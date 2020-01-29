с чего всё началось

Двух пассажиров самолета, прибывшего из Китая в аэропорт Кемерово, госпитализировали с респираторными симптомами. Взрослый и ребенок с подозрением на коронавирус были доставлены в областную инфекционную больницу.

Двух россиян госпитализировали с подозрением на коронавирус в Кемерове

Происшествия Стало известно о роли ФСБ в задержании бывших полицейских по делу Голунова Директор ФСБ Александр Бортников анонсировал задержание бывших сотрудников УВД по Западному административному округу Москвы в рамках уголовного дела о фальсификации доказательств в отношении журналиста Ивана Голунова еще 21 января.

Общество British Airways приостановила все полёты в Китай Все прямые рейсы из материкового Китая приостановлены британской авиакомпанией British Airways после того, как власти Британии предупредили об опасности поездок в КНР из-за вспышки коронавируса.

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Общество Кейт Миддлтон посетила детскую больницу в Лондоне Кейт Миддлтон продолжает серию официальных визитов — накануне герцогиня посетила детскую больницу Evelina London, чтобы пообщаться с маленькими пациентами.

Политика Елену Бойко освободили от должности замминистра здравоохранения Премьер-министр России Михаил Мишустин освободил Елену Бойко от должности замминистра здравоохранения РФ по ее просьбе, соответствующий документ опубликован на сайте кабмина.

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