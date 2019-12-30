Двухлетнего ребенка обнаружили под балконом квартиры в доме в Павловском Посаде Московской области.

с чего всё началось

В подмосковном Павловском Посаде на улице нашли полностью раздетого ребёнка.

Двухлетнего раздетого ребёнка нашли на улице в Подмосковье

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