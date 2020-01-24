Суд в штате Флорида в США признал виновными братьев Игоря и Дениса Грушко в мошенничестве с банковскими картами. Граждан России приговорили к 12 годам тюремного заключения, сообщает прокуратура Южного округа Флориды.

Двух россиян в США приговорили к 12 годам тюрьмы за мошенничество

Политика Главы Евросовета и Еврокомиссии подписали соглашение о Brexit Парламент Великобритании 23 января одобрил подготовленный правительством премьер-министра Бориса Джонсона законопроект о выходе страны из Евросоюза, после чего соглашение о Brexit подписала и королева Елизавета II.

Происшествия В Томской области нашли тело 12-го погибшего при пожаре В Томской области в ходе расследования уголовного дела о гибели одиннадцати человек при пожаре в поселке Причулымский Асиновского района следователи обнаружили в руинах сгоревшего барака останки еще одного погибшего.

Политика В МИД России оценили архивный документ ЦРУ о Бандере Заметим, что 17 января 2017 года ЦРУ выложило в открытый доступ свыше 12 млн страниц архивных документов, которые были рассекречены в период с 2004 по 2006 год в соответствии с американским законом «о разоблачении нацистских военных преступников».

Гаджеты Apple выступила против одинаковой зарядки для всех смартфонов Руководство компании Apple выступило против введения единого стандарта для зарядных устройств на смартфонах и других портативных гаджетах.

Общество Минкомсвязи составило список бесплатных интернет-сервисов Минкомсвязи составило предварительный список сервисов, доступ к которым может стать бесплатным для россиян.

Политика Основатель Faberlic решил создать право-либеральную партию Основатель и владелец косметической компании Faberlic Алексей Нечаев решил создать и возглавить новую партию право-либеральной направленности, ориентированную на городскую молодежь.

Происшествия В Москве водитель перекрыл улицу фурой Очевидец происшествия Иван сообщил РБК, что водитель фуры перекрыл дорогу и требовал выплатить ему зарплату.

Общество Рост пенсий россиян закрепят в Конституции Рост пенсий россиян закрепят в Конституции: проект закона о внесении поправок в Конституцию России, который предложил принять президент Владимир Путин, подразумевает индексацию пенсий работающих пенсионеров.

Экономика Платеж за получение накопленной пенсии может быть уменьшен Министерство финансов РФ и Центробанк России разрабатывают два варианта получения накопленной пенсии в рамках готовящейся к принятию системы ГПП (гарантированного пенсионного плана), об этом 24 января сообщают «Известия» со ссылкой на пресс-службу Минфина.

Армия и оружие Военные из США прибывают в Колумбию для совместных учений "Для запуска планирования и зачисления персонала многонациональных стратегических учений группа (военных) из Соединенных Штатов прибыла в расположение Национального учебного центра", - говорится в сообщении вооруженных сил Колумбии в Twitter.

Общество МВД провело крупнейшую закупку ОС Astra Linux МВД провело крупнейшую закупку ОС Astra Linux МВД закупило компьютеры на отечественной операционной системе (ОС) Astra Linux на 1,4 млрд руб.

Гаджеты Стартовали продажи прочного российского планшета MIG T10 Известная компания Astra Linux сообщила о начале продаж прочного российского планшета под названием MIG T10.

Происшествия В Пензе девятиклассник умер во время урока Девятиклассник умер во время урока в одной из школ Пензы, следователи начали доследственную проверку по данному факту.

Происшествия Мосгорсуд снял арест с части акций по делу Абызова Мосгорсуд снял арест с части акций по делу экс-министра по вопросам Открытого правительства Михаила Абызова, выяснив, что они принадлежат ряду юридических лиц.