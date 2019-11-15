Происшествия
ТАССДвух пострадавших при стрельбе в Благовещенске прооперировали
Врачи Амурской областной детской клинической больницы прооперировали двоих пострадавших во время стрельбы в колледже в Благовещенске. Один из них в тяжелом состоянии находится в реанимации, сообщила журналистам пресс-служба областного правительства.
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Врачи о пострадавших в благовещенском колледже: «Угрозы для жизни нет»
КП - Благовещенсквчера в 21:07
Врачи рассказали о состоянии пострадавших при стрельбе в благовещенском колледже
Life.ruвчера в 22:08
Жизни двух пострадавших при перестрелке в колледже Благовещенска ничего не угрожает
Амурская правдавчера в 20:51
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