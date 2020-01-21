Политика

РБКРБКДвух «подозрительных» россиян задержали в Давосе в преддверии форума

Двое россиян были задержаны в Давосе полицией кантона Граубюнден за несколько месяцев до начала Всемирного экономического форума (ВЭФ), сообщают швейцарские СМИ.
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Уильям Браудер сообщил, что представители российских спецслужб предприняли попытку арестовать его в швейцарском Давосе

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Двух «подозрительных» россиян задержали в Давосе в преддверии форума

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В Давосе «сорвали спецоперацию РФ»: Россию снова обвинили в шпионаже - СМИ назвали «цель»

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Российские «агенты-сантехники» вели подготовку к шпионажу в Давосе

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Россия не пустила в республику казахстанскую нефть.
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«18 октября 2019 года Арсланову предъявлено обвинение в совершении двух преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ, по факту хищения в рамках исполнения госконтракта денежных средств на сумму в 191 млн 437 тыс. 536 рублей и не менее 6,5 млрд рублей соответственно», — огласил материалы уголовного дела судья Второго окружного военного суда.
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Студент Пензенского государственного университета Александр Большунов выиграл гонку преследования на 15 километров на Кубке мира в чешском Нове-Место в воскресенье, 19 января.
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В Египте посчитали «вредным» возвращение чартеров из России

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Во время беседы с представителями прессы на церемонии вручения премии Гильдии киноактеров Питт признался, что Ди Каприо называет его "любовником".
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МИД Польши выразил надежду на диалог российских и польских историков

Министерство иностранных дел Польши выразило надежду, что новые публикации документов о Второй мировой войне российской стороной положат начало возобновлению исторического диалога между двумя странами.
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Елизавета II лишила жену принца Гарри Меган Маркл всех подаренных ей украшений из-за решения пары отказаться от королевского титула.
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В Донецке убили замкомандира полка МВД ДНР

В Донецке неизвестные застрелили заместителя командира полка СпН ВВ МВД самопровозглашенной Донецкой Народной Республики Алексея "Грина".
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Злая кошка два дня продержала на кухне жительницу Архангельска

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Доступ к сайтам госуслуг и органов власти станет бесплатным с 1 марта

Речь идет, в частности, о портале госуслуг или сайтах государственных органов, служб социальной защиты и медицинских организаций.
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Россия и Израиль обсудили помилование осужденной за гашиш девушки

Россия и Израиль обсудили вероятное помилование осужденной за контрабанду гашиша еврейской девушки Наамы Иссахар.
Lenta.ru 04:19
Политика

Комитеты Совфеда рекомендовали утвердить Краснова на пост генпрокурора

Комитеты Совфеда по конституционному законодательству и по обороне и безопасности рекомендовали палате утвердить кандидатуру заместителя главы СК Игоря Краснова на пост генерального прокурора РФ.
Политическая Экспертиза 05:30
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Одобренное ФСБ шифрование в сети связи получило госсубсидию

Минпромторг выделил 165 млн руб. на внедрение сим-карт с одобренным Федеральной службой безопасности (ФСБ) шифрованием, рассказал РБК представитель пресс-службы ведомства.
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Счастливая Меган Маркл замечена на прогулке с сыном в Канаде

Возможно, скоро к прогулкам сияющей от счастья герцогини присоединится и ее супруг: принц Гарри уладил все дела в Англии, посетил несколько официальных мероприятий и уже прилетел в Канаду.
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В ПФР рассказали о росте пенсии к 2022 году

Глава Пенсионного фонда России (ПФР) Антон Дроздов рассказал о росте пенсии к 2022 году.
RT на русском 18 января в 02:53
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«Спартак» объявил об уходе Джано Ананидзе

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Российские ученые выбрали астероиды, пригодные для колонизации Марса

Специалисты Сколковского института науки и технологий и МГТУ имени Баумана определили астероиды, которые пригодятся колонизаторам Марса.
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В Кремле объяснили ускоренную подготовку поправок к Конституции

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил ускоренную подготовку поправок к Конституции, предложенных главой государства Владимиром Путиным, передает корреспондент "Газеты.Ru".
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В Красноярске арестован глава регионального Пенсионного фонда

Управляющий отделением Пенсионного фонда по Красноярскому краю Денис Майборода арестован на один месяц.
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FA обвинила «Манчестер Юнайтед» в неподобающем поведении игроков в матче с «Ливерпулем»

Ассоциация футбола Англии (FA) предъявила обвинения «Манчестер Юнайтед» за неспортивное поведение игроков в матче 23-го тура Премьер-лиге с «Ливерпулем» (0:2), сообщает Sky Sports.
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Авто

Изменения в регистрации авто стали новой ловушкой для водителей

Новые правила регистрации транспортных средств, вступившие в силу 1 января 2020 года, обернулись неожиданной ловушкой для водителей.
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Глава ВМФ рассказал о перспективах вооружения кораблей «Цирконом»

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Boeing уличили в сокрытии ставших причиной двух катастроф неполадок

Проблемы, ставшие причиной запрета полетов Boeing 737, были обнаружены еще в 2009 году после жесткой посадки самолета Turkish Airlines в районе Амстердама.
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В США вручили награды Гильдии киноактеров

Награда в номинации «Лучшая мужская роль» досталась Хоакину Фениксу за роль в фильме «Джокер».
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Сын Собчак объявил о желании всегда жить на Мальдивах

Сын Собчак объявил о желании всегда жить на Мальдивах Телеведущая активно приучает малолетнего Платона к роскоши.
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Мария Шарапова повторила личный антирекорд

Российская теннисистка Мария Шарапова на старте Открытого первенства Австралии уступила хорватке Донне Векич.
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В ДТП с грузовиком и скорой помощью в Марий Эл погибли три человека

В Республике Марий Эл в результате ДТП погибли три сотрудника скорой помощи. Об этом сообщает пресс-служба регионального главка МВД.
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Уильям Браудер
Американский бизнесмен
Международный финансист и инвестор. Основатель и генеральный директор инвестиционного фонда Hermitage Capital Management, который в период с 1995 по 2006 годы был одним из крупнейших фондов зарубежных инвестиций, действовавших на российском фондовом рынке.
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