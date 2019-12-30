Происшествия

REGNUMREGNUMДвухлетнего раздетого ребёнка нашли на улице в Подмосковье

В подмосковном Павловском Посаде на улице нашли полностью раздетого ребёнка.
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с чего всё началось

Раздетого ребенка нашли под балконом в Подмосковье

Двухлетнего ребенка обнаружили под балконом квартиры в доме в Павловском Посаде Московской области.
РЕН ТВвчера в 23:31

Подробнее о событии

Найденный под балконом в Павловском Посаде ребенок самостоятельно выбрался на улицу

РИАМО02:54

Детский омбудсмен рассказала о найденном в Подмосковье раздетом малыше

Известия03:37

Найденный под окнами малыш в Подмосковье сам выпал из окна

РЕН ТВ03:05

Ксения Мишонова: «Раздетый малыш вылез через решетки окна по недосмотру родителей»

Подмосковье Сегодня04:24

Двухлетний малыш в Павловском Посаде самостоятельно вылез через окно первого этажа

Вести Подмосковья02:45

На улице в Подмосковье нашли раздетого двухлетнего ребенка

РИА Новости00:43

В Павловском Посаде под балконом одного из домов нашли раздетого двухлетнего ребенка

ТАСС00:25
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Происшествия

Задержанные ФСБ за подготовку терактов россияне дали показания

Lenta.ru 03:26
Политика

Жириновский предложил «разгрузить» обязанности президента

Депутат Госдумы, лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский выступил с предложением ввести в России пост вице-президента, чтобы «разгрузить главу государства».
РБК вчера в 01:48
Политика

«Оператор ГТС Украины» заявил о завершении переговоров с «Газпромом»

Глава компании "Оператор газотранспортной системы Украины" Сергей Макогон заявил о завершении "переговорного марафона" с "Газпромом" в Вене.
РИА Новости 05:19
Происшествия

На трассе «Таврида» произошло смертельное ДТП с автобусом и грузовиком

"№ По предварительной информации, в районе первого съезда на поселок Зуя водитель грузового автомобиля Mercedes, двигавшийся со стороны Симферополя - в направлении Керчи, выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение с автобусом MAN", — сообщили в пресс-службе МВД по Республике Крым.
Севастополь.ру 03:19
Политика

«Газпром» и «Нафтогаз» сорвали дедлайн по мировому соглашению

Из «пакетного» мирового соглашения пока выполнено только одно условие — 27 декабря «Газпром» сообщил, что перечислил «Нафтогазу» $2,9 млрд по решению Стокгольмского арбитража, а украинская компания это подтвердила.
РБК 04:06
Общество

Исследование выявило, где в России пьют больше шампанского в Новый год

По данным статистики, лидером по потреблению в Новый год шампанского стал Ненецкий автономный округ, где в среднем каждый взрослый выпивает примерно 4,3 бокала.
РИА Новости вчера в 16:18
Театры

Худруком «Современника» назначен Виктор Рыжаков

Новым художественным руководителем «Современника» вместо Галины Волчек станет театральный режиссер Виктор Рыжаков, сообщили ТАСС в пресс-службе московского департамента культуры.
Коммерсантъ 02:09
Общество

Декабрь 2019-го года стал самым бесснежным за всю историю наблюдений

Эхо Москвы 05:00
Политика

После обмена пленными от Украины ждут следующих шагов

Обмен пленными между Украиной и ДНР и ЛНР стал важным шагом к дальнейшей реализации Минских договоренностей.
REGNUM вчера в 09:50
Армия и оружие

США нанесли удары по объектам шиитского ополчения в Ираке и Сирии

США нанесли оборонительные удары по пяти объектам шиитской военизированной группировки "Катаиб Хезболла", сообщается в заявлении помощника министра обороны Соединенных Штатов Джонатана Хоффмана.
Газета.Ru вчера в 13:14
Шоу-бизнес

Анастасия Волочкова: «Дочь не одобрила моего бойфренда»

Дочь и мать видятся лишь на выступлениях и репетициях балерины.
StarHit.ru вчера в 20:30
Общество

ОАК: все российские гражданские самолеты могут переименовать

Все гражданские самолеты, производимые в России, могут переименовать, чтобы сделать линейку лайнеров с единым названием.
Газета.Ru 01:48
Политика

РПЦ назвала циничным закон о свободе вероисповедания в Черногории

Закон о свободе вероисповедания в Черногории выглядит как «циничный удар» по церкви, говорится в Патриаршем и Синодальном послании Русской православной церкви (РПЦ).
Коммерсантъ 01:44
Космос

Станция NASA совершила гравитационный манёвр на орбите Венеры

Гравитационный манёвр на орбите Венеры позволил станции снизить скорость движения, а корректировка курса поможет Parker Solar Probe подойти к Солнцу на рекордно малое расстояние.
News.ru 27 декабря в 04:39
Общество

Курилки в Шереметьево намерены вернуть в начале 2020 года

Московский аэропорт Шереметьево намерен вернуть курилки в свои терминалы в начале 2020 года.
Коммерсантъ 05:18
Происшествия

Сотрудник МЧС погиб, спасая провалившихся под лед рыбаков

Сотрудники МЧС попытались добраться до продрогших отца и сына по уложенной на лед лестнице, но когда 52-летний спасатель уже был готов вытаскивать главу семьи, лед под ним провалился.
Вести.Ru 04:29
Происшествия

Компания Bek Air назвала еще одну причину авиакатастрофы в Алма-Ате

Политика Сегодня 03:59
Происшествия

В Липецке родители нашли мертвым 12-летнего школьника

Трагедия с ребенком произошла в субботу, 28 декабря, в поселке Силикатный в Липецке. Там родители нашли мертвым 12-летнего сына.
КП - Липецк 03:50
Происшествия

Сослуживец Шамсутдинова признал вину в неуставных отношениях

Обвиняемый по делу о неуставных отношениях в воинской части в Забайкалье, где в результате стрельбы открытой cолдатом-срочником Рамилем Шамсутдиновым погибли восемь человек, признал вину и попросил об особом порядке рассмотрения дела.
Вести.Ru 05:11
Хоккей

Капитан сборной Канады не снял шлем во время гимна России

Живая Кубань вчера в 00:54
Шоу-бизнес

Петр Чернышев показал годовалую дочку Анастасии Заворотнюк

После окончания премьерного показа ледового шоу "Спящая красавица" фигурист и постановщик Петр Чернышев показал зрителям годовалую дочку Милу.
Накануне.Ru 28 декабря в 05:59
Общество

В Китае посадили в тюрьму ученого за изменение генома эмбрионов

Суд города Шэньчжэнь приговорил китайского ученого Хэ Цзянькуя к трем годам тюрьмы и штрафу 3 млн юаней (около $430 тыс.) за проведение незаконного эксперимента с рождением близнецов из генетически модифицированных эмбрионов, сообщает The Guardian.
Газета.Ru 04:32
Политика

Участник обмена пленными сравнил Украину с Голливудом

Один из участников состоявшегося накануне обмена пленными между Украиной и самопровозглашенными Донецкой и Луганской народными республиками Максим Теорентер сравнил Украину с Голливудом.
Lenta.ru 04:19
Общество

Космонавт Падалка рассказал о стагнации в космической отрасли России

Стагнация в космической отрасли России началась в 2000-х годах.
RT на русском 02:32
Политика

Путин не поздравил лидеров Украины и Грузии с Новым годом

Президент РФ Владимир Путин направил поздравления с Новым годом мировым лидерам, но не поздравил президента Украины Владимира Зеленского и президента Грузии Саломе Зурабишвили.
Газета.Ru 04:31
Политика

Украинский ведущий пообещал выпороть Зеленского розгами на конюшне

Сергей Поярков, ведущий украинского телеканала «Прямой», который связывают с бывшим президентом страны Петром Порошенко, пообещал выпороть действующего главу государства Владимира Зеленского розгами.
Lenta.ru 05:17
Происшествия

В Кузбассе нашли тело младенца, оставленного матерью на обочине дороги

РИА Новости 02:23
Политика

Для чиновников предложили ввести правила поведения на корпоративах

Ввести правила поведения чиновников на корпоративах предложил депутат Заксобрания Ленинградской области Владимир Петров.
Известия вчера в 20:47
Политика

Премьер-министр Польши обвинил Владимира Путина в сознательной лжи

Матеуш Моравецкий в заявлении, опубликованном в воскресенье днем, написал, что «президент Путин много раз лгал о Польше и всегда делал это полностью сознательно».
Красная весна вчера в 14:52
Общество

Россиян предупредили об опасности отравления новогодними салатами

Неправильное хранение салатов — одного из главных новогодних блюд — может привести к тяжелому пищевому отравлению, сообщил Роспотребнадзор.
РИА Новости вчера в 21:44
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