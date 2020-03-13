с чего всё началось

Майор полиции Вячеслав Горнеев и старший лейтенант полиции Татьяна Пулрышева сделали фотографию в одном из столичных моргов. Кадр был обнаружен в сети управлением собственной безопасности ГУ МВД по Москве.

Двух полицейских уволили за селфи на фоне трупов в морге

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