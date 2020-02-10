На сегодняшний день пациенты чувствуют себя хорошо, готовятся к выписке. Наши граждане, вывезенные из Уханя, граждане РФ и других государств на сегодняшний день чувствуют себя хорошо. Лиц с признаками инфекционных заболеваний среди них нет.

Граждане Китая, у которых на территории РФ был выявлен коронавирус, поправились и готовятся к выписке. Об этом сообщила в понедельник глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Двух российских пациентов с коронавирусом готовят к выписке

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