Общество

Газета.RuГазета.RuДвух россиян задержали в Давосе в преддверии форума

За пять месяцев до Всемирного экономического форума в Давосе задержали двух россиян, которых власти Швейцарии подозревали в шпионаже и покушении на финансиста Уильяма Браудера. У задержанных, представившихся сантехниками, нашли дипломатические паспорта и отпустили.
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У полиции Швейцарии не нашлось претензий к задержанным в Давосе россиянам

Интерфакс10:13

В полиции Швейцарии прокомментировали задержание «российских сантехников»

Московский Комсомолец10:32

Двух «подозрительных» россиян задержали в Давосе в преддверии форума

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Швейцарские СМИ сообщили о двух российских шпионах в Давосе

Коммерсантъ08:21

У задержанных за «покушение» на Браудера россиян нашли дипломатические паспорта

Lenta.ru07:43

Двух россиян задержали в Давосе в преддверии форума

Газета.Ru10:25

На Всемирном экономическом форуме в Давосе по некоторым данным предотвратили операцию российских спецслужб

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