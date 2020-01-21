Общество

Газета.RuГазета.RuДвух россиян задержали в Давосе в преддверии форума

За пять месяцев до Всемирного экономического форума в Давосе задержали двух россиян, которых власти Швейцарии подозревали в шпионаже и покушении на финансиста Уильяма Браудера. У задержанных, представившихся сантехниками, нашли дипломатические паспорта и отпустили.
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У полиции Швейцарии не нашлось претензий к задержанным в Давосе россиянам

Интерфакс10:13

Двух «подозрительных» россиян задержали в Давосе в преддверии форума

РБК06:35

Двух россиян задержали в Давосе в преддверии форума

Газета.Ru10:25

Швейцарские СМИ сообщили о двух российских шпионах в Давосе

Коммерсантъ08:21

У задержанных за «покушение» на Браудера россиян нашли дипломатические паспорта

Lenta.ru07:43

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Московский Комсомолец10:32

На Всемирном экономическом форуме в Давосе по некоторым данным предотвратили операцию российских спецслужб

Эхо Москвы10:20
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Автоматически обработаны 7052 источника, обновлено в 11:58, Ашберн
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«Предполагается, что система заработает 1 января 2022 года»,— сказал господин Швецов в ходе совещания в Госдуме по новому плану гарантированных пенсионных накоплений (цитата по ТАСС).
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Глава Huawei: операционная система HarmonyOS готова и будет использоваться в смартфонах

Глава и основатель Huawei Рен Женфей (Ren Zhengfei) впервые за пять лет прилетел в Давос на Всемирный экономический форум.
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Какие соцвыплаты вырастут с 1 февраля

Как рассказали в Пенсионном фонде России, с 1 февраля увеличится размер ежемесячной денежной выплаты (ЕДВ) для федеральных льготников.
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Изменения в регистрации авто стали для водителей новой ловушкой

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Медведев отписался от правительства в Instagram после отставки

Бывший премьер-министр Дмитрий Медведев отписался от аккаунта правительства в Instagram.
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Путин предложил Чайке стать полпредом на Северном Кавказе

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В новый состав кабинета министров РФ под руководством Михаила Мишустина не войдет нынешний и. о. вице-премьера Дмитрий Козак.
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Психолого-психиатрическая экспертиза историка Соколова завершена

Как сообщил ТАСС во вторник его адвокат Александр Почуев, защита в ближайшее время ознакомится с ее результатами, но уже сейчас уверена, что специалисты признали Соколова вменяемым.
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Сборная России по хоккею вышла в финал юношеских Игр и сыграет с США

Сборная России по хоккею вышла в финал юношеских Олимпийских игр.
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Оззи Осборн рассказал, что у него диагностировали болезнь Паркинсона

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Лукашенко: Москва не дает согласие на поставки нефти из Казахстана

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Россия не дает согласия на поставки нефти для Белоруссии из Казахстана.
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Футбол

В Турции вратарь и защитник одной команды отбили три пенальти подряд

Вратарь отбил удар с 11-метровой отметки, но судья попросил заново исполнить пенальти.
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Экономика

Первый зампред ВТБ Олюнин покинет свой пост

Первый заместитель председателя правления банка ВТБ Дмитрий Олюнин покинет свой пост в конце января.
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Политика

Новейшие российские вертолетоносцы заложат ко Дню Победы

Закладку двух российских вертолетоносцев приурочат к 9 мая 2020 года.
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Трамп против Тунберг: в Давосе стартовал Всемирный экономический форум

Шведская активистка Грета Тунберг выступила на Всемирном экономическом форуме в Давосе.
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Глава USADA выступил за публичные слушания в CAS по делу WADA и РУСАДА

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Пока наши феноменальные одиночницы втянули весь мир в азартные споры о четверных прыжках — надо или не надо, а если надо, то, сколько раз и во сколько лет, — остальные виды фигурного катания без лишнего шума живут полной турнирной жизнью.
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Дуров назвал iCloud инструментом слежки

Основатель соцсети "ВКонтакте" и мессенджера Telegram Павел Дуров заявил, что облачный сервис компании Apple iCloud стал инструментом наблюдения.
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Политика

Порошенко доставят на допрос силой

Следователь Олег Корецкий Государственного бюро расследований Украины (ГБР) заявил о неявке на допрос экс-президента Украины Петра Порошенко и заявил о возможности его принудительного привода.
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