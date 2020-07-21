Общество
BFM.ruДвух россиян в Греции приговорили к 253 годам тюрьмы каждого
Российские моряки Константин Семенов и Иван Возниковцев приговорены в Греции к 253 годам колонии каждый за перевозку нелегальных мигрантов, торговлю людьми и нелегальное пересечение границы.
Читать в источнике
Оценить753
с чего всё началось
Двое российских моряков приговорены в Греции к 253 годам колонии каждый за перевозку нелегальных мигрантов и торговлю людьми. Об этом ТАСС сообщил вице-президент российского отделения Международного комитета защиты прав человека Иван Мельников.ТАССвчера в 09:56
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7278 источников, обновлено в 02:46, Ашберн
Шоу-бизнес
Ушедший с Первого канала Дмитрий Шепелев станет ведущим ТНТ
Shraibikus News 01:16
Политика
Дегтярев ответил на призывы уйти с поста врио главы Хабаровского края
Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев заявил, что не покинет пост, несмотря на требования митингующих, и пообещал выйти к людям.
РИА Новости 00:40
Экономика
Visa предложит магазинам и кафе альтернативу бонусным картам
Первыми новый сервис подключили банк «Русский стандарт» (один из крупных эквайеров) и сеть кафе «Хлеб насущный», который будет предоставлять скидки для держателей премиальных карт Visa.
РБК 02:00
Путешествия
В Турции первыми туристов примут пятизвёздочные отели
В эконом-сегменте предприниматели не решаются возобновить работу. В Бельдиби и Гейнюке бюджетные отели также пока остаются закрытыми.
Клопс вчера в 13:16
Общество
Уткин прокомментировал слова жены Семака о том, что «Зенит» не имеет отношения к госбюджету
Известный блогер Василий Уткин прокомментировал ответ жены главного тренера «Зенита» Сергея Семака подписчику.
Bookmaker-ratings.ru 00:31
Общество
В Австрии повторно ввели обязательное ношение масок в супермаркетах
В Австрии вернулись к практике обязательного ношения медицинских масок в супермаркетах, банковских и почтовых отделениях для борьбы с распространением COVID-19.
News.ru вчера в 15:51
Путешествия
Кипр открылся для туристов из 50 стран
К третьей категории относятся страны, граждане которых должны иметь на руках справку об отсутствии COVID-19, а также провести на карантине 2 недели по прибытии на Кипр.
Evo-rus.com вчера в 09:20
Политика
В Абхазии предложили поэтапно снимать ограничения на границе с Россией
«Президент Республики Абхазия А.Г. Бжания обратился к руководству правительства Российской Федерации с инициативой поэтапного снятия ограничений на пересечение гражданами России и Абхазии госграницы, в том числе для открытия курортного сезона», — сказано в сообщении.
Известия вчера в 22:34
Футбол
ЦСКА предоставит Гайчу частный самолет для перелёта в Россию
Новичок ЦСКА нападающий Адольфо Гайч в ближайшее время прибудет в расположение московского клуба.
Нева Спорт 02:12
Общество
Петербург обошел Москву в рейтинге РБК по качеству жизни в регионах
Санкт-Петербург возглавил рейтинг регинов по качеству жизни, составленный РБК.
РИА Новости вчера в 04:30
Футбол
Футболиста «Спартака» Ещенко дисквалифицировали на три матча
Защитник "Спартака" Андрей Ещенко дисквалифицирован на три матча Олимп - Кубка России и оштрафован на 50 тысяч рублей.
Газета.Ru вчера в 16:51
Путешествия
Жительница Сочи описала происходящее на курорте из-за наплыва туристов
Жительница Сочи описала происходящее в курортном городе во время наплыва туристов. Рассказ девушки публикует издание 161.ru.
Lenta.ru вчера в 07:29
Общество
В ОП предложили выплатить пенсионерам по 15 тысяч рублей
В среднем затраты пенсионеров только на лекарственные препараты увеличились на 4 000 рублей.
РИА Новости вчера в 01:26
Общество
В Москве за сутки 1168 пациентов вылечились от коронавируса
В Москве за последние сутки после прохождения лечения от коронавируса выздоровели еще 1168 пациентов, сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
Интерфакс 02:26
Общество
«Коммерсантъ» узнал об отводе двух адвокатов Фургала
В отношении двух из четырех адвокатов бывшего главы Хабаровского края Сергея Фургала следствие применило процедуру отвода, сообщает газета «Коммерсантъ».
РБК 02:34
Общество
Беглов поручил открыть торговые центры в Петербурге с 27 июля
Губернатор Петербурга Александр Беглов после резкой критики со стороны совладельца Fort Group Максима Левченко из-за задержки открытия торговых центров поручил открыть ТЦ и рестораны с 27 июля.
Газета Metro вчера в 06:00
Происшествия
Захвативший заложников в Луцке задержан
Захват заложников в Луцке Во вторник мужчина в центре Луцка захватил автобус, где находились около 20 пассажиров, при себе у него были взрывчатка и оружие.
РИА Новости вчера в 17:47
Политика
Соловьев заявил, что Зеленский «открыл врата ада»
Телеведущий Владимир Соловьев прокомментировал решение президента Украины Владимира Зеленского выполнить требование мужчины, захватившего заложников в Луцке, о записи видеообращения.
РИА Новости вчера в 22:23
Общество
Суд Петербурга уточнил ситуацию со штрафом Мадонне в $1 млн
Московский районный суд Петербурга не назначал американской певице Мадонне штраф в $1 млн после её выступления в Северной столице в 2012 году.
DP.RU вчера в 11:47
Шоу-бизнес
Муцениеце вышла в свет после расставания с Прилучным
Актриса Агата Муцениеце впервые вышла в свет после развода с Павлом Прилучным и поразила публику своей красотой.
Культуромания вчера в 14:23
Происшествия
В Нижних Сергах восстановили нарушенное после паводка электроснабжение
Нарушенное после подтопления электроснабжение в Нижних Сергах в Свердловской области полностью восстановлено, сообщила в среду пресс-служба ГУ МЧС по региону.
ТАСС 01:05
Транспорт
Проезд по М-12 от Москвы до Казани обойдется в 1,6 тыс. рублей
По данным "Автодора", стоимость строительства трассы М-12 составит 690,9 млрд рублей.
Интерфакс вчера в 04:23
Общество
Худрук Театра сатиры опроверг информацию о причине ухода Добронравова
Художественный руководитель Театра сатиры Александр Ширвиндт опроверг в беседе с "Вечерней Москвой" информацию о том, что Федор Добронравов ушел из театра из-за недовольства денежным вознаграждением.
РИА Новости вчера в 19:05
Политика
Погребинский заявил о способности России разгромить Украину без войны и танков
Киевский политолог Михаил Погребинский заявил о способности России "обескровить" Украину без применения военной силы.
Экономика сегодня 20 июля в 04:17
Происшествия
Утверждено обвинительное заключение по делу Ефремова
BFM.ru 20 июля в 09:07
Общество
Геймплейный трейлер ремейка Mafia выложили в сеть раньше времени
Вашингтон, 22 июля 2020, 05:42 — REGNUM В сеть раньше времени выложили видео, демонстрирующее игровой процесс ремейка игры Mafia.
REGNUM вчера в 22:42
Здоровье
Врачи рассказали об очаге бубонной чумы на Байконуре
Инфекционисты Владимир Никифоров и Николай Малышев рассказали НСН о районах России, где можно заразиться бубонной чумой.
Национальная служба новостей вчера в 08:33
Финансы
Аналитики ожидают снижение ключевой ставки ЦБ
Центральный банк (ЦБ) 24 июля снова снизит ключевую ставку, сообщает РБК со ссылкой на прогноз аналитиков российских и иностранных банков.
Коммерсантъ 01:32