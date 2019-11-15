Происшествия

ТАССТАССДвух пострадавших при стрельбе в Благовещенске прооперировали

Врачи Амурской областной детской клинической больницы прооперировали двоих пострадавших во время стрельбы в колледже в Благовещенске. Один из них в тяжелом состоянии находится в реанимации, сообщила журналистам пресс-служба областного правительства.
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