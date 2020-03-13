Коронавирус
Политика СегодняДвух жителей Кемерово госпитализировали с коронавирусом
Смертельно опасный коронавирус, вспышка которого возникла впервые в конце прошлого года в Китае, был обнаружен у двух российских граждан. Жителей Кемерово госпитализировали и после проведения всех необходимых анализов выявили у пациентов коронавирус.
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Музыка
Клип Little Big оставил далеко позади конкурентов по «Евровидению»
Общество
У двух жителей Кемерово выявили коронавирус
У двух жителей Кемерово выявили коронавирусную инфекцию, передает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу местных властей.
Здоровье
В Екатеринбурге больная с пневмонией пожаловалась, что не может сдать анализ на коронавирус
Пять заболевших обнаружили в Москве, троих — в Петербурге и по одному — в Московской и Ленинградской областях и Пермском крае.
Здоровье
Число случаев заражения коронавирусом в Белоруссии возросло до 27
Накануне минздрав Белоруссии сообщил о том, что число пациентов с выявленным коронавирусом в стране возросло до 21 человека.
Общество
Минпросвещения рекомендовало школам дистанционное обучение
Министерство просвещения РФ направило во все регионы страны рекомендации: при необходимости следует переводить образовательный процесс на дистанционную форму обучения.
Гаджеты
Xiaomi презентовала бюджетный смартфон Redmi Note 9 Pro
Redmi Note 9 Pro очень похож на Redmi Note 9 Pro Max, но в нем установили 16 Мп фронтальную камеру вместо 32 Мп, а главный датчик основной камеры на 48 Мп вместо 64 Мп.
Политика
Мишустин утвердил комплекс мер по борьбе с коронавирусом в России
Премьер-министр России Михаил Мишустин одобрил комплекс мер по сдерживанию и борьбе с коронавирусной инфекцией на территории России.
Здоровье
В Москве выявлены новые случаи заражения коронавирусом
В Москве выявлены новые случаи заражения коронавирусом.
Футбол
Матч РПЛ пройдет при пустых трибунах из-за коронавируса
Матч 22-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между «Сочи» и «Краснодаром» пройдет без зрителей. Об этом сообщается на сайте турнира.
Экономика
Совфед одобрил покупку правительством акций Сбербанка
Совет федерации на внеочередном заседании одобрил закон о покупке правительством у Банка России 52,3% обыкновенных акций Сбербанка.
Армия и оружие
Более десяти ракет упали на территорию иракской военной базы
Военная база Эт-Таджи недалеко от Багдада подверглась ракетному обстрелу.
Политика
Терешкова отреагировала на критику ее поправки в Конституцию
Депутат Госдумы Валентина Терешкова выразила мнение, что критикующие ее поправку в Конституцию о снятии ограничений по числу президентских сроков не любят Россию.
Футбол
Хусаинов рассказал, как уговаривал украинских футболистов играть за Россию
Бывший арбитр и администратор сборных СССР, СНГ и России Сергей Хусаинов поделился воспоминаниями о переходе украинских футболистов в российскую национальную команду после Евро-1992, на котором они представляли команду СНГ.
Общество
Глава ВОЗ назвал Европу новым эпицентром пандемии коронавируса
Эпицентр пандемии коронавируса переместился в Европу.
Здоровье
Врач назвал четыре основные угрозы коронавируса для РФ
По мнению Будянского, при вспышке нового коронавируса в России под 14-дневный карантин могут попасть около 50% населения страны.
Шоу-бизнес
Дочь аптечного блогера Екатерины Диденко узнала о смерти отца
Аптечный блогер очень переживала, как печальную новость воспримет четырехлетняя дочь — ребенок часто спрашивала об отце и не понимала, почему его нет рядом.
Здоровье
В Китае за сутки выявили 11 новых случаев заражения коронавирусом
Число подтверждённых случаев заражения коронавирусом в КНР составляет 80824. С декабря жертвами стали 3189 человек.
Происшествия
В Находке собрано 300 кубометров разлившегося мазута
В приморском городе Находка в ходе ликвидации разлива нефтепродуктов на складе котельной собрано более 300 кубометров водомазутной смеси.
Общество
Матвиенко предложила запретить массовую продажу масок
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила ввести ограничение продажи медицинских масок в аптеках, которые затем перепродают через Интернет.
Наука
Останки самого маленького динозавра нашли в янтаре
Палеонтологи обнаружили в куске найденного в Мьянме янтаря одного из самых маленьких известных науке динозавров, который был размером с колибри.
Шоу-бизнес
Оксана Самойлова рассказала о беде, в которую попал Джиган
Жена рэпера Джигана Оксана Самойлова «пролила свет» на ситуацию, в которую попал ее супруг.
Общество
Новые меры повысят защиту москвичей от коронавируса
Мэр Москвы Сергей Собянин внес сегодня изменения в Указ, которые вводят более строгие правила поведения для москвичей и их работодателей.
Шоу-бизнес
Похудевшая звезда Comedy Woman похвасталась стройной фигурой
Участница Comedy Woman ответила хейтерам, что не поддерживает бодипозитив и откровенно призналась о трудностях жизни в теле весом больше 130 килограммов.
Спорт
CAS может отложить рассмотрение дела WADA и РУСАДА из-за коронавируса
Решение Спортивного арбитражного суда (CAS) по спору Всемирного антидопингового агентства (WADA) и Российского антидопингового агентства (РУСАДА), касающемуся санкций в отношении российского спорта, из-за ситуации с коронавирусом может быть вынесено позже заявленной CAS даты рассмотрения дела и отложено на конец мая, сообщил в субботу министр спорта РФ Олег Матыцин.
Общество
Отсутствие страха у россиян перед коронавирусом объяснили
По словам клинического психолога Михаила Хорса, отсутствие страха у россиян перед коронавирусом может быть объяснено тем, что жители России закалены неурядицами, среди которых коронавирус далеко не самая страшная.
Политика
В Киеве предупредили о катастрофе при выходе из Минских соглашений
Глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что выход из Минских соглашений приведет к катастрофическим для Киева последствиям.
Здоровье
У мужчин на репродуктивную функцию влияет коронавирус
Вред репродуктивному здоровью мужчин теоретически может нанести коронавирус.
Биатлон
Шипулин прокомментировал решение Фуркада завершить карьеру
Общество
В Петербурге запретили массовые мероприятия из-за коронавируса
В Санкт-Петербурге официально запретили проведение массовых мероприятий из-за угрозы распространения коронавируса.
Экономика
Совфед одобрил поправки в бюджет на 2020—2022 годы
Совет Федерации одобрил закон о поправках в федеральный бюджет на 2020—2022 годы с целью реализации мер из послания президента России Федеральному собранию.