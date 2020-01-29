Происшествия

URA.RuURA.RuДвух россиян госпитализировали с подозрением на коронавирус в Кемерове

Двух пассажиров самолета, прибывшего из Китая в аэропорт Кемерово, госпитализировали с респираторными симптомами. Взрослый и ребенок с подозрением на коронавирус были доставлены в областную инфекционную больницу.
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с чего всё началось
Как сообщает
 пресс-служба департамента охраны здоровья населения Кузбасса, граждане прилетели с острова Хайнань на юге КНР, где сейчас распространяется новый коронавирус.
Российская газета01:07

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Стало известно, чем больны госпитализированные в Кемерове пациенты с подозрением на коронавирус

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Московский комсомолец Кузбасс00:17

Двоих кузбассовцев госпитализировали с подозрением на коронавирус

ВашГород.ру00:18
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Происшествия

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Двух человек госпитализировали в Воронеже с подозрением на коронавирус

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Один человек погиб и шесть пострадали в результате столкновения автобуса, фуры и легкового автомобиля на трассе М-4 "Дон" в Ростовской области, сообщил РИА Новости представитель ГУМВД России по региону.
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