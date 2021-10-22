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Двухдневные российско-молдавские переговоры по газу закончились безрезультатно

Как рассказал источник РБК, близкий к переговорам, двухдневные российско-молдавские переговоры по газовой тематике у замруководителя администрации президента России Дмитрия Козака «закончились безрезультатно».В источнике

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