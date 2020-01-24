Общество
КоммерсантъДвух россиян в США приговорили к 12 годам тюрьмы за мошенничество
Суд в штате Флорида в США признал виновными братьев Игоря и Дениса Грушко в мошенничестве с банковскими картами. Граждан России приговорили к 12 годам тюремного заключения, сообщает прокуратура Южного округа Флориды.
Читать в источнике
Оценить69
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7055 источников, обновлено в 06:59, Ашберн
Шоу-бизнес
Жена футболиста Тарасова рассердила Сети голым пупком на фоне икон
Политика
В ООН поддержали предложение Путина о саммите лидеров пяти стран
Некоторые участники уже поддержали предложение. В ООН поддержали предложение Владимира Путина о саммите лидеров пяти стран.
Политика
Песков объяснил отсутствие контактов Путина с Зеленским в Израиле
"Зеленский, к сожалению, отменил свой приезд на форум", - напомнил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ТАСС.
Общество
Глава Чувашии заставил пожарного подпрыгивать за ключами от машины
Глава Чувашской республики Михаил Игнатьев вновь оказался в центре скандала, заставив сотрудника МЧС подпрыгивать за ключами от пожарной машины.
Кино
Фильм «Плохие парни навсегда» возглавит российский бокс-офис
Политика
В Кремле прокомментировали слова Грефа о возможном уходе из Сбербанка
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал заявление председателя правления Сбербанка Германа Грефа о готовности покинуть свой пост, если изменится стратегия организации.
Политика
В Болгарии российских дипломатов подозревают в шпионаже
Прокуратура Болгарии начала досудебные разбирательства в отношении двух российских дипломатов, которые подозреваются в шпионаже.
Футбол
«Зенит» объявил об уходе Матиаса Краневиттера
Аргентинский полузащитник Матиас Краневиттер покинул санкт-петербургский "Зенит", сообщается на официальной странице футбольного клуба в Twitter.
Экономика
Forbes составил рейтинг крупнейших владельцев недвижимости в России
В рейтинге представлены российские и иностранные компании, которые владеют коммерческой недвижимостью на территории России.
Политика
Лукашенко разъяснил ситуацию с закупкой нефти из России
Белорусский лидер Александр Лукашенко разъяснил ситуацию с закупкой нефти из России.
Политика
Песков сравнил процесс помилования израильтянки и Ходорковского
Владимир Путин не может помиловать осужденную за контрабанду гашиша израильтянку Нааму Иссахар, так как девушка не обращалась с такой просьбой, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Шоу-бизнес
В Москве скоропостижно скончался актёр Данила Перов
В Москве скоропостижно скончался актёр Данила Перов – сын Раисы Рязановой и Юрия Перова. Заслуженному артисту России был 51 год.
Транспорт
Сменился руководитель Калининградской железной дороги
Руководитель Калининградской железной дороги Виктор Голомолзин покидает свой пост.
Общество
Умерла старейший хирург России Алла Левушкина
В Рязани на 93-м году жизни умерла хирург-проктолог Алла Левушкина.
Политика
ЦРУ рассекретило архивы об «агенте Гитлера» Степане Бандере
Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США выложило в открытый доступ свыше 13 миллионов страниц архивных документов, более 300 из которых касаются украинского националиста Степана Бандеры.
Политика
Кремль оценил миллионы евро от Германии для блокадников Ленинграда
Решение Германии выделить 12 миллионов евро в помощь блокадникам Ленинграда заслуживает высокой оценки.
Армия и оружие
Сирия вернула контроль над большей частью границы с Турцией и Ираком
Сирийская правительственная армия восстановила контроль над большей частью границы с Турцией и Ираком, заявил глава МИД России Сергей Лавров.
Политика
Госдума одобрила в первом чтении поправки в Конституцию
Госдума в первом чтении одобрила поправки в Конституцию РФ, передает корреспондент ИА REGNUM 23 января.
Политика
Израильское СМИ признало провал Зеленского в Давосе
Израильский телеканал Arutz 7 назвал провалом появление президента Украины Владимира Зеленского на Всемирном экономическом форуме (ВЭФ) в Давосе.
Армия и оружие
Российские подлодки получат ракеты-«взломщики» арктического льда
По данным источников в Минобороны РФ, в настоящее время новые ракеты проверяют атомные подлодки, созданные в соответствии с проектами 955 «Борей» и 855 «Ясень».
Политика
В Брюсселе подписали соглашение о выходе Великобритании из ЕС
Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила в твиттере, что они вместе с председателем Совета ЕС Шарлем Мишелем подписали соглашение о выходе Великобритании из Евросоюза.
Политика
Орешкин на новом посту займется экономическими вопросами
Максим Орешкин на посту помощника президента будет заниматься вопросами экономики, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Происшествия
В Башкирии отец изнасиловал дочь и покончил с собой
Как сообщает телекомпания «Башкортостан», 4-летнюю девочку изнасиловал собственный отец. После этого 33-летний мужчина покончил с собой.
Спорт
Горячкина проиграла Вэньцзюнь в матче за шахматную корону
Общество
Globus разрабатывает новый формат магазинов в России
Общество
Население Украины сократилось на 11,5 млн человек
Численность населения Украины уменьшилась на 11,45 млн человек с 2001 года.
Происшествия
В Красноярске задержаны организаторы порносъёмок с подростками
Мужчины, подозреваемые в организации порнографических съёмок с участием несовершеннолетних, задержаны в Красноярске.
Происшествия
Под Петербургом нашли обгоревший труп блогерши, сообщили СМИ
По его данным, тело нашли в лесу в районе поселка Парголово. Девушка снимала видео для YouTube и вела Telegram-канал.
Здоровье
В Минздраве Новосибирской области рассказали о дефиците онкологов
Если в целом по России на каждые полсотни тысяч жителей приходится чуть более двух с половиной профессиональных единиц медиков, то в Новосибирске эта цифра составляет около двух врачей на пятьдесят тысяч жителей.