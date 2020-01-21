Двое россиян были задержаны в Давосе полицией кантона Граубюнден за несколько месяцев до начала Всемирного экономического форума (ВЭФ), сообщают швейцарские СМИ.

Двух «подозрительных» россиян задержали в Давосе в преддверии форума

Здоровье Россиянам рекомендовали не посещать китайский Ухань из-за коронавируса Роспотребнадзор рекомендовал нашим соотечественникам воздержаться от поездок в китайский город Ухань – до тех пор, пока там не стабилизируется ситуация с коронавирусом.

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