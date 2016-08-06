Происшествия
REGNUMДвух сотрудников аппарата ЛДПР заподозрили в хищении денег партии
Москва, 30 марта 2020, 14:00 — REGNUM Два сотрудника аппарата партии ЛДПР попали под уголовное преследование за мошенничество. По данным пресс-службы МВД, обоим подозреваемым предъявлено обвинение в хищении средств молодёжных организаций, подконтрольных партии.
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Общество
Мишустин призвал расширить режим самоизоляции на регионы
Как подчеркнул Мишустин, мэр Москвы и губернатор Московской области Сергей Собянин и Андрей Воробьев расширили режим повышенной готовности, предусматривающий в том числе режим самоизоляции для всех граждан.
Общество
Правительство установило максимальный размер пособия по безработице
Кабинет министров установил максимальную величину пособия по безработице на уровне 12 130 рублей, постановление опубликовали на портале правовой информации.
Футбол
Головин назвал переход в «Монако» лучшим моментом в карьере
Полузащитник «Монако» и сборной России Александр Головин назвал лучший момент в своей карьере.
Общество
Россия сокращает число рейсов для вывоза россиян из-за рубежа
Россия со вторника, 31 марта, сокращает число рейсов для вывоза российских граждан из-из рубежа.
Общество
В Липецкой области ввели режим всеобщей изоляции
Липецк, 30 марта 2020, 16:22 — REGNUM В Липецкой области вводится режим всеобщей самоизоляции, сообщает ИА REGNUM по информации регионального оперативного штаба.
Общество
Захарова рассказала о паническом бегстве богатых россиян с Запада
Официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова обратилась к богатым россиянам, уехавшим за границу и столкнувшимся с пандемией коронавируса.
Экономика
Сбербанк стал предоставлять льготные кредиты на выдачу зарплаты
"Сбербанк выдал первый кредит на зарплату по государственной программе кредитования на выплату заработной платы для малого и микробизнеса и индивидуальных предпринимателей в рамках программы, предназначенной для поддержки бизнеса, пострадавшего от распространения коронавируса COVID-19", - сообщили в пресс-службе кредитной организации.
Политика
Рада уволила министра здравоохранения Украины Илью Емеца
Верховная рада поддержала постановление об отставке министра здравоохранения Украины Ильи Емеца.
Футбол
«Предложение, от которого не мог отказаться». Цорн рассказал, как оказался в «Спартаке»
Через несколько недель президент предложил мне должность директора. В моём возрасте это было предложение, от которого я не мог отказаться.
Общество
Принц Чарльз вышел из режима самоизоляции
Британский принц Чарльз, ранее заразившийся коронавирусной инфекцией COVID-19, вышел из режима самоизоляции, у него хорошее самочувствие.
Общество
Кабмин одобрил ужесточение наказания за нарушение карантина
Правительство РФ одобрило поправки об ужесточении административной ответственности за нарушение карантина.
Общество
Воробьев заступился за полицейских, объявивших комендантский час
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев попросил с пониманием отнестись к полицейским, объявившим накануне о введении в регионе комендантского часа.
Энергетика
Цена на российскую нефть достигла минимума с 1999 года
Ранее стало известно, что стоимость нефти марки Brent впервые с ноября 2002 года опустилась ниже 23 долларов за баррель.
Общество
Безработным москвичам выплатят компенсации из-за пандемии коронавируса
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что безработные москвичи получат выплаты в связи с пандемией нового типа коронавируса COVID-19.
Общество
СКР ввел ограничения на присутствие сотрудников на рабочих местах
Следственный комитет России ввел ограничения на посещение сотрудниками рабочих мест в связи с эпидемиологической ситуацией в стране.
Шоу-бизнес
Тарасов подарил жене автомобиль Porsche
Полузащитник «Рубина» Дмитрий Тарасов подарил своей супруге Анастасии Костенко автомобиль Porsche на 26-й день рождения.
Общество
Правительство РФ изменило список товаров первой необходимости
Правительство РФ внесло изменения в распоряжение касательно утверждения перечня товаров первой необходимости.
Общество
Ритейлеры договорились не брать наличные в пунктах выдачи заказов
Торговцы договорились, чтоб торговые залы будут закрыты, а товар будет выдаваться в пунктах выдачи заказов.
Общество
В Москве ограничили передвижение граждан из-за коронавируса
Мэр Москвы Сергей Собянин подписал новый указ о дополнительных мерах предотвращения масштабного и быстрого распространения COVID-2019.
Политика
Макрон призвал Италию не «пьянеть» от российской помощи
В субботу президент Франции Эммануэль Макрон в интервью ведущим итальянским газетам, высказал свое мнение о российской и китайской помощи, страдающей от пандемии коронавируса Италии.
Футбол
ЦСКА продлил карантин до 1 мая
Московский ЦСКА продлил карантин до 1 мая, сообщает Sport24.
Шоу-бизнес
Кудрявцева рассказала о вечеринке с зараженным Лещенко
Артистка рассказала, что на самой съемочной площадке шоу с Лещенко ее не было, поскольку она испугалась, что заразилась COVID-19.
Политика
Путин призвал не бояться избыточных мер в борьбе с коронавирусом
В борьбе с распространением коронавируса Путин призвал не бояться мер, которые могут показаться избыточными.
Общество
«Яндекс» создал индекс самоизоляции
«Яндекс» создал индекс для оценки уровня самоизоляции городов.
Происшествия
Полиция задержала машину с надписью «Отдел по борьбе с коронавирусом»
Черный автомобиль всем своим внешним видом имитировал машину спецслужб: антенны спутниковой связи, надпись вдоль борта "Отдел по борьбе с коронавирусом".
Авто
BMW представила новую водородную силовую установку
Силовая установка BMW i Hydrogen NEXT состоит из модуля eDrive пятого поколения с буферным аккумулятором, преобразователя напряжения и топливного элемента, в состав которого входит электрохимический генератор, выдающий 170 л.с. Пиковая мощность установки - 374 л.с. Шесть килограммов водорода хранятся в двух баках под давлением 700 бар.
Экономика
В Госдуме предлагают ввести льготы для пенсионеров по уплате налога на проценты
Президент России Владимир Путин в ходе обращения к нации на фоне распространения коронавируса предложил ввести налог на доходы по вкладам и ценным бумагам в размере 13% в отношении граждан, общий объем инвестиций которых превышает 1 млн руб. По словам социологов, чаще всего на депозитах сберегают средства люди пенсионного и предпенсионного возраста.
Политика
Тимошенко: Власти Украины готовят «аферу века»
Власти Украины намерены провернуть "аферу века", приняв закон о продаже сельскохозяйственных земель в то время, как в стране введен карантин из-за эпидемии коронавируса, и люди не могут выйти на улицы в знак протеста.