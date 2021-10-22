РИА НовостиДвухдневные российско-молдавские переговоры по газу закончились безрезультатноДвухдневные российско-молдавские переговоры по газовой тематике с участием вице-премьера Дмитрия Козака закончились безрезультатно, сообщил журналистам источник, близкий к участникам обсуждения.РИА НовостиМолдавия была согласна только на цену газа вдвое ниже рыночной, в то время как российская сторона предложила 25% скидку в обмен на обещание от Молдавии вернуть накопившийся за предыдущие годы долг — около 700 миллионов долларов.Экономика сегодняКомпания "Газпром" 1 октября продлила контракт с Молдавией на поставку газа на месяц.ПРАЙМСегодня в Молдавии был введен режим чрезвычайного положения из-за дефицита газа.КоммерсантъЧитать далееСвернутьИА ЯСИАИА ЯСИАRuBaltic.RuLife.ruВечерняя МоскваGazeta.SPbТК ЗвездаПолитика СегодняЭкономика сегодняПрофильКомсомольская правдаРЕН ТВНациональная служба новостейЦарьградГазета.RuФАННародные новостиПолитическая ЭкспертизаiReactorНТВПодробнее о событииПремьер Гаврилица: Молдавия не признает исторический долг за газ, это отдельная темаLenta.ru17:23Источник сообщил о высоком риске прекращения поставок газа из России в Молдавию с 1 ноябряТАССвчера в 14:53Премьер Молдавии: на переговорах с «Газпромом» мы обсуждаем только экономические аспектыПРАЙМвчера в 15:55Двухдневные российско-молдавские переговоры по газу закончились безрезультатноРИА Новостивчера в 14:57Не договорились: Молдавия остаётся без российского газаЕвразия Dailyвчера в 15:11Переговоры России и Молдавии по газу прошли безрезультатноКоммерсантъвчера в 14:10Катастрофическая ситуация в стране заставляет власти Молдовы обращаться к РоссииRuBaltic.Ruвчера в 02:50Показать ещёОценить450Поделиться