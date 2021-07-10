Лидером по росту цен среди сотни проанализированных российских городов стал Новороссийск. Здесь средний чек "двушки" вырос за три месяца на 19,28% - до 4 856 487 рублей (рост за год - на 32,98%). На втором месте Сочи, который бьет рекорды по подорожанию жилья: рост на 18,33%, до 9 561 162 руб.

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С чего всё началось Двухкомнатное жилье за квартал подешевело только в одном городе из ста Санкт-Петербург занял 78-ю позицию: приобрести "двушку" можно было в среднем за 8 958 816 рублей (+2,46% за квартал, 22,20% за год). Единственный город, где за квартал двухкомнатное жилье подешевело - Таганрог. Российская газета 18:00