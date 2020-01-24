Общество

КоммерсантъКоммерсантъДвух россиян в США приговорили к 12 годам тюрьмы за мошенничество

Суд в штате Флорида в США признал виновными братьев Игоря и Дениса Грушко в мошенничестве с банковскими картами. Граждан России приговорили к 12 годам тюремного заключения, сообщает прокуратура Южного округа Флориды.
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В США двух россиян осудили за мошенничество с кредитными картами

РИА Новости00:28

Двух россиян в США приговорили к 12 годам тюрьмы за мошенничество

Коммерсантъ00:55

В США двух россиян приговорили к 12 годам тюрьмы за мошенничество

RT на русском00:52

Россиян в США осудили на 12 лет за мошенничество с кредитками

Известия00:52

В США двух россиян приговорили к 12 годам тюрьмы за мошенничество

Газета.Ru00:44

В США двух россиян приговорили к 12 годам тюремного заключения за мошенничество

ТАСС00:41

Двух россиян приговорили к 12 годам тюрьмы за мошенничество в США

Российская газета01:26
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Экономика

Платеж за получение накопленной пенсии может быть уменьшен

Министерство финансов РФ и Центробанк России разрабатывают два варианта получения накопленной пенсии в рамках готовящейся к принятию системы ГПП (гарантированного пенсионного плана), об этом 24 января сообщают «Известия» со ссылкой на пресс-службу Минфина.
REGNUM вчера в 23:48
Экономика

ЦБ РФ отозвал лицензию у Нижневолжского коммерческого банка

Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у Нижневолжского коммерческого банка, говорится в сообщении ЦБ.
Интерфакс вчера в 23:36
Общество

ФСБ вычислила рассылавший сообщения о минировании сервис

«С 28 ноября 2019 года по настоящее время с зарубежного сервиса Startmail.com (Нидерланды) на электронные адреса органов судебной власти 16 регионов России поступило более 1 тыс. анонимных сообщений с угрозами их минирования», — цитирует РИА Новости сообщение ЦОС ФСБ.
RT на русском вчера в 02:09
Гаджеты

Apple выступила против одинаковой зарядки для всех смартфонов

Руководство компании Apple выступило против введения единого стандарта для зарядных устройств на смартфонах и других портативных гаджетах.
Актуальные Новости 03:43
Здоровье

Красноярский Минздрав опроверг данные об онкозаболеваниях у младенцев

News.ru 05:13
Общество

Китай опубликовал снимок нового коронавируса

РИА Новости 03:26
Происшествия

В Крыму задержан оборудовавший по заданию Киева схроны со взрывчаткой

Федеральная служба безопасности России задержала жителя Крыма, оборудовавшего по заданию спецслужб Украины схроны со взрывчаткой, сообщает пресс-служба ведомства.
RT на русском 02:57
Политика

Против двух российских дипломатов в Болгарии завели дело о шпионаже

Прокуратура Болгарии начала досудебное расследование в отношении двух российских дипломатов, которые, по данным местных спецслужб, занимались шпионажем.
РБК 05:15
Политика

Песков сравнил процесс помилования израильтянки и Ходорковского

Владимир Путин не может помиловать осужденную за контрабанду гашиша израильтянку Нааму Иссахар, так как девушка не обращалась с такой просьбой, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
РБК 05:21
Политика

В Израиле сочли неподобающим поведение Зеленского

На Украине же считают, что основным мотивом странного поведения Зеленского было то, что «солировал» на форуме президент «страны-агрессора» Владимир Путин и прославлялась Красная армия, которая освободила Освенцим.
Свободная Пресса 04:09
Наука

Печень для трансплантации может оставаться живой в течение недели

Группе исследователей из Цюрихского университета удалось сохранить печень живой на семь дней. Печень тяжело сохранять свежей долго.
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Политика

Госдума единогласно поддержала поправки в Конституцию

Госдума единогласно приняла в первом чтении внесенный Владимиром Путиным законопроект о поправках в Конституцию.
Российская газета вчера в 07:55
Политика

В Кремле объяснили необходимость саммита «пятерки» СБ ООН

Во время своей речи российский лидер отметил, что постоянные члены Совбеза — Россия, Китай, США, Франция, Великобритания — должны совместно обсудить актуальные глобальные проблемы.
iReactor 05:08
Политика

Минобороны РФ пригласило страны НАТО поучаствовать в армейских играх

Донат Сорокин / ТАСС Министерство обороны России пригласило военных 90 стран мира, в том числе стран НАТО, поучаствовать в Армейских международных играх в 2020 году, сообщил глава ведомства Сергей Шойгу, передает ТАСС.
РЕН ТВ 04:00
Политика

Путин назначил Орешкина и Мединского своими помощниками

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Политика

Посол Украины в Румынии признал некорректным перевод речи Зеленского

Речь президента Украины Владимира Зеленского по случаю Дня соборности Украины была некорректно переведена, сообщил посол Украины в Румынии Александр Баньков 23 января на своей странице в социальной сети Facebook.
REGNUM 04:36
Футбол

«Млада-Болеслав» сообщил о переговорах Комличенко с московским клубом

Чешский футбольный клуб «Млада-Болеслав» сообщил о переговорах по трансферу российского форварда Николая Комличенко.
RT на русском 03:42
Происшествия

В Пермском крае многодетную мать подозревают в убийстве двоих детей

Жительница Пермского края подозревается в убийстве двух собственных детей. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры региона.
ТАСС вчера в 03:43
Политика

Захарова прокомментировала архивные документы ЦРУ о Бандере

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала архивные документы ЦРУ о деятельности Степана Бандеры.
RT на русском 00:32
Шоу-бизнес

Николай Цискаридзе высказался о Волочковой

RuNews24.ru 03:42
Политика

Порошенко прибыл на допрос в ГБР

Бывший президент Украины Пётр Порошенко прибыл на допрос Государственного бюро расследований (ГБР).
RT на русском 04:38
Авто

Bugatti выпустит недорогой автомобиль на каждый день

На сегодняшний день Bugatti выпускает около 100 автомобилей в год, однако новая модель сможет позволить увеличить объемы производства до 600–700 машин.
Тарантас Ньюс вчера в 02:37
Происшествия

В Пензе на уроке скончался школьник

Как сообщила региональный уполномоченный по правам ребенка Елена Столярова, мальчику стало плохо за партой.
Российская газета 02:08
Гаджеты

Microsoft придумала новый способ выдворить пользователей с Windows 7

Кроме того, Microsoft могла специально "вшить" баг с черным экраном в последнее обновление, чтобы замотивировать пользователей отказаться от устаревшей "семерки" и перейти на Windows 10, которая является более совершенной и продвинутой версией операционной системы.
Газета.Ru вчера в 09:55
Общество

Лукашенко обвинил Россию в давлении на Белоруссию

Президент Белоруссии Александр Лукашенко обвинил Россию в давлении на республику.
Lenta.ru 04:45
Наука

Змеи признаны первоисточником коронавируса в Китае

Как сообщает Today News Ufa, китайские ученые выяснили, что первоисточником коронавируса могли стать змеи.
ToDay News Ufa вчера в 12:03
Шоу-бизнес

Звездная бабушка Мария Шукшина показала, как нянчится с внуком

Фрейя Зильбер попросила, чтобы Марк пожил некоторое время у Шукшиной и Касаткина. Сейчас актриса рядом с внуком, от которого в восторге.
Актуальные Новости вчера в 10:14
Происшествия

Один человек погиб в ДТП с двумя автобусами в Ярославле

ТАСС 01:47
Авто

Как за аномально теплую зиму расплатятся автовладельцы

Стоит отметить, что помимо минусов теплая зима несет для автомобилистов еще и плюсы.
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Политика

В Кремле высоко ценят работу главы Сбербанка Германа Грефа

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал об успехе Германа Грефа на посту главы Сбербанка.
iReactor 05:00
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