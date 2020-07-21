Общество
ИзвестияДвух моряков из РФ приговорили в Греции к 253 годам колонии каждого
Двух российских моряков приговорили в Греции к 253 годам колонии каждого за перевозку нелегалов. Об во вторник, 21 июля, сообщил вице-президент российского отделения Международного комитета защиты прав человека Иван Мельников.
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Двое российских моряков приговорены в Греции к 253 годам колонии каждый за перевозку нелегальных мигрантов и торговлю людьми. Об этом ТАСС сообщил вице-президент российского отделения Международного комитета защиты прав человека Иван Мельников.ТАСС09:56
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В ОП предложили выплатить пенсионерам по 15 тысяч рублей
В среднем затраты пенсионеров только на лекарственные препараты увеличились на 4 000 рублей.
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За третье место поборется и московский ЦСКА. В гости к армейцам приедет «Тамбов».
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«Спартак» хочет уволить главного тренера
Тренер заявил, что это был матч учеников против учителей.
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В Испании число зараженных коронавирусом выросло на 400%
После отмены большинства ограничений число инфицированных выросло на 400%, сообщили в Минздраве страны.
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Деспотович подписал контракт с «Рубином»
Деспотович перешел в "Рубин" в статусе свободного агента и заключил с клубом контракт на три года.
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«Тамбов» интересуется экс-защитником «Торпедо» Сергеем Божиным
Как стало известно «Чемпионату», «Тамбов» интересуется защитником Сергеем Божиным.
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СК завершил расследование дела о фото Гитлера в «Бессмертном полку»
Следственный комитет (СК) завершил расследование дела о фото Гитлера в "Бессмертном полку".
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«Зенит» и «Спартак» поборются за форварда «Уфы»
Интерес к 19-летнему форварду проявляют петербургский «Зенит» и московский «Спартак», сообщает Sport24.
Свободная Пресса вчера в 17:00
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«Локо» предлагает «Лансу» 1 миллион евро за центрального защитника
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«Спартак» победит «Рубин» в последнем туре РПЛ 22 июля
Матч 30-го тура РПЛ «Рубин» - «Спартак» начнется в 19:00 по московскому времени и пройдет с ограниченным количеством болельщиков на трибунах.
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Россиянка, которая прошла кастинг и стала участницей реалити-шоу «Дом-2», пожаловалась на насилие на проекте.
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