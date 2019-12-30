Происшествия

REGNUMREGNUMДвухлетнего раздетого ребёнка нашли на улице в Подмосковье

В подмосковном Павловском Посаде на улице нашли полностью раздетого ребёнка.
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с чего всё началось

Раздетого ребенка нашли под балконом в Подмосковье

Двухлетнего ребенка обнаружили под балконом квартиры в доме в Павловском Посаде Московской области.
РЕН ТВвчера в 23:31

Подробнее о событии

Ксения Мишонова: «Раздетый малыш вылез через решетки окна по недосмотру родителей»

Подмосковье Сегодня04:24

На улице в Подмосковье нашли раздетого двухлетнего ребенка

РИА Новости00:43

Найденный под окнами малыш в Подмосковье сам выпал из окна

РЕН ТВ03:05

Найденный под балконом в Павловском Посаде ребенок самостоятельно выбрался на улицу

РИАМО02:54

Двухлетний малыш в Павловском Посаде самостоятельно вылез через окно первого этажа

Вести Подмосковья02:45

Детский омбудсмен рассказала о найденном в Подмосковье раздетом малыше

Известия03:37

В Павловском Посаде под балконом одного из домов нашли раздетого двухлетнего ребенка

ТАСС00:25
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Политика

«Газпром» и Киев подписали мировое соглашение

"Газпром" и Киев подписали мировое соглашение по антимонопольному спору, написал в Facebook замминистра юстиции Украины Ивана Лищина.
РИА Новости 08:06
Шоу-бизнес

Охлобыстин принёс извинения проституткам после критики Водонаевой

Discover24 02:23
Наука

Лишний вес может помочь больным в борьбе с некоторыми видами рака

Ugpressa.ru 28 декабря в 05:55
Политика

Путин подписал закон о ликвидации унитарных предприятий до 2025 года

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, предусматривающий ликвидацию либо реорганизацию существующих унитарных предприятий, а также запрет на создание новых.
ТАСС вчера в 05:15
Происшествия

Грузовик сбил двух детей на пешеходном переходе в Люберцах

«В Люберцах, в районе Белой Дачи, 13, в зоне пешеходного перехода автомобиль КамАЗ совершил наезд на людей, в результате которого погибла пятилетняя девочка и полуторагодовалый ребёнок получил травмы», — цитирует полицию ТАСС.
RT на русском 08:12
Политика

Allseas окончательно отказалась достраивать «Северный поток – 2»

Как сообщало ИА REGNUM, 21 декабря после вступления в силу американских санкций в отношении российских газопроводов «Северный поток — 2» и «Турецкий поток» швейцарская компания Allseas заявила о приостановке работ по прокладке трубопровода «Северный поток — 2» в территориальных водах Дании.
REGNUM 06:10
Общество

Шэрон Стоун пожаловалась, что ее заблокировали на сайте знакомств

Американская актриса Шэрон Стоун пожаловалась в Твиттере, что ее страницу на сайте знакомств заблокировали.
РИА Новости 07:59
Общество

В Госдуме предложили сравнять зарплату депутатов со средней по России

Первый зампред комитета Госдумы по контролю и регламенту Олег Нилов предложил в качестве подарка россиянам на Новый год уравнять зарплату парламентариев со средней в стране.
Lenta.ru 06:28
Кино

Фильм Первого канала «Союз спасения» выходит в прокат

News-24.ru 28 декабря в 05:24
Культура

Светлана Лобода и Сергей Лазарев закончили вражду на шоу Малахова

В эфире телешоу "Привет, Андрей!" артисты решили высказаться по поводу сообщений о своем конфликте.
Piter.tv вчера в 08:33
Происшествия

Неизвестный устроил стрельбу в центре Берлина

Неизвестный открыл стрельбу в центре Берлина. Об этом говорится в сообщении полиции города в Twitter 30 декабря.
Известия 08:37
Происшествия

Власти Казахстана рассматривают три версии крушения самолета в Алматы

Глава МВД Казахстана Ерлан Тургумбаев сообщил, что следствие рассматривает три причины крушения самолета Fokker 100, разбившегося в Алматы 27 декабря.
Коммерсантъ вчера в 23:51
Авто

Tesla начала поставки китайских электрокаров Model 3

Очень скоро объём производства новых электромобилей Tesla на китайском предприятии достигнет 1000 автомобилей в неделю, а каждый год с конвейера будет выходить приблизительно 150 000 машин.
CarsWeek.ru 04:27
Общество

В Астрахани разгорелся спор из-за установки памятника Ивану Грозному

В организации выражает крайнюю обеспокоенность перспективой создания культурно-исторического центра, посвященного присоединению Астраханского ханства к России и установке памятника Грозном, который остается зловещим символом геноцида, бесправия, деспотии, политики конфессиональной нетерпимости и насилия.
Эхо Москвы 07:00
Происшествия

Задержанные ФСБ за подготовку терактов россияне дали показания

Задержанные ФСБ за подготовку терактов в новогодние праздники в Санкт-Петербурге россияне дают показания.
Lenta.ru 03:26
Общество

«Яндекс» подал в суд на «Афишу»

Фото: iStock«Яндекс» подал в суд по интеллектуальным правам иск к ООО «Компания Афиша» (входит в Rambler Group).
Inc. Russia 07:20
Общество

Вильфанд предупредил об «анеморумбометрической пиле» в Москве

Ранее метеоролог предупреждал, что в столицу после Нового года снова придет оттепель.
Вечерняя Москва 07:02
Хоккей

Финны уничтожили Казахстан в матче МЧМ-2020

Metaratings вчера в 11:35
Футбол

Опубликовано видео последнего тоста Глушакова в «Спартаке»

Чемпионат 07:27
Культура

В Курске заключенные готовятся к Новому году

По итогам 2019 года в учреждениях УФСИН России по Курской области прошло более 950 культурно-массовых мероприятий, спартакиад, соревнований и конкурсов, в которых приняло участие порядка 3100 осужденных.
Kurskcity.ru 07:04
Общество

В ЮНЕСКО оценили идею внести оливье в список культурного наследия

Ранее депутат Госдумы Виктор Зубарев предложил включить в Репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества традицию празднования Нового года в России, а также традицию новогоднего застолья в России.
РИА Новости 06:35
Здоровье

Скворцова заявила о незначительном дефиците лекарств в 2019 году

Министр здравоохранения России Вероника Скворцова заявила, что в уходящем году в стране наблюдался временный дефицит только пяти препаратов из 14,5 тыс. За пять лет этот показатель сократился в несколько раз.
Известия 08:37
Киберспорт

Компания Valve назвала самые успешные игры в Steam за 2019 год

Компания Valve, выпускающая различные игровые продукты, назвала самые успешные в сервисе Steam в 2019 году.
Актуальные Новости 27 декабря в 05:10
Общество

Дизайнеры опровергли новость о разрешении пассажирам РЖД верхних полок сидеть на нижних

Студия Артемия Лебедева представила новый дизайн электронных билетов РЖД на поезда дальнего следования, в которых не подтвердилась информация о разрешении пассажирам с верхних полок сидеть на нижних местах, сообщается на сайте студии.
Газета.Ru 07:58
Армия и оружие

Правительство Ливии запросило военную поддержку Турции

Правительство национального согласия (ПНС) Ливии официально запросило военную поддержку у Турции.
ИА REX 27 декабря в 07:20
Транспорт

В Москве пробки в понедельник достигли девяти баллов

Центр организации дорожного движения (ЦОДД) в своем Twitter сообщил, что пробки образовались из-за того, что центр столицы стал пешеходным в связи с проведением фестиваля "Путешествие в Рождество", а также из-за проведения дорожных работ.
РИА Новости 08:07
Футбол

Антоном Зиньковским заинтересовался «Краснодар»

ФК «Краснодар» заинтересовался 23-летним полузащитником «Крыльев Советов» Антоном Зиньковским, сообщило РИА ФАН со ссылкой на источник.
Телеканал 360° 06:07
Общество

Суд отказался слушать дело Масляевой в особом порядке

Суд постановил слушать дело бывшего главного бухгалтера «Седьмой студии» Нины Масляевой в общем порядке — с исследованием всех доказательств.
BFM.ru 08:26
Технологии

В России приложение Mir Pay появится на смартфонах

Как стало известно, на собрании велось обсуждение о предустановке российской программы, включая платежные сервисы от новой платежной системы «Мир» на все современные смартфоны и девайсы, которые реализуются в нашей стране.
Evo-rus.com 27 декабря в 07:56
Общество

Рыжаков прокомментировал своё назначение худруком «Современника»

Режиссёр Виктор Рыжаков признался, что назначение на пост художественного руководителя «Современника» было для него неожиданным.
RT на русском 05:29
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