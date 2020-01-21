Политика

РБКРБКДвух «подозрительных» россиян задержали в Давосе в преддверии форума

Двое россиян были задержаны в Давосе полицией кантона Граубюнден за несколько месяцев до начала Всемирного экономического форума (ВЭФ), сообщают швейцарские СМИ.
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Двух «подозрительных» россиян задержали в Давосе в преддверии форума

РБК06:35

Уильям Браудер сообщил, что представители российских спецслужб предприняли попытку арестовать его в швейцарском Давосе

Эхо Москвы06:05

У задержанных за «покушение» на Браудера россиян нашли дипломатические паспорта

Lenta.ru07:43

Швейцарские СМИ сообщили о двух российских шпионах в Давосе

Коммерсантъ08:21

Reuters: в Швейцарии задержали «подозрительных россиян»

Московский Комсомолец07:32

СМИ сообщили о задержании «российских шпионов» в Швейцарии

REGNUM07:12

Двух «подозрительных» россиян задержали в Давосе, узнали СМИ

Газета.Ru08:14
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Автоматически обработан 7051 источник, обновлено в 08:56, Ашберн
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Независимую от США систему полетов к Луне предложили в РКК «Энергия»

Накануне.Ru 00:37
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Россиянам рекомендовали не посещать китайский Ухань из-за коронавируса

Роспотребнадзор рекомендовал нашим соотечественникам воздержаться от поездок в китайский город Ухань – до тех пор, пока там не стабилизируется ситуация с коронавирусом.
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«18 октября 2019 года Арсланову предъявлено обвинение в совершении двух преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ, по факту хищения в рамках исполнения госконтракта денежных средств на сумму в 191 млн 437 тыс. 536 рублей и не менее 6,5 млрд рублей соответственно», — огласил материалы уголовного дела судья Второго окружного военного суда.
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Политика

РБК: Орешкин может не войти в состав нового правительства

Исполняющий обязанности министра экономического развития России Максим Орешкин может не войти в новое правительство, пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на источник, близкий к министерству.
Газета.Ru 07:30
Общество

В России доступ к сайтам органов власти станет бесплатным с 1 марта

С 1 марта 2020 года доступ к порталу государственных услуг и сайтам всех федеральных и региональных органов власти станет бесплатным, заявили 21 января в Минкомсвязи.
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Медведев перестал быть подписчиком правительства в Instagram

Заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев больше не является подписчиком российского правительства в Instagram.
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В центре Калуги похожие на волков звери загнали мужчину на дерево

На набережную, откуда звонил загнанный животными на дерево мужчина, наряд все-таки выслали, но никаких стай волков или собак не обнаружили.
Вести.Ru 05:20
Политика

Чайке предложили стать полпредом президента в СКФО

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что генпрокурору Юрию Чайке предложили должность полпреда главы государства в Северо-Кавказском федеральном округе (СКФО).
Известия 07:38
Экономика

Лукашенко: Москва не дает согласие на поставки нефти из Казахстана

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Россия не дает согласия на поставки нефти для Белоруссии из Казахстана.
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Армия и оружие

В Донецке застрелили замкомандира полка МВД ДНР

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Стартовали продажи обновленного седана Datsun on-DO

Российские дилеры Datsun начали принимать заказы на рестайлинговые седаны on-DO.
110km.ru 05:14
Здоровье

ВОЗ созывает экстренное заседание из-за китайского вируса

Всемирная организация здравоохранения проведет в среду экстренное заседание из-за коронавируса, обнаруженного в Китае.
Политическая Экспертиза вчера в 20:35
Армия и оружие

Сербия закупила российские комплексы «Панцирь-С1»

Россия и Сербия заключили контракт на поставку одной батареи зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь-С1" в прошлом году, сообщил РИА "Новости" источник в сфере военно-технического сотрудничества (ВТС).
Газета.Ru вчера в 07:14
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Женщина погибла от удара током у фонарного столба в Петербурге

Известия 05:56
Хоккей

«Амур» потерпел восьмое поражение подряд, уступив «Куньлуню»

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В Госдуме назвали сроки принятия закона о поправке к Конституции РФ

Globallookpress Глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников заявил, что законопроект о поправке к Конституции РФ может быть принят в весеннюю сессию.
РЕН ТВ 08:17
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«Сочи» объявил о переходе Кокорина

В официальном Twitter-аккаунте "Сочи" было опубликовано сообщение о переходе нападающего петербургского "Зенита" Александра Кокорина.
Газета.Ru 02:51
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Вынудят РФ принять ответные меры: о беспилотниках НАТО

Как сообщало ИА REGNUM, генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, усовершенствованные американские беспилотники Global Hawk позволят вести наблюдение далеко внутри границ России.
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Николай Добрынин сильно постарел и поправился

Uznayvse.ru 06:39
Армия и оружие

Главком ВМФ назвал первый корабль с гиперзвуковыми ракетами «Циркон»

Первым кораблем, который оснастят новейшей гиперзвуковой ракетой морского базирования «Циркон», станет один из фрегатов.
РБК 07:11
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Составлен рейтинг самых комфортных автомобилей

Британское издание Carbuyer составило рейтинг самых комфортных премиальных и массовых автомобилей без учета их технических характеристик.
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В Британии испытан танк с искусственным зрением

В Великобритании на полигоне в Солсбери прошел успешные испытания основной боевой танк Challenger 2, модифицированный для городских боев.
МонаВиста 05:51
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Медведев пробился во второй круг Australian Open

23-летний российский теннисист Даниил Медведев сумел пробиться во второй круг престижного теннисного турнира Australian Open.
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Уволен новосибирский сотрудник ДПС, заливший виски в автомобиль

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Брежнева показала фото после слухов о разводе с Меладзе

Российская певица Вера Брежнева впервые за долгое время выложила в Instagram совместную фотографию с мужем — продюсером Константином Меладзе.
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Официальный курс доллара вырос на 39 копеек, евро — на 41

На Московской бирже на 13:09 мск курс доллара расчетами "завтра" прибавил 23 копейки к уровню закрытия предыдущих торгов, курс евро — 22 копейки, валюты стоят 61,78 и 68,55 рубля соответственно.
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Глава ПФР рассказал о снижении числа пенсионеров в стране

Глава Пенсионного фонда России (ПФР) Антон Дроздов в беседе с «Российской газетой» заявил о снижении числа пенсионеров в стране.
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В Египте посчитали «вредным» возвращение чартеров из России

Если проверка окажется финальной, то чартеры из России могут отправиться в конце апреля — начале мая 2020 года.
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Диана Шурыгина с бойфрендом потратили 600 тысяч на отдых в Финляндии

Ребята остановились в люксовом отеле Design Hotel Levi, восемь ночей в котором обошлись им в 210 тысяч рублей.
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В Госдуме предложили запретить работу коллекторов

Ранее, в декабре, в Госдуме предлагали ввести уголовную ответственность за незаконную коллекторскую деятельность.
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