Общество

ИзвестияИзвестияДвух моряков из РФ приговорили в Греции к 253 годам колонии каждого

Двух российских моряков приговорили в Греции к 253 годам колонии каждого за перевозку нелегалов. Об во вторник, 21 июля, сообщил вице-президент российского отделения Международного комитета защиты прав человека Иван Мельников.
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Двух российских моряков приговорили в Греции к 253 годам колонии за перевозку нелегалов

Двое российских моряков приговорены в Греции к 253 годам колонии каждый за перевозку нелегальных мигрантов и торговлю людьми. Об этом ТАСС сообщил вице-президент российского отделения Международного комитета защиты прав человека Иван Мельников.
ТАСС09:56

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Двух моряков из РФ приговорили в Греции к 253 годам колонии каждого

Известия11:08

Российских моряков в Греции приговорили к 253 годам колонии

Комсомольская правда10:15

Два российских моряка получили в Греции по 253 года

Московский Комсомолец10:48

Российских моряков приговорили к 253 годам колонии в Греции

Газета.Ru10:20

Два российских моряка-работорговца получили в Греции по 253 года колонии

Вести.Ru10:51

Два российских моряка получили по 253 года колонии в Греции за перевозку нелегалов

Интерфакс10:59

Двух российских моряков приговорили в Греции к 253 годам колонии за перевозку нелегалов

ТАСС09:56
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