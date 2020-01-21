Общество
Газета.RuДвух россиян задержали в Давосе в преддверии форума
За пять месяцев до Всемирного экономического форума в Давосе задержали двух россиян, которых власти Швейцарии подозревали в шпионаже и покушении на финансиста Уильяма Браудера. У задержанных, представившихся сантехниками, нашли дипломатические паспорта и отпустили.
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Происшествия
Влад Бахов знал, что скоро умрет
Политика
Объявлен новый состав правительства России
На встрече с членами нового правительства президент Владимир Путин назвал важнейшей задачей кабмина - "повышение благосостояния наших граждан и укрепление нашей государственности и позиций нашего государства в мире".
Здоровье
В США зафиксирован первый случай заболевания новым типом коронавируса
По данным газета, положительные результаты анализов на наличие нового коронавируса были получены в минувшие выходные.
Гаджеты
Intel вынужденно снизит цены на процессоры во втором полугодии
В виду неспособности конкурировать иным способом с новейшими CPU AMD разработчик вынужден со второго полугодия снизить цены на свои изделия.
Шоу-бизнес
Памела Андерсон тайно вышла замуж за 74-летнего продюсера
Американская 52-летняя актриса Памела Андерсон тайно вышла замуж за продюсера фильма «Звезда родилась» Джона Питерса, сообщает Super.ru.
Политика
Трамп призвал европейские страны добиваться энергобезопасности
Вашингтон уже неоднократно заявлял, что европейским странам следует отказаться от российского газа, в том числе от планов получения энергоносителей по трубопроводам "Северный поток - 2" и "Турецкий поток".
Хоккей
«Нефтехимик» расторг контракт с Захарчуком после ДТП с его участием
Нижнекамский "Нефтехимик" расторг контракт с защитником Степаном Захарчуком, который ранее был уличен в том, что скрылся с места дорожной аварии с его участием, сообщается на официальном сайте хоккейного клуба.
Политика
Объявлен состав нового российского правительства
Владимир Путин назначил министром иностранных дел в новом правительстве Сергей Лаврова. Эту должность Лавров занимает с 2004 года.
Хоккей
Лидеры «Чикаго» Кит и Тэйвз подрались на тренировке
Игроки клуба Национальной хоккейной лиги «Чикаго Блэкхоукс» Данкан Кит и Джонатан Тэйвз подрались на тренировке, сообщают североамериканские журналисты.
Общество
Форум в Давосе начался с пикировки Трампа с Гретой Тунберг
Обновлено в 17:46 Шведская экоактивистка Грета Тунберг на Всемирном экономическом форуме в Давосе заявила, что мировая общественность почти ничего не делает для борьбы с изменением климата, а пресса эту тему замалчивает.
Здоровье
В Минздраве России назвали коронавирус из Китая биологической угрозой
Распространяющийся в Китае коронавирус является одной из биологических угроз населению, заявил заместитель министра здравоохранения России Сергей Краевой.
Политика
Силуанов, Мутко, Голодец и еще четверо покинули посты вице-премьеров
Антон Силуанов, Константин Чуйченко, Максим Акимов, Ольга Голодец, Алексей Гордеев, Дмитрий Козак, Виталий Мутко покинули должности вице-премьеров, некоторые из них остались в составе обновленного правительства России.
Кино
Второй сезон «Видоизменённого углерода» от Netflix выйдет 27 февраля
Netflix объявил дату премьеры второго сезона «Видоизмененного углерода» — 27 февраля.
Общество
Новым министром культуры РФ назначена Ольга Любимова
Политика
Оператор «Северного потока-2» прокомментировал газовую директиву ЕС
Трубопровод "Северный поток-2" соответствует требованиям для исключения его из правил обновленной Газовой директивы ЕС в Германии, сообщил РИА Новости официальный представитель компании-оператора проекта Nord Stream 2 AG Йенс Мюллер.
Хоккей
Крикунов: «Ак Барс» показал «Динамо», как надо играть в хоккей
Казанский "Ак Барс" дал мастер-класс хоккеистам московского "Динамо" в матче КХЛ, заявил главный тренер "бело-голубых" Владимир Крикунов.
Армия и оружие
Столтенберг заявил о способных заглянуть вглубь РФ беспилотниках НАТО
Новые беспилотники НАТО Global Hawk смогут заглянуть на сотни километров вглубь России, пишет норвежское издание VG со ссылкой на генсека альянса Йенса Столтенберга.
Футбол
Семак прокомментировал ситуацию с арендой Кокорина в «Сочи»
Главный тренер "Зенита" Сергей Семак заявил, что форвард Александр Кокорин был расстроен, узнав новости о собственном переходе в "Сочи" на правах аренды до конца нынешнего сезона.
Происшествия
Александр Емельяненко арестован на семь суток
Известный боец смешанного стиля Александр Емельяненко был арестован судом Анапы на семь суток.
Шоу-бизнес
Брэд Питт и Дженнифер Энистон намекнули на воссоединение
Поклонники отметили, что Энистон и Питт душевно поздравили друг друга, обнявшись после церемонии вручения, и даже намекнули на воссоединение.
Политика
Захарова назвала статью польского премьера об Освенциме самоубийством
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала статью премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого, посвященную 75-летию освобождения Освенцима.
Политика
Ну вот и назван состав нового Правительства.
Российский предприниматель Сергей Васильев на своей странице в Facebook прокомментировал новый состав правительства, предложенный Михаилом Мишустиным.
Общество
Глава ПФР сообщил о сокращении числа пенсионеров после реформы
Глава ПФР добавил, что у людей, достигших 80-летнего возраста, пенсия будет автоматически увеличиваться на размер фиксированной выплаты, которая в 2020 году составляет 5,6 тыс. руб. Дроздов также напомнил об индексации пенсий с 1 января 2020 года на 6,6%.
Культура
Актера Виктора Ракова госпитализировали
В Москве госпитализировали российского актера театра и кино, певца Виктора Ракова. Об этом сообщает Telegram-канал «112».
Шоу-бизнес
Сиделка рассказала о пропаже Анастасии Заворотнюк из клиники
Сиделка из ЕМЦ, пожелавшая остаться инкогнито, рассказала о пропаже Анастасии Заворотнюк из реабилитационного центра.
Космос
Обнаружен изменяющий представления о Вселенной объект
Политика
Департамент строительства Москвы возглавил Рафик Загрутдинов
Рафик Загрутдинов, который ранее занимал должность первого заместителя руководителя департамента строительства Москвы, назначен главой департамента вместо Андрея Бочкарева, следует из распоряжения мэра Москвы, опубликованного на его сайте.
Экономика
Россия может выйти на рост экономики в 3% через год, заявил глава РФПИ
Россия может выйти на рост экономики в 3% через год, считает глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.