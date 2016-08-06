Москва, 30 марта 2020, 14:00 — REGNUM Два сотрудника аппарата партии ЛДПР попали под уголовное преследование за мошенничество. По данным пресс-службы МВД, обоим подозреваемым предъявлено обвинение в хищении средств молодёжных организаций, подконтрольных партии.

Двух сотрудников аппарата ЛДПР заподозрили в хищении денег партии

Общество Мишустин призвал расширить режим самоизоляции на регионы Как подчеркнул Мишустин, мэр Москвы и губернатор Московской области Сергей Собянин и Андрей Воробьев расширили режим повышенной готовности, предусматривающий в том числе режим самоизоляции для всех граждан.

Общество Правительство установило максимальный размер пособия по безработице Кабинет министров установил максимальную величину пособия по безработице на уровне 12 130 рублей, постановление опубликовали на портале правовой информации.

Общество В Липецкой области ввели режим всеобщей изоляции Липецк, 30 марта 2020, 16:22 — REGNUM В Липецкой области вводится режим всеобщей самоизоляции, сообщает ИА REGNUM по информации регионального оперативного штаба.

Общество Захарова рассказала о паническом бегстве богатых россиян с Запада Официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова обратилась к богатым россиянам, уехавшим за границу и столкнувшимся с пандемией коронавируса.

Экономика Сбербанк стал предоставлять льготные кредиты на выдачу зарплаты "Сбербанк выдал первый кредит на зарплату по государственной программе кредитования на выплату заработной платы для малого и микробизнеса и индивидуальных предпринимателей в рамках программы, предназначенной для поддержки бизнеса, пострадавшего от распространения коронавируса COVID-19", - сообщили в пресс-службе кредитной организации.

Общество Принц Чарльз вышел из режима самоизоляции Британский принц Чарльз, ранее заразившийся коронавирусной инфекцией COVID-19, вышел из режима самоизоляции, у него хорошее самочувствие.

Общество Воробьев заступился за полицейских, объявивших комендантский час Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев попросил с пониманием отнестись к полицейским, объявившим накануне о введении в регионе комендантского часа.

Общество Безработным москвичам выплатят компенсации из-за пандемии коронавируса Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что безработные москвичи получат выплаты в связи с пандемией нового типа коронавируса COVID-19.

Шоу-бизнес Тарасов подарил жене автомобиль Porsche Полузащитник «Рубина» Дмитрий Тарасов подарил своей супруге Анастасии Костенко автомобиль Porsche на 26-й день рождения.

Общество В Москве ограничили передвижение граждан из-за коронавируса Мэр Москвы Сергей Собянин подписал новый указ о дополнительных мерах предотвращения масштабного и быстрого распространения COVID-2019.

Политика Макрон призвал Италию не «пьянеть» от российской помощи В субботу президент Франции Эммануэль Макрон в интервью ведущим итальянским газетам, высказал свое мнение о российской и китайской помощи, страдающей от пандемии коронавируса Италии.

Шоу-бизнес Кудрявцева рассказала о вечеринке с зараженным Лещенко Артистка рассказала, что на самой съемочной площадке шоу с Лещенко ее не было, поскольку она испугалась, что заразилась COVID-19.

Авто BMW представила новую водородную силовую установку Силовая установка BMW i Hydrogen NEXT состоит из модуля eDrive пятого поколения с буферным аккумулятором, преобразователя напряжения и топливного элемента, в состав которого входит электрохимический генератор, выдающий 170 л.с. Пиковая мощность установки - 374 л.с. Шесть килограммов водорода хранятся в двух баках под давлением 700 бар.

Экономика В Госдуме предлагают ввести льготы для пенсионеров по уплате налога на проценты Президент России Владимир Путин в ходе обращения к нации на фоне распространения коронавируса предложил ввести налог на доходы по вкладам и ценным бумагам в размере 13% в отношении граждан, общий объем инвестиций которых превышает 1 млн руб. По словам социологов, чаще всего на депозитах сберегают средства люди пенсионного и предпенсионного возраста.