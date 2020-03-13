Коронавирус

Политика СегодняПолитика СегодняДвух жителей Кемерово госпитализировали с коронавирусом

Смертельно опасный коронавирус, вспышка которого возникла впервые в конце прошлого года в Китае, был обнаружен у двух российских граждан. Жителей Кемерово госпитализировали и после проведения всех необходимых анализов выявили у пациентов коронавирус.
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Медики диагностировали коронавирус у двух жителей Кемерово

Народные новости04:57

Двух жителей Кемерово госпитализировали с коронавирусом

Политика Сегодня04:58

Два жителя Кемерово госпитализированы из-за коронавируса

NewInform05:00

Медики обнаружили коронавирус у двух жителей Кемерово

ПолитРоссия04:57
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В Москве выявлены новые случаи заражения коронавирусом.
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По мнению Будянского, при вспышке нового коронавируса в России под 14-дневный карантин могут попасть около 50% населения страны.
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Новые меры повысят защиту москвичей от коронавируса

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Решение Спортивного арбитражного суда (CAS) по спору Всемирного антидопингового агентства (WADA) и Российского антидопингового агентства (РУСАДА), касающемуся санкций в отношении российского спорта, из-за ситуации с коронавирусом может быть вынесено позже заявленной CAS даты рассмотрения дела и отложено на конец мая, сообщил в субботу министр спорта РФ Олег Матыцин.
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Совет Федерации одобрил закон о поправках в федеральный бюджет на 2020—2022 годы с целью реализации мер из послания президента России Федеральному собранию.
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