Двое российских моряков приговорены в Греции к 253 годам колонии каждый за перевозку нелегальных мигрантов и торговлю людьми. Об этом ТАСС сообщил вице-президент российского отделения Международного комитета защиты прав человека Иван Мельников.

с чего всё началось

Российские моряки Константин Семенов и Иван Возниковцев приговорены в Греции к 253 годам колонии каждый за перевозку нелегальных мигрантов, торговлю людьми и нелегальное пересечение границы.

Двух россиян в Греции приговорили к 253 годам тюрьмы каждого

Футбол «Рига» Кононова победила в седьмом матче подряд Встреча завершилась со счетом 1:0. Команда Олега Кононова победила в седьмом матче подряд и с 24 очками удерживает лидерство в турнирной таблице, обгоняя «РФШ» за счет очной игры.

Политика Путин огласил названия заложенных в Керчи двух десантных кораблей 20 июля Путин принял участие в церемонии закладки боевых кораблей ВМФ в Крыму, глава государства посетил судостроительный завод «Залив» в Керчи. 674

Происшествия Захвативший заложников в Луцке задержан Мужчина, захвативший заложников в украинском Луцке, задержан при штурме автобуса спецназом, сообщает телеканал «112 Украина». 170

Общество Доктор Комаровский назвал плохие качества современных отцов Многие мужчины пытаются переложить ответственность за воспитание детей на супругу, однако такой подход в корне неправильный, сообщил врач-педиатр и телеведущий Евгений Комаровский. 3

Экономика В Госдуме предложили вернуть штрафы за долги по ЖКХ Начисление долгов за услуги ЖКХ хотят вернуть уже с сентября.

Гаджеты Слух: GeForce RTX 3080 окажется на 20% быстрее GeForce RTX 2080 Ti Если GeForce RTX 3080 окажется на 20% быстрее GeForce RTX 2080 Ti, то она же должна быть примерно на 50% быстрее GeForce RTX 2080 в играх с разрешением 4К и на 40% быстрее в играх с разрешением 1440p. 1

Наука Страусиных предков палеонтологи нашли в Молдавии и на Украине Предок современных страусов 8 млн лет назад появился в северо-западном Причерноморье, на территории современных Молдовы и южных областей Украины, результаты исследования опубликовал научный журнал Earth-Science Reviews, 20 июля передает пресс-служба Палеонтологического института РАН.

Политика В конгрессе США одобрили новые санкции против «Северного потока-2» Палата представителей конгресса США одобрила поправки в проект бюджета Пентагона, которые предполагают новые санкции против трубопроводов «Северный поток-2» и «Турецкий поток», сообщает радиостанция Free Europe. 161

Футбол «Спартак» обратился открытым письмом к департаменту судейства РФС Руководство клуба обратилось по этому поводу с открытым письмом в адрес главы департамента судейства Российского футбольного союза (РФС) Виктора Кашшаи. 2

Футбол «Локомотив» занял второе место в чемпионате России по футболу «Локомотив», со скандалом сменивший тренера перед финишем сезона, занял второе место в чемпионате России.

Финансы Экономист оценил возможность снижения ключевой ставки ЦБ Главный экономист Совкомбанка Кирилл Соколов оценил возможность снижения ключевой ставки ЦБ на заседании совета директоров в пятницу, 24 июля. 94

Политика Военному США могут дать 64 года тюрьмы за шпионаж в пользу России До 64 лет тюремного заключения с лишением звания, штрафом и конфискацией имущества может грозить военнослужащему ВМС США Чарльзу Бриггсу за передачу секретной информации гражданину России.

Экономика Россиян предупредили о деноминации с девальвацией в августе Причиной деноминации может стать продажа золота Российской Федерацией. У страны нет возможности покупать его, золото она лишь продает. 207