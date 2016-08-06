Происшествия

REGNUMREGNUMДвух сотрудников аппарата ЛДПР заподозрили в хищении денег партии

Москва, 30 марта 2020, 14:00 — REGNUM Два сотрудника аппарата партии ЛДПР попали под уголовное преследование за мошенничество. По данным пресс-службы МВД, обоим подозреваемым предъявлено обвинение в хищении средств молодёжных организаций, подконтрольных партии.
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Вице-спикер ГД Лебедев отверг обвинения в игнорировании допросов по делу о хищении

Интерфакс05:43

Вице-спикер Думы Лебедев заявил, что не уклонялся от следствия по делу о хищениях в ЛДПР

ТАСС06:55

Вице-спикер Госдумы ответил на претензии МВД о неявке на очную ставку

РИА Новости08:44

Двух членов ЛДПР обвинили в хищении денег партии

Газета.Ru08:34

Сын Жириновского ответил на претензии МВД о неявке на очную ставку

РБК04:58

Двум сотрудникам аппарата ЛДПР предъявлены обвинения в хищении средств

RT на русском03:34

Комментарий МВД России о ходе расследования уголовного дела в отношении сотрудников аппарата ЛДПР

МВД медиа03:00
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Общество

Мишустин призвал расширить режим самоизоляции на регионы

Как подчеркнул Мишустин, мэр Москвы и губернатор Московской области Сергей Собянин и Андрей Воробьев расширили режим повышенной готовности, предусматривающий в том числе режим самоизоляции для всех граждан.
Известия 08:24
Общество

Правительство установило максимальный размер пособия по безработице

Кабинет министров установил максимальную величину пособия по безработице на уровне 12 130 рублей, постановление опубликовали на портале правовой информации.
РИА Новости 08:57
Футбол

Головин назвал переход в «Монако» лучшим моментом в карьере

Полузащитник «Монако» и сборной России Александр Головин назвал лучший момент в своей карьере.
Спорт-Экспресс 06:42
Общество

Россия сокращает число рейсов для вывоза россиян из-за рубежа

Россия со вторника, 31 марта, сокращает число рейсов для вывоза российских граждан из-из рубежа.
Газета.Ru 07:07
Общество

В Липецкой области ввели режим всеобщей изоляции

Липецк, 30 марта 2020, 16:22 — REGNUM В Липецкой области вводится режим всеобщей самоизоляции, сообщает ИА REGNUM по информации регионального оперативного штаба.
REGNUM 09:22
Общество

Захарова рассказала о паническом бегстве богатых россиян с Запада

Официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова обратилась к богатым россиянам, уехавшим за границу и столкнувшимся с пандемией коронавируса.
Газета.Ru вчера в 10:40
Экономика

Сбербанк стал предоставлять льготные кредиты на выдачу зарплаты

"Сбербанк выдал первый кредит на зарплату по государственной программе кредитования на выплату заработной платы для малого и микробизнеса и индивидуальных предпринимателей в рамках программы, предназначенной для поддержки бизнеса, пострадавшего от распространения коронавируса COVID-19", - сообщили в пресс-службе кредитной организации.
Российская газета 09:02
Политика

Рада уволила министра здравоохранения Украины Илью Емеца

Верховная рада поддержала постановление об отставке министра здравоохранения Украины Ильи Емеца.
ТАСС 07:29
Футбол

«Предложение, от которого не мог отказаться». Цорн рассказал, как оказался в «Спартаке»

Через несколько недель президент предложил мне должность директора. В моём возрасте это было предложение, от которого я не мог отказаться.
Чемпионат 09:00
Общество

Принц Чарльз вышел из режима самоизоляции

Британский принц Чарльз, ранее заразившийся коронавирусной инфекцией COVID-19, вышел из режима самоизоляции, у него хорошее самочувствие.
RT на русском 07:58
Общество

Кабмин одобрил ужесточение наказания за нарушение карантина

Правительство РФ одобрило поправки об ужесточении административной ответственности за нарушение карантина.
Российская газета 03:46
Общество

Воробьев заступился за полицейских, объявивших комендантский час

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев попросил с пониманием отнестись к полицейским, объявившим накануне о введении в регионе комендантского часа.
РИА Новости 09:02
Энергетика

Цена на российскую нефть достигла минимума с 1999 года

Ранее стало известно, что стоимость нефти марки Brent впервые с ноября 2002 года опустилась ниже 23 долларов за баррель.
РИА Новости 09:11
Единоборства

Нурмагомедов сообщил о возможном срыве его боя с Фергюсоном

РБК 06:09
Общество

Безработным москвичам выплатят компенсации из-за пандемии коронавируса

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что безработные москвичи получат выплаты в связи с пандемией нового типа коронавируса COVID-19.
Газета.Ru вчера в 13:07
Шоу-бизнес

Игорь Николаев сообщил об отрицательном тесте на коронавирус

РБК 02:45
Общество

СКР ввел ограничения на присутствие сотрудников на рабочих местах

Следственный комитет России ввел ограничения на посещение сотрудниками рабочих мест в связи с эпидемиологической ситуацией в стране.
Газета.Ru 08:10
Шоу-бизнес

Тарасов подарил жене автомобиль Porsche

Полузащитник «Рубина» Дмитрий Тарасов подарил своей супруге Анастасии Костенко автомобиль Porsche на 26-й день рождения.
Евро-футбол.ру вчера в 13:33
Общество

Правительство РФ изменило список товаров первой необходимости

Правительство РФ внесло изменения в распоряжение касательно утверждения перечня товаров первой необходимости.
Вести.Ru вчера в 16:54
Общество

Ритейлеры договорились не брать наличные в пунктах выдачи заказов

Торговцы договорились, чтоб торговые залы будут закрыты, а товар будет выдаваться в пунктах выдачи заказов.
Интерфакс 07:58
Общество

В Москве ограничили передвижение граждан из-за коронавируса

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал новый указ о дополнительных мерах предотвращения масштабного и быстрого распространения COVID-2019.
Российская газета вчера в 13:06
Политика

Макрон призвал Италию не «пьянеть» от российской помощи

В субботу президент Франции Эммануэль Макрон в интервью ведущим итальянским газетам, высказал свое мнение о российской и китайской помощи, страдающей от пандемии коронавируса Италии.
Известия вчера в 19:18
Футбол

ЦСКА продлил карантин до 1 мая

Московский ЦСКА продлил карантин до 1 мая, сообщает Sport24.
Газета.Ru 08:09
Шоу-бизнес

Кудрявцева рассказала о вечеринке с зараженным Лещенко

Артистка рассказала, что на самой съемочной площадке шоу с Лещенко ее не было, поскольку она испугалась, что заразилась COVID-19.
NewInform вчера в 13:55
Политика

Путин призвал не бояться избыточных мер в борьбе с коронавирусом

В борьбе с распространением коронавируса Путин призвал не бояться мер, которые могут показаться избыточными.
FlashNord 09:13
Общество

«Яндекс» создал индекс самоизоляции

«Яндекс» создал индекс для оценки уровня самоизоляции городов.
Коммерсантъ 06:26
Происшествия

Полиция задержала машину с надписью «Отдел по борьбе с коронавирусом»

Черный автомобиль всем своим внешним видом имитировал машину спецслужб: антенны спутниковой связи, надпись вдоль борта "Отдел по борьбе с коронавирусом".
Российская газета 05:20
Авто

BMW представила новую водородную силовую установку

Силовая установка BMW i Hydrogen NEXT состоит из модуля eDrive пятого поколения с буферным аккумулятором, преобразователя напряжения и топливного элемента, в состав которого входит электрохимический генератор, выдающий 170 л.с. Пиковая мощность установки - 374 л.с. Шесть килограммов водорода хранятся в двух баках под давлением 700 бар.
За рулем Кубань 06:10
Экономика

В Госдуме предлагают ввести льготы для пенсионеров по уплате налога на проценты

Президент России Владимир Путин в ходе обращения к нации на фоне распространения коронавируса предложил ввести налог на доходы по вкладам и ценным бумагам в размере 13% в отношении граждан, общий объем инвестиций которых превышает 1 млн руб. По словам социологов, чаще всего на депозитах сберегают средства люди пенсионного и предпенсионного возраста.
Газета.Ru 05:23
Политика

Тимошенко: Власти Украины готовят «аферу века»

Власти Украины намерены провернуть "аферу века", приняв закон о продаже сельскохозяйственных земель в то время, как в стране введен карантин из-за эпидемии коронавируса, и люди не могут выйти на улицы в знак протеста.
Российская газета 02:54
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