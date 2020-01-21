Общество

Газета.RuГазета.RuДвух россиян задержали в Давосе в преддверии форума

За пять месяцев до Всемирного экономического форума в Давосе задержали двух россиян, которых власти Швейцарии подозревали в шпионаже и покушении на финансиста Уильяма Браудера. У задержанных, представившихся сантехниками, нашли дипломатические паспорта и отпустили.
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У полиции Швейцарии не нашлось претензий к задержанным в Давосе россиянам

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В полиции Швейцарии прокомментировали задержание «российских сантехников»

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Lenta.ru07:43

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РБК06:35

Двух россиян задержали в Давосе в преддверии форума

Газета.Ru10:25
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Самбурская унизила Асмус за участие в «порнографии»

Настасья Самбурская, актриса из РФ, невольно унизила свою коллегу Кристину Асмус, заявив, что та снялась в «порнографии».
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Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала заявление государственного секретаря США Майка Помпео о смене власти в Венесуэле.
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Общество

Для российских учителей хотят ввести понятие «педагогическая тайна»

В России предложили ввести для работников образовательной сферы аналог врачебной тайны — так называемую, педагогическую тайну.
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Игры

Опубликованы новые скриншоты DOOM Eternal и много роликов с геймплеем

Компания Bethesda выложила в сеть новую серию высококачественных скриншотов предстоящей игры DOOM Eternal.
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Общество

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