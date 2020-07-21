Двое российских моряков приговорены в Греции к 253 годам колонии каждый за перевозку нелегальных мигрантов и торговлю людьми. Об этом ТАСС сообщил вице-президент российского отделения Международного комитета защиты прав человека Иван Мельников.

с чего всё началось

Двух российских моряков приговорили в Греции к 253 годам колонии каждого за перевозку нелегалов. Об во вторник, 21 июля, сообщил вице-президент российского отделения Международного комитета защиты прав человека Иван Мельников.

Двух моряков из РФ приговорили в Греции к 253 годам колонии каждого

Футбол «Динамо» и «Рубин» предложили контракт Кокорину Российский футболист Александр Кокорин получил предложения о контракте от московского "Динамо" и казанского "Рубина", сообщает "Спорт-Экспресс".

Футбол Источник: «Локомотив» намерен подписать Жиркова По информации источника, московский клуб намеревается усилить левый фланг и хочет подписать контракт с футболистом по окончании сезона.

Футбол В «Оренбурге» заявили о начале подготовки к новому сезону ФНЛ Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев отреагировал на решение Российского футбольного союза (РФС) не расширять чемпионата России в сезоне-2020/2021.

Общество Пригожин «пожертвовал» Навальному 1 млн рублей Господин Навальный назвал в качестве причины штраф на 88 млн руб. по иску компании «Московский школьник», которую связывают с господином Пригожиным. 19

Футбол «Уотфорд» – «Манчестер Сити»: хозяева забьют минимум один мяч Санкт-Петербург / AbsolutTV.ru / Новости / 21 июля на стадионе «Викаридж Роуд» в Уотфорде состоится матч 37-го тура английской Премьер-лиги по футболу Уотфорд - Манчестер Сити.

Футбол Министр спорта Подмосковья: новость о решении губернатора по «Химкам» - фикция и вброс Министр спорта Московской области Роман Терюшков прокомментировал информацию о том, что глава Подмосковья Андрей Воробьев решил, что "Химки" будут играть в Российской премьер-лиге (РПЛ), передает "Чемпионат.com".

Футбол Деспотович подписал контракт с «Рубином» Деспотович перешел в "Рубин" в статусе свободного агента и заключил с клубом контракт на три года.

Шоу-бизнес Дмитрий Шепелев перешел на телеканал ТНТ Дмитрий Шепелев перешел на телеканал ТНТ, где он станет ведущим нового семейного шоу "Ты как я", сообщили РИА Новости в пресс-службе телекомпании. 27