Общество
КоммерсантъДвух россиян в США приговорили к 12 годам тюрьмы за мошенничество
Суд в штате Флорида в США признал виновными братьев Игоря и Дениса Грушко в мошенничестве с банковскими картами. Граждан России приговорили к 12 годам тюремного заключения, сообщает прокуратура Южного округа Флориды.
Читать в источнике
Оценить68
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7056 источников, обновлено в 05:30, Ашберн
Экономика
Платеж за получение накопленной пенсии может быть уменьшен
Министерство финансов РФ и Центробанк России разрабатывают два варианта получения накопленной пенсии в рамках готовящейся к принятию системы ГПП (гарантированного пенсионного плана), об этом 24 января сообщают «Известия» со ссылкой на пресс-службу Минфина.
Экономика
ЦБ РФ отозвал лицензию у Нижневолжского коммерческого банка
Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у Нижневолжского коммерческого банка, говорится в сообщении ЦБ.
Общество
ФСБ вычислила рассылавший сообщения о минировании сервис
«С 28 ноября 2019 года по настоящее время с зарубежного сервиса Startmail.com (Нидерланды) на электронные адреса органов судебной власти 16 регионов России поступило более 1 тыс. анонимных сообщений с угрозами их минирования», — цитирует РИА Новости сообщение ЦОС ФСБ.
Гаджеты
Apple выступила против одинаковой зарядки для всех смартфонов
Руководство компании Apple выступило против введения единого стандарта для зарядных устройств на смартфонах и других портативных гаджетах.
Общество
Китай опубликовал снимок нового коронавируса
Происшествия
В Крыму задержан оборудовавший по заданию Киева схроны со взрывчаткой
Федеральная служба безопасности России задержала жителя Крыма, оборудовавшего по заданию спецслужб Украины схроны со взрывчаткой, сообщает пресс-служба ведомства.
Политика
Против двух российских дипломатов в Болгарии завели дело о шпионаже
Прокуратура Болгарии начала досудебное расследование в отношении двух российских дипломатов, которые, по данным местных спецслужб, занимались шпионажем.
Политика
Песков сравнил процесс помилования израильтянки и Ходорковского
Владимир Путин не может помиловать осужденную за контрабанду гашиша израильтянку Нааму Иссахар, так как девушка не обращалась с такой просьбой, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Политика
В Израиле сочли неподобающим поведение Зеленского
На Украине же считают, что основным мотивом странного поведения Зеленского было то, что «солировал» на форуме президент «страны-агрессора» Владимир Путин и прославлялась Красная армия, которая освободила Освенцим.
Наука
Печень для трансплантации может оставаться живой в течение недели
Группе исследователей из Цюрихского университета удалось сохранить печень живой на семь дней. Печень тяжело сохранять свежей долго.
Политика
Госдума единогласно поддержала поправки в Конституцию
Госдума единогласно приняла в первом чтении внесенный Владимиром Путиным законопроект о поправках в Конституцию.
Политика
В Кремле объяснили необходимость саммита «пятерки» СБ ООН
Во время своей речи российский лидер отметил, что постоянные члены Совбеза — Россия, Китай, США, Франция, Великобритания — должны совместно обсудить актуальные глобальные проблемы.
Политика
Минобороны РФ пригласило страны НАТО поучаствовать в армейских играх
Донат Сорокин / ТАСС Министерство обороны России пригласило военных 90 стран мира, в том числе стран НАТО, поучаствовать в Армейских международных играх в 2020 году, сообщил глава ведомства Сергей Шойгу, передает ТАСС.
Политика
Посол Украины в Румынии признал некорректным перевод речи Зеленского
Речь президента Украины Владимира Зеленского по случаю Дня соборности Украины была некорректно переведена, сообщил посол Украины в Румынии Александр Баньков 23 января на своей странице в социальной сети Facebook.
Футбол
«Млада-Болеслав» сообщил о переговорах Комличенко с московским клубом
Чешский футбольный клуб «Млада-Болеслав» сообщил о переговорах по трансферу российского форварда Николая Комличенко.
Происшествия
В Пермском крае многодетную мать подозревают в убийстве двоих детей
Жительница Пермского края подозревается в убийстве двух собственных детей. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры региона.
Политика
Захарова прокомментировала архивные документы ЦРУ о Бандере
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала архивные документы ЦРУ о деятельности Степана Бандеры.
Шоу-бизнес
Николай Цискаридзе высказался о Волочковой
Политика
Порошенко прибыл на допрос в ГБР
Бывший президент Украины Пётр Порошенко прибыл на допрос Государственного бюро расследований (ГБР).
Авто
Bugatti выпустит недорогой автомобиль на каждый день
На сегодняшний день Bugatti выпускает около 100 автомобилей в год, однако новая модель сможет позволить увеличить объемы производства до 600–700 машин.
Происшествия
В Пензе на уроке скончался школьник
Как сообщила региональный уполномоченный по правам ребенка Елена Столярова, мальчику стало плохо за партой.
Гаджеты
Microsoft придумала новый способ выдворить пользователей с Windows 7
Кроме того, Microsoft могла специально "вшить" баг с черным экраном в последнее обновление, чтобы замотивировать пользователей отказаться от устаревшей "семерки" и перейти на Windows 10, которая является более совершенной и продвинутой версией операционной системы.
Общество
Лукашенко обвинил Россию в давлении на Белоруссию
Президент Белоруссии Александр Лукашенко обвинил Россию в давлении на республику.
Наука
Змеи признаны первоисточником коронавируса в Китае
Как сообщает Today News Ufa, китайские ученые выяснили, что первоисточником коронавируса могли стать змеи.
Шоу-бизнес
Звездная бабушка Мария Шукшина показала, как нянчится с внуком
Фрейя Зильбер попросила, чтобы Марк пожил некоторое время у Шукшиной и Касаткина. Сейчас актриса рядом с внуком, от которого в восторге.
Авто
Как за аномально теплую зиму расплатятся автовладельцы
Стоит отметить, что помимо минусов теплая зима несет для автомобилистов еще и плюсы.
Политика
В Кремле высоко ценят работу главы Сбербанка Германа Грефа
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал об успехе Германа Грефа на посту главы Сбербанка.