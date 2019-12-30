Происшествия
REGNUMДвухлетнего раздетого ребёнка нашли на улице в Подмосковье
Оценить94
с чего всё началось
Двухлетнего ребенка обнаружили под балконом квартиры в доме в Павловском Посаде Московской области.РЕН ТВвчера в 23:31
Подробнее о событии
Показать все источники
Ксения Мишонова: «Раздетый малыш вылез через решетки окна по недосмотру родителей»
Подмосковье Сегодня04:24
Двухлетний малыш в Павловском Посаде самостоятельно вылез через окно первого этажа
Вести Подмосковья02:45
Автоматически обработаны 7052 источника, обновлено в 08:40, Ашберн
Политика
«Газпром» и Киев подписали мировое соглашение
"Газпром" и Киев подписали мировое соглашение по антимонопольному спору, написал в Facebook замминистра юстиции Украины Ивана Лищина.
Наука
Лишний вес может помочь больным в борьбе с некоторыми видами рака
Политика
Путин подписал закон о ликвидации унитарных предприятий до 2025 года
Президент РФ Владимир Путин подписал закон, предусматривающий ликвидацию либо реорганизацию существующих унитарных предприятий, а также запрет на создание новых.
Происшествия
Грузовик сбил двух детей на пешеходном переходе в Люберцах
«В Люберцах, в районе Белой Дачи, 13, в зоне пешеходного перехода автомобиль КамАЗ совершил наезд на людей, в результате которого погибла пятилетняя девочка и полуторагодовалый ребёнок получил травмы», — цитирует полицию ТАСС.
Политика
Allseas окончательно отказалась достраивать «Северный поток – 2»
Как сообщало ИА REGNUM, 21 декабря после вступления в силу американских санкций в отношении российских газопроводов «Северный поток — 2» и «Турецкий поток» швейцарская компания Allseas заявила о приостановке работ по прокладке трубопровода «Северный поток — 2» в территориальных водах Дании.
Общество
Шэрон Стоун пожаловалась, что ее заблокировали на сайте знакомств
Американская актриса Шэрон Стоун пожаловалась в Твиттере, что ее страницу на сайте знакомств заблокировали.
Общество
В Госдуме предложили сравнять зарплату депутатов со средней по России
Первый зампред комитета Госдумы по контролю и регламенту Олег Нилов предложил в качестве подарка россиянам на Новый год уравнять зарплату парламентариев со средней в стране.
Кино
Фильм Первого канала «Союз спасения» выходит в прокат
Культура
Светлана Лобода и Сергей Лазарев закончили вражду на шоу Малахова
В эфире телешоу "Привет, Андрей!" артисты решили высказаться по поводу сообщений о своем конфликте.
Происшествия
Неизвестный устроил стрельбу в центре Берлина
Неизвестный открыл стрельбу в центре Берлина. Об этом говорится в сообщении полиции города в Twitter 30 декабря.
Происшествия
Власти Казахстана рассматривают три версии крушения самолета в Алматы
Глава МВД Казахстана Ерлан Тургумбаев сообщил, что следствие рассматривает три причины крушения самолета Fokker 100, разбившегося в Алматы 27 декабря.
Авто
Tesla начала поставки китайских электрокаров Model 3
Очень скоро объём производства новых электромобилей Tesla на китайском предприятии достигнет 1000 автомобилей в неделю, а каждый год с конвейера будет выходить приблизительно 150 000 машин.
Общество
В Астрахани разгорелся спор из-за установки памятника Ивану Грозному
В организации выражает крайнюю обеспокоенность перспективой создания культурно-исторического центра, посвященного присоединению Астраханского ханства к России и установке памятника Грозном, который остается зловещим символом геноцида, бесправия, деспотии, политики конфессиональной нетерпимости и насилия.
Происшествия
Задержанные ФСБ за подготовку терактов россияне дали показания
Задержанные ФСБ за подготовку терактов в новогодние праздники в Санкт-Петербурге россияне дают показания.
Общество
«Яндекс» подал в суд на «Афишу»
Фото: iStock«Яндекс» подал в суд по интеллектуальным правам иск к ООО «Компания Афиша» (входит в Rambler Group).
Общество
Вильфанд предупредил об «анеморумбометрической пиле» в Москве
Ранее метеоролог предупреждал, что в столицу после Нового года снова придет оттепель.
Хоккей
Финны уничтожили Казахстан в матче МЧМ-2020
Культура
В Курске заключенные готовятся к Новому году
По итогам 2019 года в учреждениях УФСИН России по Курской области прошло более 950 культурно-массовых мероприятий, спартакиад, соревнований и конкурсов, в которых приняло участие порядка 3100 осужденных.
Общество
В ЮНЕСКО оценили идею внести оливье в список культурного наследия
Ранее депутат Госдумы Виктор Зубарев предложил включить в Репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества традицию празднования Нового года в России, а также традицию новогоднего застолья в России.
Здоровье
Скворцова заявила о незначительном дефиците лекарств в 2019 году
Министр здравоохранения России Вероника Скворцова заявила, что в уходящем году в стране наблюдался временный дефицит только пяти препаратов из 14,5 тыс. За пять лет этот показатель сократился в несколько раз.
Киберспорт
Компания Valve назвала самые успешные игры в Steam за 2019 год
Компания Valve, выпускающая различные игровые продукты, назвала самые успешные в сервисе Steam в 2019 году.
Общество
Дизайнеры опровергли новость о разрешении пассажирам РЖД верхних полок сидеть на нижних
Студия Артемия Лебедева представила новый дизайн электронных билетов РЖД на поезда дальнего следования, в которых не подтвердилась информация о разрешении пассажирам с верхних полок сидеть на нижних местах, сообщается на сайте студии.
Армия и оружие
Правительство Ливии запросило военную поддержку Турции
Правительство национального согласия (ПНС) Ливии официально запросило военную поддержку у Турции.
Транспорт
В Москве пробки в понедельник достигли девяти баллов
Центр организации дорожного движения (ЦОДД) в своем Twitter сообщил, что пробки образовались из-за того, что центр столицы стал пешеходным в связи с проведением фестиваля "Путешествие в Рождество", а также из-за проведения дорожных работ.
Футбол
Антоном Зиньковским заинтересовался «Краснодар»
ФК «Краснодар» заинтересовался 23-летним полузащитником «Крыльев Советов» Антоном Зиньковским, сообщило РИА ФАН со ссылкой на источник.
Общество
Суд отказался слушать дело Масляевой в особом порядке
Суд постановил слушать дело бывшего главного бухгалтера «Седьмой студии» Нины Масляевой в общем порядке — с исследованием всех доказательств.
Технологии
В России приложение Mir Pay появится на смартфонах
Как стало известно, на собрании велось обсуждение о предустановке российской программы, включая платежные сервисы от новой платежной системы «Мир» на все современные смартфоны и девайсы, которые реализуются в нашей стране.
Общество
Рыжаков прокомментировал своё назначение худруком «Современника»
Режиссёр Виктор Рыжаков признался, что назначение на пост художественного руководителя «Современника» было для него неожиданным.