За пять месяцев до Всемирного экономического форума в Давосе задержали двух россиян, которых власти Швейцарии подозревали в шпионаже и покушении на финансиста Уильяма Браудера. У задержанных, представившихся сантехниками, нашли дипломатические паспорта и отпустили.

Двух россиян задержали в Давосе в преддверии форума

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