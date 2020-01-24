Суд в штате Флорида в США признал виновными братьев Игоря и Дениса Грушко в мошенничестве с банковскими картами. Граждан России приговорили к 12 годам тюремного заключения, сообщает прокуратура Южного округа Флориды.

Двух россиян в США приговорили к 12 годам тюрьмы за мошенничество

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