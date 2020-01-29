Происшествия
URA.RuДвух россиян госпитализировали с подозрением на коронавирус в Кемерове
Двух пассажиров самолета, прибывшего из Китая в аэропорт Кемерово, госпитализировали с респираторными симптомами. Взрослый и ребенок с подозрением на коронавирус были доставлены в областную инфекционную больницу.
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с чего всё началось
Как сообщает пресс-служба департамента охраны здоровья населения Кузбасса, граждане прилетели с острова Хайнань на юге КНР, где сейчас распространяется новый коронавирус.Российская газета01:07
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Происшествия
Стало известно о роли ФСБ в задержании бывших полицейских по делу Голунова
Директор ФСБ Александр Бортников анонсировал задержание бывших сотрудников УВД по Западному административному округу Москвы в рамках уголовного дела о фальсификации доказательств в отношении журналиста Ивана Голунова еще 21 января.
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Наибольший размер прибавки ожидает москвичей (32,7 тыс. рублей) и жителей Сахалинской области (30 тыс. рублей).
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В News.ru рассказали, какие изменения ожидают россиян с 1 февраля.
Общество
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Политика
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Первый президент Украины Леонид Кравчук объяснил слова нынешнего украинского лидера Владимира Зеленского о вине СССР в развязывании Второй мировой войны.
Происшествия
Двух человек госпитализировали в Воронеже с подозрением на коронавирус
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Происшествия
В Подмосковье отец насмерть отравил снотворным четырехмесячного сына
В подмосковном Пушкино отец насмерть отравил снотворным своего четырехмесячного сына, мужчина задержан.
Политика
Посольство США признало ошибку в сообщении об освобождении Освенцима
Посольство США в Дании признало, что в сообщении об освобождении нацистского концлагеря Аушвиц (Освенцим), опубликованном в Twitter, была допущена ошибка.
Единоборства
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Боец ММА Александр Емельяненко после освобождения из изолятора временного содержания в Анапе обратился к своим поклонникам.
Политика
Генсек ЛАГ назвал «сделку века» ущемлением прав палестинцев
Генсек Лиги арабских государств Ахмед Абу-ль-Гейт прокомментировал детали плана по ближневосточному урегулированию, которые президент США Дональд Трамп раскрыл накануне.
Армия и оружие
В Пентагоне заявили о скором испытании четырех гиперзвуковых ракет
Пентагон до конца 2020 года намерен осуществить минимум четыре тестовых запуска гиперзвуковых ракет в рамках военной программы.
Происшествия
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Один человек погиб и шесть пострадали в результате столкновения автобуса, фуры и легкового автомобиля на трассе М-4 "Дон" в Ростовской области, сообщил РИА Новости представитель ГУМВД России по региону.
Экономика
Минтруд предложил снизить размер прожиточного минимума
Минтруд предложил установить прожиточный минимум в целом по России за четвертый квартал 2019 года в размере 10 609 руб.
Кино
Вышел дебютный трейлер анимационного фильма по Mortal Kombat
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Происшествия
В Новосибирске зарезали беременную девушку в подъезде
В Новосибирске местный житель напал с ножом на беременную женщину в подъезде и убил ее.
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Россия выступит в первом полуфинале Евровидения-2020
Представитель России на Евровидении-2020 выступит в первом полуфинале конкурса.
Происшествия
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Наука
Российский сверхчувствительный биосенсор найдет применение в гаджетах
Биологические датчики высокой чувствительности разработаны учеными из Центра фотоники и двумерных материалов МФТИ, 28 января рассказал журнал «За науку».
Общество
ФСБ нашла еще один использовавшийся для сообщений о минировании сервис
Ранее анонимные пользователи рассылали сообщения о минировании с нидерландского почтового сервиса StartMail, пока 23 января Роскомнадзор не заблокировал его на территории России.
Политика
Зеленский возложил цветы к памятнику героям советско-украинской войны
Зеленский возложил цветы к памятному кресту погибшим солдатам Украинской народной республики (УНР).
Здоровье
В ОАЭ зафиксирован первый случай заболевания коронавирусом
В Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) зафиксирован первый случай заболевания новым типом пневмонии, названным коронавирусом.