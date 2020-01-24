Общество

КоммерсантъКоммерсантъДвух россиян в США приговорили к 12 годам тюрьмы за мошенничество

Суд в штате Флорида в США признал виновными братьев Игоря и Дениса Грушко в мошенничестве с банковскими картами. Граждан России приговорили к 12 годам тюремного заключения, сообщает прокуратура Южного округа Флориды.
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В США двух россиян приговорили к 12 годам тюрьмы за мошенничество

Газета.Ru00:44

Двух россиян в США приговорили к 12 годам тюрьмы за мошенничество

Коммерсантъ00:55

В США двух россиян приговорили к 12 годам тюрьмы за мошенничество

RT на русском00:52

Россиян в США осудили на 12 лет за мошенничество с кредитками

Известия00:52

Двух россиян приговорили к 12 годам тюрьмы за мошенничество в США

Российская газета01:26

В США двух россиян приговорили к 12 годам тюремного заключения за мошенничество

ТАСС00:41

В США двух россиян осудили за мошенничество с кредитными картами

РИА Новости00:28
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Жена футболиста Тарасова рассердила Сети голым пупком на фоне икон

Московский Комсомолец 05:13
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В ООН поддержали предложение Путина о саммите лидеров пяти стран

Некоторые участники уже поддержали предложение. В ООН поддержали предложение Владимира Путина о саммите лидеров пяти стран.
Piter.tv вчера в 23:55
Политика

Песков объяснил отсутствие контактов Путина с Зеленским в Израиле

"Зеленский, к сожалению, отменил свой приезд на форум", - напомнил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ТАСС.
Российская газета вчера в 13:40
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Глава Чувашии заставил пожарного подпрыгивать за ключами от машины

Глава Чувашской республики Михаил Игнатьев вновь оказался в центре скандала, заставив сотрудника МЧС подпрыгивать за ключами от пожарной машины.
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Фильм «Плохие парни навсегда» возглавит российский бокс-офис

Газета.Ru вчера в 03:56
Политика

В Кремле прокомментировали слова Грефа о возможном уходе из Сбербанка

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал заявление председателя правления Сбербанка Германа Грефа о готовности покинуть свой пост, если изменится стратегия организации.
Известия 05:42
Политика

В Болгарии российских дипломатов подозревают в шпионаже

Прокуратура Болгарии начала досудебные разбирательства в отношении двух российских дипломатов, которые подозреваются в шпионаже.
Вести.Ru 05:19
Футбол

«Зенит» объявил об уходе Матиаса Краневиттера

Аргентинский полузащитник Матиас Краневиттер покинул санкт-петербургский "Зенит", сообщается на официальной странице футбольного клуба в Twitter.
РИА Новости 06:20
Экономика

Forbes составил рейтинг крупнейших владельцев недвижимости в России

В рейтинге представлены российские и иностранные компании, которые владеют коммерческой недвижимостью на территории России.
Российская газета вчера в 03:04
Политика

Лукашенко разъяснил ситуацию с закупкой нефти из России

Белорусский лидер Александр Лукашенко разъяснил ситуацию с закупкой нефти из России.
RT на русском 05:25
Политика

Песков сравнил процесс помилования израильтянки и Ходорковского

Владимир Путин не может помиловать осужденную за контрабанду гашиша израильтянку Нааму Иссахар, так как девушка не обращалась с такой просьбой, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
РБК 05:21
Шоу-бизнес

В Москве скоропостижно скончался актёр Данила Перов

В Москве скоропостижно скончался актёр Данила Перов – сын Раисы Рязановой и Юрия Перова. Заслуженному артисту России был 51 год.
Газета Metro 22 января в 12:41
Транспорт

Сменился руководитель Калининградской железной дороги

Руководитель Калининградской железной дороги Виктор Голомолзин покидает свой пост.
РБК Калининград 04:38
Общество

Умерла старейший хирург России Алла Левушкина

В Рязани на 93-м году жизни умерла хирург-проктолог Алла Левушкина.
РИА Новости 05:25
Политика

ЦРУ рассекретило архивы об «агенте Гитлера» Степане Бандере

Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США выложило в открытый доступ свыше 13 миллионов страниц архивных документов, более 300 из которых касаются украинского националиста Степана Бандеры.
Российская газета вчера в 14:16
Политика

Кремль оценил миллионы евро от Германии для блокадников Ленинграда

Решение Германии выделить 12 миллионов евро в помощь блокадникам Ленинграда заслуживает высокой оценки.
Lenta.ru 06:33
Армия и оружие

Сирия вернула контроль над большей частью границы с Турцией и Ираком

Сирийская правительственная армия восстановила контроль над большей частью границы с Турцией и Ираком, заявил глава МИД России Сергей Лавров.
РИА Новости 05:37
Политика

Госдума одобрила в первом чтении поправки в Конституцию

Госдума в первом чтении одобрила поправки в Конституцию РФ, передает корреспондент ИА REGNUM 23 января.
REGNUM вчера в 04:00
Политика

Израильское СМИ признало провал Зеленского в Давосе

Израильский телеканал Arutz 7 назвал провалом появление президента Украины Владимира Зеленского на Всемирном экономическом форуме (ВЭФ) в Давосе.
Lenta.ru вчера в 11:50
Армия и оружие

Российские подлодки получат ракеты-«взломщики» арктического льда

По данным источников в Минобороны РФ, в настоящее время новые ракеты проверяют атомные подлодки, созданные в соответствии с проектами 955 «Борей» и 855 «Ясень».
Дни24 05:09
Происшествия

Работники Новочеркасской ГРЭС оценили масштабы аварии

REGNUM 05:09
Политика

В Брюсселе подписали соглашение о выходе Великобритании из ЕС

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила в твиттере, что они вместе с председателем Совета ЕС Шарлем Мишелем подписали соглашение о выходе Великобритании из Евросоюза.
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Политика

Орешкин на новом посту займется экономическими вопросами

Максим Орешкин на посту помощника президента будет заниматься вопросами экономики, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
РИА Новости 05:38
Происшествия

В Башкирии отец изнасиловал дочь и покончил с собой

Как сообщает телекомпания «Башкортостан», 4-летнюю девочку изнасиловал собственный отец. После этого 33-летний мужчина покончил с собой.
Что происходит 01:38
Спорт

Горячкина проиграла Вэньцзюнь в матче за шахматную корону

RT на русском 05:46
Общество

Globus разрабатывает новый формат магазинов в России

Коммерсантъ 02:03
Общество

Население Украины сократилось на 11,5 млн человек

Численность населения Украины уменьшилась на 11,45 млн человек с 2001 года.
BFM.ru вчера в 09:23
Происшествия

В Красноярске задержаны организаторы порносъёмок с подростками

Мужчины, подозреваемые в организации порнографических съёмок с участием несовершеннолетних, задержаны в Красноярске.
REGNUM 04:25
Происшествия

Под Петербургом нашли обгоревший труп блогерши, сообщили СМИ

По его данным, тело нашли в лесу в районе поселка Парголово. Девушка снимала видео для YouTube и вела Telegram-канал.
РИА Новости 05:23
Здоровье

В Минздраве Новосибирской области рассказали о дефиците онкологов

Если в целом по России на каждые полсотни тысяч жителей приходится чуть более двух с половиной профессиональных единиц медиков, то в Новосибирске эта цифра составляет около двух врачей на пятьдесят тысяч жителей.
Evo-rus.com вчера в 23:11
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