБ) шифрованием, рассказал РБК представитель пресс-службы ведомства.
Общество
Счастливая Меган Маркл замечена на прогулке с сыном в Канаде
Возможно, скоро к прогулкам сияющей от счастья герцогини присоединится и ее супруг: принц Гарри уладил все дела в Англии, посетил несколько официальных мероприятий и уже прилетел в Канаду.
Экономика
В ПФР рассказали о росте пенсии к 2022 году
Глава Пенсионного фонда России (ПФР) Антон Дроздов рассказал о росте пенсии к 2022 году.
Футбол
«Спартак» объявил об уходе Джано Ананидзе
Космос
Российские ученые выбрали астероиды, пригодные для колонизации Марса
Специалисты Сколковского института науки и технологий и МГТУ имени Баумана определили астероиды, которые пригодятся колонизаторам Марса.
Политика
В Кремле объяснили ускоренную подготовку поправок к Конституции
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил ускоренную подготовку поправок к Конституции, предложенных главой государства Владимиром Путиным, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Происшествия
В Красноярске арестован глава регионального Пенсионного фонда
Управляющий отделением Пенсионного фонда по Красноярскому краю Денис Майборода арестован на один месяц.
Футбол
FA обвинила «Манчестер Юнайтед» в неподобающем поведении игроков в матче с «Ливерпулем»
Ассоциация футбола Англии (FA) предъявила обвинения «Манчестер Юнайтед» за неспортивное поведение игроков в матче 23-го тура Премьер-лиге с «Ливерпулем» (0:2), сообщает Sky Sports.
Авто
Изменения в регистрации авто стали новой ловушкой для водителей
Новые правила регистрации транспортных средств, вступившие в силу 1 января 2020 года, обернулись неожиданной ловушкой для водителей.
Происшествия
Boeing уличили в сокрытии ставших причиной двух катастроф неполадок
Проблемы, ставшие причиной запрета полетов Boeing 737, были обнаружены еще в 2009 году после жесткой посадки самолета Turkish Airlines в районе Амстердама.
Кино
В США вручили награды Гильдии киноактеров
Награда в номинации «Лучшая мужская роль» досталась Хоакину Фениксу за роль в фильме «Джокер».
Шоу-бизнес
Сын Собчак объявил о желании всегда жить на Мальдивах
Сын Собчак объявил о желании всегда жить на Мальдивах Телеведущая активно приучает малолетнего Платона к роскоши.
Теннис
Мария Шарапова повторила личный антирекорд
Российская теннисистка Мария Шарапова на старте Открытого первенства Австралии уступила хорватке Донне Векич.
Происшествия
В ДТП с грузовиком и скорой помощью в Марий Эл погибли три человека
В Республике Марий Эл в результате ДТП погибли три сотрудника скорой помощи. Об этом сообщает пресс-служба регионального главка МВД.