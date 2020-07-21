Общество

BFM.ruBFM.ruДвух россиян в Греции приговорили к 253 годам тюрьмы каждого

Российские моряки Константин Семенов и Иван Возниковцев приговорены в Греции к 253 годам колонии каждый за перевозку нелегальных мигрантов, торговлю людьми и нелегальное пересечение границы.
Читать в источнике
Комментировать536
с чего всё началось

Двух российских моряков приговорили в Греции к 253 годам колонии за перевозку нелегалов

Двое российских моряков приговорены в Греции к 253 годам колонии каждый за перевозку нелегальных мигрантов и торговлю людьми. Об этом ТАСС сообщил вице-президент российского отделения Международного комитета защиты прав человека Иван Мельников.
ТАСС09:56

Подробнее о событии

Власти Греции не уведомили посольство РФ о приговорах российским морякам

ТАСС13:11

Греция не сообщила посольству РФ о приговоре двум российским морякам

Интерфакс15:13

В Греции двум российским морякам дали по 253 года тюрьмы

РБК12:43

Греция не сообщила посольству РФ об осуждении российских моряков на 253 года

Газета.Ru15:25

В Греции двум российским морякам дали по 253 года колонии

РИА Новости13:45

В Греции двое россиян получили по 253 года тюрьмы за перевозку нелегалов

Коммерсантъ11:30

Российских моряков в Греции приговорили к 253 годам колонии

Комсомольская правда10:15
Показать все источники
Автоматически обработано 7278 источников, обновлено в 17:35, Ашберн
Единоборства

Тайсон может провести бой с Роем Джонсом

CT news 15:20
Армия и оружие

Минобороны Армении сообщило об атаке азербайджанского спецназа

Коммерсантъ 16:28
142
Общество

Российские граждане могут получить еще три детских пособия в августе

По информации издания, российские семьи могут рассчитывать сразу на три пособии.
Лезги газет вчера в 17:58
311
Футбол

«Рига» Кононова победила в седьмом матче подряд

Встреча завершилась со счетом 1:0. Команда Олега Кононова победила в седьмом матче подряд и с 24 очками удерживает лидерство в турнирной таблице, обгоняя «РФШ» за счет очной игры.
Матч ТВ 15:52
Политика

В Хабаровске два депутата вышли из ЛДПР после смены губернатора

Два депутата в Хабаровском крае приняли решение выйти из ЛДПР после назначения врио губернатора Михаила Дегтярева.
РБК 01:11
171
Хоккей

Панарин номинирован на приз самому ценному игроку сезона в НХЛ

Советский спорт 13:11
Футбол

«Реал» потратит за два года на Бэйла 60 миллионов евро

«Реал» потратит на Бэйла 60 миллионов евро.
Спорт-Экспресс 10:34
Политика

Путин огласил названия заложенных в Керчи двух десантных кораблей

20 июля Путин принял участие в церемонии закладки боевых кораблей ВМФ в Крыму, глава государства посетил судостроительный завод «Залив» в Керчи.
РБК вчера в 08:34
674
Происшествия

Захвативший заложников в Луцке задержан

Мужчина, захвативший заложников в украинском Луцке, задержан при штурме автобуса спецназом, сообщает телеканал «112 Украина».
Коммерсантъ 14:54
170
Политика

Ильхам Алиев и Мехрибан Алиева приняли участие в церемонии предоставления квартир и машин семьям шехидов и инвалидам войны

Вестник Кавказа 07:14
Авто

Локализованные «Газели» под брендом HDC начали продавать на Украине

Tvoe-avto.com 19 июля в 06:20
91
Общество

Петербург обошел Москву в рейтинге РБК по качеству жизни в регионах

Санкт-Петербург возглавил рейтинг регинов по качеству жизни, составленный РБК.
РИА Новости 04:30
620
Общество

В ОП предложили выплатить пенсионерам по 15 тысяч рублей

В среднем затраты пенсионеров только на лекарственные препараты увеличились на 4 000 рублей.
РИА Новости 01:26
1,4K
Общество

Бесплатная массовая игра Star War: The Old Republic от EA вышла в Steam

REGNUM 15:03
4
Общество

Австрия вернула масочный режим из-за вспышки коронавируса

Австрия решила вновь ввести обязательное ношение масок в общественных местах.
Полит.ру 13:18
2
Общество

Доктор Комаровский назвал плохие качества современных отцов

Многие мужчины пытаются переложить ответственность за воспитание детей на супругу, однако такой подход в корне неправильный, сообщил врач-педиатр и телеведущий Евгений Комаровский.
Взгляд.ру 12:29
3
Политика

Аваков оценил фильм, о котором говорил захвативший заложников в Луцке

Глава МВД Украины Арсен Аваков назвал хорошим фильм "Земляне", о котором говорил мужчина, захвативший заложников в автобусе в Луцке.
РИА Новости 15:30
5
Кино

Опубликованы первые кадры фильма «Годзилла против Конга»

Piter.tv вчера в 08:54
Экономика

В Госдуме предложили вернуть штрафы за долги по ЖКХ

Начисление долгов за услуги ЖКХ хотят вернуть уже с сентября.
URA.Ru 15:21
Гаджеты

Слух: GeForce RTX 3080 окажется на 20% быстрее GeForce RTX 2080 Ti

Если GeForce RTX 3080 окажется на 20% быстрее GeForce RTX 2080 Ti, то она же должна быть примерно на 50% быстрее GeForce RTX 2080 в играх с разрешением 4К и на 40% быстрее в играх с разрешением 1440p.
iXBT.com 06:36
1
Наука

Страусиных предков палеонтологи нашли в Молдавии и на Украине

Предок современных страусов 8 млн лет назад появился в северо-западном Причерноморье, на территории современных Молдовы и южных областей Украины, результаты исследования опубликовал научный журнал Earth-Science Reviews, 20 июля передает пресс-служба Палеонтологического института РАН.
ИА Красная Весна вчера в 11:15
Политика

В конгрессе США одобрили новые санкции против «Северного потока-2»

Палата представителей конгресса США одобрила поправки в проект бюджета Пентагона, которые предполагают новые санкции против трубопроводов «Северный поток-2» и «Турецкий поток», сообщает радиостанция Free Europe.
РБК 07:02
161
Футбол

«Спартак» обратился открытым письмом к департаменту судейства РФС

Руководство клуба обратилось по этому поводу с открытым письмом в адрес главы департамента судейства Российского футбольного союза (РФС) Виктора Кашшаи.
Ридус 15:46
2
Футбол

«Локомотив» занял второе место в чемпионате России по футболу

«Локомотив», со скандалом сменивший тренера перед финишем сезона, занял второе место в чемпионате России.
TV BRICS 06:10
Финансы

Экономист оценил возможность снижения ключевой ставки ЦБ

Главный экономист Совкомбанка Кирилл Соколов оценил возможность снижения ключевой ставки ЦБ на заседании совета директоров в пятницу, 24 июля.
RT на русском 06:05
94
Политика

Военному США могут дать 64 года тюрьмы за шпионаж в пользу России

До 64 лет тюремного заключения с лишением звания, штрафом и конфискацией имущества может грозить военнослужащему ВМС США Чарльзу Бриггсу за передачу секретной информации гражданину России.
Ридус 17:01
Футбол

«Арсенал» проиграл «Астон Вилле» в матче чемпионата Англии

Лондонский "Арсенал" потерпел поражение от "Астон Виллы" в матче 37-го тура чемпионата Англии по футболу.
РИА Новости 17:20
Экономика

Россиян предупредили о деноминации с девальвацией в августе

Причиной деноминации может стать продажа золота Российской Федерацией. У страны нет возможности покупать его, золото она лишь продает.
Evo-rus.com 08:43
207
Политика

Дегтярев пока не рассматривает участие в выборах в Хабаровском крае

Михаил Дегтярев, которого президент Путин назначил исполняющим обязанности губернатора Хабаровского края, сообщил на первой пресс-конференции, почему он оказался в Хабаровске.
Городовой 10:25
432
Здоровье

Волгоградцев предупреждают о приближении сильной магнитной бури

Из-за повышенной солнечной активности 29 июля на планете произойдет довольно крупная магнитная буря, которая будет продолжаться целые сутки.
Волга-Медиа 19 июля в 15:52
15
Как работают Яндекс.Новости?
Главное