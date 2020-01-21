Общество
Газета.RuДвух россиян задержали в Давосе в преддверии форума
За пять месяцев до Всемирного экономического форума в Давосе задержали двух россиян, которых власти Швейцарии подозревали в шпионаже и покушении на финансиста Уильяма Браудера. У задержанных, представившихся сантехниками, нашли дипломатические паспорта и отпустили.
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Политика
Орешкин, Скворцова и Мединский покинули правительство
Что касается вице-премьеров, то эти посты покинули Антон Силуанов, Максим Акимов, Константин Чуйченко, Алексей Гордеев, Дмитрий Козак, Ольга Голодец и Виталий Мутко.
Кино
Empire опубликовал список лучших фильмов XXI века
Общество
Дмитрий Чернышенко назначен вице-премьером
Чернышенко назначен указом президента России Владимира Путина о составе нового кабинета министров.
Происшествия
Александр Емельяненко арестован на семь суток
Известный боец смешанного стиля Александр Емельяненко был арестован судом Анапы на семь суток.
Футбол
Семак — о разгроме клуба «Аль-Увайнах»: «Хорошая тренировка для „Зенита“ получилась»
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал разгромную победу над катарским клубом «Аль-Увайнах» (10:0) в контрольном матче на сборе в Дохе.
Кино
Фильм «Плохие парни навсегда» возглавил американский прокат
Здоровье
На Брянщине продолжится модернизация первичного звена здравоохранения
В рамках реализации программы «100 сёл Брянщины» в 2020 году будет капитально отремонтировано более ста фельдшерско-акушерских пунктов.
Политика
Порошенко принудительно приведут на допрос
Экс-президент Украины Петр Порошенко вновь не явился на допрос в Государственное бюро расследований.
Политика
Путин и Мишустин поставили задачи новому правительству
Премьер-министр России Михаил Мишустин назвал состав нового правительства, а президент Владимир Путин напутствовал новый кабмин.
Культура
Comic Con и «Игромир» пройдут в Москве 1-4 октября
Седьмой фестиваль поп-культуры Comic Con Russia и 15-я международная выставка "Игромир" пройдут 1-4 октября в выставочном центре "Крокус Экспо".
Происшествия
В Москве нашли мертвой невестку Никиты Хрущева
В столице была найдена мертвой супруга сына советского лидера Никиты Хрущева, 85-летняя Галина Шумова.
Политика
Трамп навязывает Европе «энергобезопасность»
Как пояснил Трамп, «мы призываем наших друзей в Европе воспользоваться поставками энергосырья из США, чтобы добиться реальной энергетической безопасности», отметив, что США на данный момент «добывают нефти и газа больше всех в мире», сообщает ТАСС.
Экономика
Лукашенко: Москва не дает согласие на поставки нефти из Казахстана
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Россия не дает согласия на поставки нефти для Белоруссии из Казахстана.
Наука
Ученые обнаружили антираковое действие многих обычных лекарств
Политика
Объявлен состав нового правительства России
Вице-премьер, руководитель социального блока займется реализацией послания президента Федеральному собранию в составе нового правительства.
Армия и оружие
В Багдаде обстрелян ракетами район посольства США
Три ракеты упали недалеко от посольства США, что находится в "зеленой зоне" Багдада. Об этом сообщили местные СМИ Ирака.
Финансы
Внешний долг России достиг почти полтриллиона долларов
Сумма внешнего долга России в 2019 году составила $481,5 млрд. Об этом сообщает РИА "Новости", ссылаясь на Центробанк России (ЦБ).
Хоккей
КХЛ. «Торпедо» дома одолело «Локомотив»
Нижегородское «Торпедо» на домашнем льду переиграло ярославский «Локомотив» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.
Авто
Составлен топ-10 популярных иномарок с пробегом в России в 2019 году
Политика
Захарова назвала статью польского премьера об Освенциме самоубийством
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала статью премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого, посвященную 75-летию освобождения Освенцима.
Экономика
Бюджет России в 2019 году исполнен с профицитом 1,8% ВВП
Федеральный бюджет в 2019 году исполнен с профицитом 1 триллион 967 миллиардов рублей, или 1,8% ВВП. Об этом говорится в данных Минфина РФ.
Происшествия
Кончаловский заявил о пропаже сына
Режиссер Андрей Кончаловский обратился в полицию с заявлением о пропаже своего 16-летнего сына.
Кино
Хоакин Феникс получил премию Гильдии киноактеров США за лучшую роль
Исполнивший главную роль в фильме «Джокер»Американский актер Хоакин Феникс получил премию Гильдии киноактеров США в номинации «Лучшая мужская роль».
Армия и оружие
В ЛНР было отбито наступление ВСУ
Наступление ВСУ в районе Бахмутской трассы, о котором писали некоторые телеграм-каналы, действительно имело место.
Спорт
Министр спорта Колобков не войдет в новое правительство
«Колобкова в новом правительстве не будет», — говорит источник в аппарате правительства.
Футбол
Гендиректор «Сочи» прокомментировал аренду Кокорина
Генеральный директор "Сочи" Дмитрий Рубашко предположил, почему "Зенит" еще не объявил о переезде Александра Кокорина в их клуб на правах аренды.
Технологии
Дуров назвал iCloud инструментом слежки
Основатель соцсети "ВКонтакте" и мессенджера Telegram Павел Дуров заявил, что облачный сервис компании Apple iCloud стал инструментом наблюдения.
Армия и оружие
Столтенберг заявил о рекордном присутствии США в Европе с начала века
Военное присутствие США в Европе достигло рекордного уровня с начала века, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг во время выступления в Европейском парламенте.
Политика
Путин утвердил девятерых заместителей Мишустина
Президент России Владимир Путин подписал указ, по которому у премьера Мишустина будет девять заместителей, в том числе один из них первый.
Шоу-бизнес
Королева Елизавета II забрала у Меган Маркл подаренные украшения
Королева Великобритании Елизавета II забирает у Меган Маркл все фамильные драгоценности, пишет издание Что происходит.