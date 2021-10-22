РБКДвухдневные российско-молдавские переговоры по газу закончились безрезультатноКак рассказал источник РБК, близкий к переговорам, двухдневные российско-молдавские переговоры по газовой тематике у замруководителя администрации президента России Дмитрия Козака «закончились безрезультатно».В источникеSmotrim.ruSmotrim.ruRuBaltic.RuПолитическая ЭкспертизаВечерняя МоскваИА ЯСИАNewInformЦарьградПрофильGazeta.SPbПолитика СегодняПолитРоссияЭкономика сегодняКомсомольская правдаТК ЗвездаРЕН ТВЦентральная Служба НовостейRuposters.ruLife.ruГазета.RuНародные новостиФАНПодробнее о событииАгентство ТАСС сообщило о высоком риске прекращения поставок газа из России в Молдавию уже с 1 ноябряЭхо Москвы05:04Поставки российского газа в Молдавию могут полностью прекратиться с 1 ноябряЭкономика сегодня17:11Переговоры России и Молдавии по газу прошли безрезультатноКоммерсантъвчера в 14:10Источник: переговоры с Молдавией по газу закончились безрезультатно из-за позиции КишиневаРИА Новостивчера в 14:57Источник сообщил о рисках полной остановки поставок газа в Молдавию с 1 ноябряИнтерфаксвчера в 14:21Эксперт: заявления Кишинева о поиске других продавцов газа осложняют переговоры с МосквойТАССвчера в 16:47Катастрофическая ситуация в стране заставляет власти Молдовы обращаться к РоссииRuBaltic.Ruвчера в 02:50Показать ещёОценить1,6KПоделиться