Что означают эти фото? АРМИ подозревают, что Ви и Чонгук снова вместе после их снимков из постели

Кажется, АРМИ могут открывать бутылку чего-то очень вкусного за воссоединение Чонгука (Jungkook) и Ви (V). Ребят недавно застукали вместе в постели в объятиях друг друга.