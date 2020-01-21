Общество
Газета.RuДвух россиян задержали в Давосе в преддверии форума
За пять месяцев до Всемирного экономического форума в Давосе задержали двух россиян, которых власти Швейцарии подозревали в шпионаже и покушении на финансиста Уильяма Браудера. У задержанных, представившихся сантехниками, нашли дипломатические паспорта и отпустили.
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Армия и оружие
Лукашенко сменил военное руководство Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко сменил военное руководство страны. Об этом в понедельник, 20 января, сообщает БЕЛТА.
Происшествия
Суд смягчил приговор ростовскому предпринимателю из «списка Титова»
Ростовский областной суд во вторник, 21 января, рассмотрел апелляционные жалобы на приговор предпринимателю Андрею Каковкину и постановил считать ранее назначенное наказание условным.
Здоровье
Россиянам рекомендовали не посещать китайский Ухань из-за коронавируса
Роспотребнадзор рекомендовал нашим соотечественникам воздержаться от поездок в китайский город Ухань – до тех пор, пока там не стабилизируется ситуация с коронавирусом.
Политика
Вероника Скворцова уйдет с поста главы Минздрава
Вероника Скворцова была назначена министром здравоохранения в 2012 году, до этого с 2008 года она занимала должность замминистра здравоохранения и соцразвития.
Происшествия
Невестка Хрущева скончалась в Москве
Невестка Никиты Хрущева Галина Шумова скончалась в Москве на 86-м году жизни, передает телеканал РЕН ТВ во вторник, 21 января.
Происшествия
Кончаловский заявил о пропаже сына
Режиссер Андрей Кончаловский обратился в полицию с заявлением о пропаже своего 16-летнего сына.
Энергетика
Беларусь и РФ прекратили переговоры о транзите нефти
Контракты на поставку российских углеводородов в Беларусь закончились 31 декабря 2019 года. При заключении новых стороны оказались в тупике.
Общество
Глава ПФР рассказал о сокращении числа пенсионеров
В 2020 году число пенсионеров в России сократилось на 800 тыс. человек в связи с повышением пенсионного возраста.
Экономика
Новая пенсионная схема может заработать с 2022 года
«Предполагается, что система заработает 1 января 2022 года»,— сказал господин Швецов в ходе совещания в Госдуме по новому плану гарантированных пенсионных накоплений (цитата по ТАСС).
Политика
Госдума может запретить приравнивать СССР к нацистской Германии
Глава комитета Госдумы по культуре Елена Ямпольская выступила с инициативой защитить историю СССР от попыток приравнять Союз к нацистской Германии.
Гаджеты
Глава Huawei: операционная система HarmonyOS готова и будет использоваться в смартфонах
Глава и основатель Huawei Рен Женфей (Ren Zhengfei) впервые за пять лет прилетел в Давос на Всемирный экономический форум.
Общество
Какие соцвыплаты вырастут с 1 февраля
Как рассказали в Пенсионном фонде России, с 1 февраля увеличится размер ежемесячной денежной выплаты (ЕДВ) для федеральных льготников.
Авто
Изменения в регистрации авто стали для водителей новой ловушкой
Эксперты издания Autonews рассказали читателям, как работает нововведение по регистрации новых автомобилей в салонах, а также, почему владельцам рекомендуют везти машину в МРЭО на эвакуаторе.
Политика
Медведев отписался от правительства в Instagram после отставки
Бывший премьер-министр Дмитрий Медведев отписался от аккаунта правительства в Instagram.
Политика
Дмитрий Козак покинет правительство
В новый состав кабинета министров РФ под руководством Михаила Мишустина не войдет нынешний и. о. вице-премьера Дмитрий Козак.
Происшествия
Психолого-психиатрическая экспертиза историка Соколова завершена
Как сообщил ТАСС во вторник его адвокат Александр Почуев, защита в ближайшее время ознакомится с ее результатами, но уже сейчас уверена, что специалисты признали Соколова вменяемым.
Хоккей
Сборная России по хоккею вышла в финал юношеских Игр и сыграет с США
Сборная России по хоккею вышла в финал юношеских Олимпийских игр.
Экономика
Лукашенко: Москва не дает согласие на поставки нефти из Казахстана
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Россия не дает согласия на поставки нефти для Белоруссии из Казахстана.
Футбол
В Турции вратарь и защитник одной команды отбили три пенальти подряд
Вратарь отбил удар с 11-метровой отметки, но судья попросил заново исполнить пенальти.
Экономика
Первый зампред ВТБ Олюнин покинет свой пост
Первый заместитель председателя правления банка ВТБ Дмитрий Олюнин покинет свой пост в конце января.
Политика
Новейшие российские вертолетоносцы заложат ко Дню Победы
Закладку двух российских вертолетоносцев приурочат к 9 мая 2020 года.
Общество
Трамп против Тунберг: в Давосе стартовал Всемирный экономический форум
Шведская активистка Грета Тунберг выступила на Всемирном экономическом форуме в Давосе.
Спорт
Глава USADA выступил за публичные слушания в CAS по делу WADA и РУСАДА
Глава Антидопингового агентства США (USADA) Трэвис Тайгарт выступил за проведение публичных слушаний в Спортивном арбитражном суде (CAS) по спору между Всемирным антидопинговым агентством (WADA) и Российским антидопинговым агентством (РУСАДА).
Фигурное катание
На чемпионате Европы по фигурному катанию Россия помчится за Плющенко
Пока наши феноменальные одиночницы втянули весь мир в азартные споры о четверных прыжках — надо или не надо, а если надо, то, сколько раз и во сколько лет, — остальные виды фигурного катания без лишнего шума живут полной турнирной жизнью.
Игры
Ад в деталях: три свежих скриншота DOOM Eternal
В сети появилось несколько новых скриншотов DOOM Eternal, связанных со свежим сюжетным трейлером шутера.
Технологии
Дуров назвал iCloud инструментом слежки
Основатель соцсети "ВКонтакте" и мессенджера Telegram Павел Дуров заявил, что облачный сервис компании Apple iCloud стал инструментом наблюдения.
Политика
Посольство назвало публикации о российских «шпионах» в Давосе вбросом
Сообщения СМИ о российских "шпионах" в Давосе следует расценивать как журналистскую спекуляцию и очередной вброс, заявил РИА Новости пресс-секретарь посольства России в Берне Станислав Смирнов.
Политика
Порошенко доставят на допрос силой
Следователь Олег Корецкий Государственного бюро расследований Украины (ГБР) заявил о неявке на допрос экс-президента Украины Петра Порошенко и заявил о возможности его принудительного привода.