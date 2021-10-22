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Двухдневные российско-молдавские переговоры по газу закончились безрезультатно

Двухдневные российско-молдавские переговоры по газовой тематике с участием вице-премьера Дмитрия Козака закончились безрезультатно, сообщил журналистам источник, близкий к участникам обсуждения.
РИА Новости
Молдавия была согласна только на цену газа вдвое ниже рыночной, в то время как российская сторона предложила 25% скидку в обмен на обещание от Молдавии вернуть накопившийся за предыдущие годы долг — около 700 миллионов долларов.
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Компания "Газпром" 1 октября продлила контракт с Молдавией на поставку газа на месяц.
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Сегодня в Молдавии был введен режим чрезвычайного положения из-за дефицита газа.
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