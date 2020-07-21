Двое российских моряков приговорены в Греции к 253 годам колонии каждый за перевозку нелегальных мигрантов и торговлю людьми. Об этом ТАСС сообщил вице-президент российского отделения Международного комитета защиты прав человека Иван Мельников.

с чего всё началось

Российские моряки Константин Семенов и Иван Возниковцев приговорены в Греции к 253 годам колонии каждый за перевозку нелегальных мигрантов, торговлю людьми и нелегальное пересечение границы.

Двух россиян в Греции приговорили к 253 годам тюрьмы каждого

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