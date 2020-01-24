Общество
КоммерсантъДвух россиян в США приговорили к 12 годам тюрьмы за мошенничество
Суд в штате Флорида в США признал виновными братьев Игоря и Дениса Грушко в мошенничестве с банковскими картами. Граждан России приговорили к 12 годам тюремного заключения, сообщает прокуратура Южного округа Флориды.
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Политика
Главы Евросовета и Еврокомиссии подписали соглашение о Brexit
Парламент Великобритании 23 января одобрил подготовленный правительством премьер-министра Бориса Джонсона законопроект о выходе страны из Евросоюза, после чего соглашение о Brexit подписала и королева Елизавета II.
Происшествия
В Томской области нашли тело 12-го погибшего при пожаре
В Томской области в ходе расследования уголовного дела о гибели одиннадцати человек при пожаре в поселке Причулымский Асиновского района следователи обнаружили в руинах сгоревшего барака останки еще одного погибшего.
Политика
В МИД России оценили архивный документ ЦРУ о Бандере
Заметим, что 17 января 2017 года ЦРУ выложило в открытый доступ свыше 12 млн страниц архивных документов, которые были рассекречены в период с 2004 по 2006 год в соответствии с американским законом «о разоблачении нацистских военных преступников».
Происшествия
Россиянина с четырьмя детьми обнаружили в заброшенном доме
В одном из заброшенных домов Читы была обнаружена семья погорельцев — отца с четырьмя детьми.
Гаджеты
Apple выступила против одинаковой зарядки для всех смартфонов
Руководство компании Apple выступило против введения единого стандарта для зарядных устройств на смартфонах и других портативных гаджетах.
Политика
В Израиле оценили отказ Зеленского от участия в форуме по холокосту
Отказ украинского лидера Владимира Зеленского принять участие во Всемирном форуме памяти холокоста вызывает недоумение, заявили в пресс-службе мемориального комплекса Яд Вашем.
Происшествия
В Крыму задержан оборудовавший по заданию Киева схроны со взрывчаткой
Федеральная служба безопасности России задержала жителя Крыма, оборудовавшего по заданию спецслужб Украины схроны со взрывчаткой, сообщает пресс-служба ведомства.
Общество
Минкомсвязи составило список бесплатных интернет-сервисов
Минкомсвязи составило предварительный список сервисов, доступ к которым может стать бесплатным для россиян.
Политика
Основатель Faberlic решил создать право-либеральную партию
Основатель и владелец косметической компании Faberlic Алексей Нечаев решил создать и возглавить новую партию право-либеральной направленности, ориентированную на городскую молодежь.
Происшествия
В Москве водитель перекрыл улицу фурой
Очевидец происшествия Иван сообщил РБК, что водитель фуры перекрыл дорогу и требовал выплатить ему зарплату.
Политика
Начался сбор подписей под манифестом против поправок в Конституцию
Группа активистов, журналистов, депутатов и политологов начала сбор подписей под «Манифестом граждан против конституционного переворота».
Шоу-бизнес
Фрейя Зильбер, отдавшая сына Марии Шукшиной, хочет забрать его обратно
Мама Фрейи Зильбер рассказывает, что недавно дочь отдала своего сына от Макара Касаткина Марии Шукшиной.
Общество
Рост пенсий россиян закрепят в Конституции
Рост пенсий россиян закрепят в Конституции: проект закона о внесении поправок в Конституцию России, который предложил принять президент Владимир Путин, подразумевает индексацию пенсий работающих пенсионеров.
Происшествия
Выброс пара с угольной пылью на Новочеркасской ГРЭС приняли за взрыв
Выброс пара с угольной пылью на Новочеркасской ГРЭС жители Ростовской области приняли за пожар или взрыв.
Экономика
Платеж за получение накопленной пенсии может быть уменьшен
Министерство финансов РФ и Центробанк России разрабатывают два варианта получения накопленной пенсии в рамках готовящейся к принятию системы ГПП (гарантированного пенсионного плана), об этом 24 января сообщают «Известия» со ссылкой на пресс-службу Минфина.
Общество
25 января наступает Новый год по лунному календарю
Футбол
«Млада-Болеслав» сообщил о переговорах Комличенко с московским клубом
Армия и оружие
Военные из США прибывают в Колумбию для совместных учений
"Для запуска планирования и зачисления персонала многонациональных стратегических учений группа (военных) из Соединенных Штатов прибыла в расположение Национального учебного центра", - говорится в сообщении вооруженных сил Колумбии в Twitter.
Общество
МВД провело крупнейшую закупку ОС Astra Linux
МВД провело крупнейшую закупку ОС Astra Linux МВД закупило компьютеры на отечественной операционной системе (ОС) Astra Linux на 1,4 млрд руб.
Происшествия
Жительница ХМАО выпала с девятого этажа и выжила благодаря сугробу
В Ханты-Мансийском автономном округе местная жительница выпала из окна девятого этажа дома и осталась жива благодаря сугробу.
Гаджеты
Стартовали продажи прочного российского планшета MIG T10
Известная компания Astra Linux сообщила о начале продаж прочного российского планшета под названием MIG T10.
Армия и оружие
В Госдепе США рассказали о случае с российским генерал-майором в Сирии
Спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри рассказал об инциденте американских военных с российским генерал-майором.
Спорт
Российские ватерполистки вышли в финал чемпионата Европы
В финале российские ватерполистки встретятся с победителем матча между Испанией и Венгрией.
Происшествия
В Пензе девятиклассник умер во время урока
Девятиклассник умер во время урока в одной из школ Пензы, следователи начали доследственную проверку по данному факту.
Происшествия
Мосгорсуд снял арест с части акций по делу Абызова
Мосгорсуд снял арест с части акций по делу экс-министра по вопросам Открытого правительства Михаила Абызова, выяснив, что они принадлежат ряду юридических лиц.
Общество
Греция экстрадировала россиянина Винника во Францию
Россиянина Александра Винника, арестованного в Греции в 2017 году по запросу США, экстрадировали во Францию, сообщила его греческий адвокат Зои Константопулу.