Здоровье

Московский КомсомолецМосковский КомсомолецДвух российских пациентов с коронавирусом готовят к выписке

Граждане Китая, у которых на территории РФ был выявлен коронавирус, поправились и готовятся к выписке. Об этом сообщила в понедельник глава Роспотребнадзора Анна Попова.
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Анна Попова
На сегодняшний день пациенты чувствуют себя хорошо, готовятся к выписке. Наши граждане, вывезенные из Уханя, граждане РФ и других государств на сегодняшний день чувствуют себя хорошо. Лиц с признаками инфекционных заболеваний среди них нет.
— Анна Попова, российский политикОбщественное телевидение России 12:18

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